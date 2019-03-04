Бодибилдерша из Ярославля взяла титул в конкурсе для накачанных девушек: смотрим её горячие фото

Спортсменка из Ярославля Мария Кузнецова стала вице-чемпионкой на открытом Кубке по фитнесу и бодибилдингу Вологодской области. Девушка начала сезон соревнований с того, что поразила жюри своим выходом в блестящем зелёном купальнике.

Мария проводит много времени в спортзале, чтобы добиться такой фигуры.