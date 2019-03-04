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Спорт
Фоторепортаж

Бодибилдерша из Ярославля взяла титул в конкурсе для накачанных девушек: смотрим её горячие фото

Мария Кузнецова показала роскошную фигуру

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Мария (в зелёном купальнике) взяла второе место

Фото: Мария Кузнецова / vk.com 

Спортсменка из Ярославля Мария Кузнецова стала вице-чемпионкой на открытом Кубке по фитнесу и бодибилдингу Вологодской области. Девушка начала сезон соревнований с того, что поразила жюри своим выходом в блестящем зелёном купальнике. 

Мария проводит много времени в спортзале, чтобы добиться такой фигуры.

Фото результатов тренировок 

— Подготовка к соревнованиям длилась с января. А так я три года уже этим занимаюсь, — рассказала спортсменка. — Начинала с трёх тренировок в зале в неделю, сейчас четыре тренировки и кардио. 

В марте девушка отправится покорять судей на соревнования в Дзержинске (16 марта) и в Ярославле (24 марта).

Перед выходом на сцену 

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

бодибилдинг

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КОММЕНТАРИИ (6)

Дядя
4 март 2019 в 08:48

Отвратительное зрелище...

окуевато живем
4 март 2019 в 12:12

жуть...
Где красота от Природы?

Бодибилдер
4 март 2019 в 12:21

Не взяла а дали

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