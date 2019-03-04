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Спорт
Универсиада

Ярославский фристайлист взял золото Всемирной зимней универсиады

Максим Буров выполнил сложную программу, с которой победил в США

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Максим Буров завоевал первое место

Фото: официальный сайт XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске

В первый же день Всемирной зимней универсиады отличились ярославские фристайлисты. 

— За выход в финал боролись 15 мужчин и 12 женщин из России, Беларуси, Китая, Казахстана, Японии, Германии и Южной Кореи, — рассказали организаторы соревнований.

Среди женщин второе место в финале заняла фристайлистка из Ярославля Любовь Никитина, уступив белорусской спортсменке. 

Мужской финал стал не самым лучшим в спортивной карьере для брата ярославской спортсменки — Станислава Никитина. Показав лучший результат на квалификации, в первом же финале он во время приземления упал на спину и завоевал лишь 11-е место из 12. 

Ещё один акробат из Ярославля Максим Буров выполнил во время финала сложную программу. Ту самую, с которой он выиграл чемпионат мира в США. И завоевал первую золотую медаль во фристайле для сборной России. 

— Мой главный соперник — я сам, — рассказал Максим Буров. — Боролся с самим собой, чтобы не перенапрячься, не переживать. Признаюсь, волновался. А как иначе, когда болельщики скандируют: «Россия!»? Нужно было всё делать очень хорошо. И, как видите, у меня получилось. 

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фристайлЗимняя Универсиада 2019

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