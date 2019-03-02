Российские лыжники завоевали золото на международном Дёминском марафоне. Как это было

Под Рыбинском стартовал 12-й по счёту традиционный международный Дёминский лыжный марафон Worldloppet. Спортсменам из 19 стран мира нужно было пройти лыжную трассу длиной в 50 километров. На старт вышли 2200 участников. В этом году победу одержали российские спортсмены. Среди мужчин лучший результат у Константина Главатских. — Его результат — 1:52:38, — сообщают журналисты онлайн-издания «Черёмуха».



Сегодня был первый день соревнований Фото: Руслан Маслов

Фото: Руслан Маслов

Вторым оказался спортсмен Андрей Парфёнов, а на третьем месте — Алексей Петухов.

— Алёна Перевозчикова первая. В тройке победителей также Светлана Кузнецова и Светлана Николаева, — сообщает с места событий Руслан Маслов.



Трибуны переполнены болельщиками Фото: Руслан Маслов