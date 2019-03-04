Что случилось с «Локомотивом»? Разбираем проигрыш в матче с «Сочи» в плей-офф

Что случилось с «Локомотивом»? Такой вопрос задавали вчера болельщики после очередной встречи плей-офф Кубка Гагарина. «Железнодорожники» уступили и позволили сопернику сравнять счет в серии. Теперь он стал 2:2, и шансы команд на выход в следующий раунд уровнялись.



Необъяснимые ходы «Локомотива»



«Локомотив» вывел из состава Якуба Накладала. Лидера, который обладает мощнейшим броском, оставили вне важнейшего матча плей-офф. Решение, мягко скажем, странное. Все мы помним, как Накладал забивал от синей линии в большинстве. Теперь же этот компонент у «Локомотива» не то что не сработал, а привел к фатальной ошибке Максима Осипова, после которой хозяева вышли вперед.



Заменили ярославцы и защитника Николая Аверина. Вместо него и Накладала вышли Максим Афанасьев и Александр Кутузов. В атаке появились Григорий Денисенко, Павел Кудрявцев, Владислав Картаев, Павел Красковский вместо Евгения Короткова, Николая Коваленко, Егора Коршкова и Данила Юртайкина. Кудрявцев игру не усилил и не появлялся на льду после первого периода. Перевод в первое звено Апалькова также никаких дивидендов не принес.



Провалили первый период



«Локомотив» был сам не свой, уступив по всем показателям в первой двадцатиминутке. Проблемы были на вбрасываниях, в силовой борьбе, в отсутствии бросков. Например, команда Сергея Зубова в два раза перебросала соперника: 10-5.



Соперник свое преимущество воплотил в гол. Причем ассистентом Степана Старкова стал воспитанник ярославского «Локомотива» Александр Полунин, который сейчас защищает цвета сочинцев.



Возвращение в состав и игра голкипера



Тренеры ХК «Сочи» сделали три изменения в стартовом составе, что сказалось на игре. В обороне Зият Пайгин и Сергей Зборовский вышли вместо Юрки Йокипакки и Дениса Александрова.



В атаку вернулся Эрик О´Делл, который пропускал предыдущий матч из-за дисквалификации. К слову, именно канадец забросит важнейший гол этой встречи, который поможет хозяевам льда праздновать успех. Для Эрика это очко стало 100-м в КХЛ. Этот бородатый парень – настоящий лидер южной команды.



Еще один герой матча – голкипер «Сочи» Дмитрий Шикин. В третьем периоде «Локомотив» зажал соперника и всеми силами пытался отыграться. Шикин периодически спасал своих партнеров и даже отразил почти стопроцентный выстрел Брэндона Козуна.



Пятый матч серии до четырех побед пройдет в Ярославле 5 марта.

