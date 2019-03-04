Бодибилдерша из Ярославля взяла титул в конкурсе для накачанных девушек: смотрим её горячие фото

Мария (в зелёном купальнике) взяла второе место
Спортсменка из Ярославля Мария Кузнецова стала вице-чемпионкой на открытом Кубке по фитнесу и бодибилдингу Вологодской области. Девушка начала сезон соревнований с того, что поразила жюри своим выходом в блестящем зелёном купальнике.
Мария проводит много времени в спортзале, чтобы добиться такой фигуры.
— Подготовка к соревнованиям длилась с января. А так я три года уже этим занимаюсь, — рассказала спортсменка. — Начинала с трёх тренировок в зале в неделю, сейчас четыре тренировки и кардио.
В марте девушка отправится покорять судей на соревнования в Дзержинске (16 марта) и в Ярославле (24 марта).