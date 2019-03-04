Ярославский фристайлист взял золото Всемирной зимней универсиады

Мужской финал стал не самым лучшим в спортивной карьере для брата ярославской спортсменки — Станислава Никитина. Показав лучший результат на квалификации, в первом же финале он во время приземления упал на спину и завоевал лишь 11-е место из 12.

Ещё один акробат из Ярославля Максим Буров выполнил во время финала сложную программу. Ту самую, с которой он выиграл чемпионат мира в США. И завоевал первую золотую медаль во фристайле для сборной России.

— Мой главный соперник — я сам, — рассказал Максим Буров. — Боролся с самим собой, чтобы не перенапрячься, не переживать. Признаюсь, волновался. А как иначе, когда болельщики скандируют: «Россия!»? Нужно было всё делать очень хорошо. И, как видите, у меня получилось.