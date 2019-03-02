Разбор полётов: почему «Локомотив» проиграл первый раз в плей-офф

Ярославский «Локомотив» впервые проигрывает в плей-офф ХК «Сочи». До этого подопечные Дмитрия Квартальнова дважды праздновали успех. Тем не менее, пока «железнодорожники» ведут в серии со счетом 2:1, а в воскресенье их ждет очередная игра. О козырях «железнодорожников» в игре с «Сочи» мы уже говорили ранее. Это и игра молодого голкипера Ильи Коновалова, и энергия Стаффана Кронвалла, и дисквалификация лидера южан Эрика О’Делла. Сполна всеми козырями воспользоваться у подопечных Квартальнова не получилось. У «Сочи» был свой джокер в рукаве, который в итоге и сыграл. Разберем возможные причины поражения «Локомотива», у которого были все шансы на успех.

Замены игроков В составе «леопардов» произошло сразу несколько изменений. Место в воротах занял Дмитрий Шикин. В атаке Станислав Бочаров, Никита Точицкий и Андрей Алтыбармакян заменили Эрика О’Делла, Дамира Рахимуллина и Вадима Хлопотова, а в обороне вместо Зията Пайгина появился Вадим Хомицкий.

У «Локомотива», в сравнении со вторым матчем серии, было три изменения. В обороне появился Николай Аверин, а третью тройку нападения составили Артём Ильенко, Евгений Коротков и Егор Коршков. В итоге тактические перестановки тренерского штаба «Сочи» сыграли. Андрей Алтыбармакян сделал дубль. Причем в овертайме именно он принес южанам победу. Игра в третьем периоде Для «Сочи» третий поединок в серии — ключевой. Проиграй сочинцы — и пиши пропало. Счет 3:0 в серии ставил бы крест на дальнейшие шансы в противостоянии. Конечно, были случаи, когда такое преимущество отыгрывалось, но сделать это очень сложно. Поэтому «леопарды» дали Ярославлю бой. Особенно «Сочи» прибавил в третьем периоде.