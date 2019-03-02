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Спорт
Фоторепортаж

Российские лыжники завоевали золото на международном Дёминском марафоне. Как это было

Спортсменам нужно было преодолеть трассу длиной в 50 километров

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Поздравляем победителей

Фото: Руслан Маслов

Под Рыбинском стартовал 12-й по счёту традиционный международный Дёминский лыжный марафон Worldloppet. Спортсменам из 19 стран мира нужно было пройти лыжную трассу длиной в 50 километров. На старт вышли 2200 участников. В этом году победу одержали российские спортсмены. Среди мужчин лучший результат у Константина Главатских.

— Его результат — 1:52:38, — сообщают журналисты онлайн-издания «Черёмуха».

Сегодня был первый день соревнований

Фото: Руслан Маслов

Фото: Руслан Маслов

Вторым оказался спортсмен Андрей Парфёнов, а на третьем месте — Алексей Петухов.

— Алёна Перевозчикова первая. В тройке победителей также Светлана Кузнецова и Светлана Николаева, — сообщает с места событий Руслан Маслов.

Трибуны переполнены болельщиками

Фото: Руслан Маслов

Также в марафоне принимали участие спортсмены из Белоруссии, Эстонии, Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Канады, США, Франции, Италии, Германии, Финляндии, Аргентины, Японии, Австралии, Кореи, Швейцарии, Австрии.

А в том году на марафон приехала телезвезда Тина Канделаки. Как это было — читайте в нашем материале.

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