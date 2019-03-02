Сегодня в Красноярске проходит церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады. С трибун за ней будет наблюдать лично Владимир Путин.
Мы ведем прямую трансляцию церемонии и рассказываем вам о самых интересных её моментах.
U-Лайка — официальный символ Универсиады, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске
Спортсменка из России с русским акцентом на плохом английском зачитывает клятву от лица спортсменов.
Потом клятву зачитывают судьи. Они от имени арбитров обещают четко следовать правилам игры и регламентам, а также следить за всеми правилами.
Выходят послы Универсиады, среди которых именитые российские спортсмены Алексей Ягудин, Николай Олюнин, Ольга Жаркова и певица Дарья Антонюк.
Они несут флаг Универсиады.
Зал встал под исполнение студенческого гимна «Гаудеамус».
Владимир Путин открыл Универсиаду в Красноярске!
— Сегодня на берега нашей великой реки Енисей пришел всемирный праздник студенческого спорта, праздник молодости и дружбы. Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство.
Уверен, что каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь, подарят самые радостные и добрые впечатления и обязательно войдут в историю мирового спорта яркой страницей. Именно такими стали Универсиада в Казани, ЧМ по футболу, Олимпиада в Сочи. Россия провела их на высочайшем уровне.
Своих гостей мы всегда встречаем с российским гостеприимством и открытым сердцем. Мы искренне благодарны за общую приверженность идеалам спорта. Поздравляю всех с началом соревнований и желаю убедительных и красивых побед, — сказал Владимир Путин.
Послание от сторонника университетского спорта Томаса Баха, главы МОК. Он записал видеообращение для Красноярска.
— Сегодня все вы приехали в город Красноярск на зимнюю Универсиаду. Я уверен в одном — предстоящие дни соревнований будут незабываемы для вас. Вы узнаете настоящую зиму, и нет лучше места, чем самый центр России, Сибирь.
Он рассказывает, что сам был участником Универсиады, и желает каждому спортсмену всего наилучшего.
Выступает глава FISU Олег Матыцин. Он приветствует Путина, зрителей и участников Универсиады. Отмечает, что сейчас всё внимание приковано к Красноярску, напоминает про богатство природы Сибири и про то, что впервые за 70-летнюю историю зимнего спорта Россия принимает зимнюю Универсиаду.
До этого в России дважды проходили летние Универсиады — в 2013-м в Казани и в 1973 году в Москве.
Сейчас зрителям на трибунах показывают лучшие моменты с прошлых Универсиад. Например, в 2017 году ее проводили в Алма-Ате.
Хор исполняет гимн.
На арене появляется флаг Российской Федерации, его несут спортсмены, талантливые музыканты и победители профессиональных соревнований. Всё очень красиво.
Флаг передают почетному караулу, который поднимает его на главный подиум Универсиады.
Зрители стоят.
Татьяна Тарасова отмечает, что следующую зимнюю Олимпиаду можно проводить в Красноярске, потому что здесь уже готова вся инфраструктура. Она похвалила дворцы спорта, которые построили к Универсиаде.
При проходе российской сборной встали все трибуны!
Появляется сборная России! Владимир Путин встает, чтобы поприветствовать спортсменов. Знаменосцем является дивногорец Дмитрий Логинов, он уже многократный чемпион разных чемпионатов мира. Да и вообще он довольно крутой.
Трибуны кричат: «Россия! Россия!»
На льду появляются звезды и полосы — это сборная США. Не самая большая, но очень веселая. Флаг несет спортсменка, выступающая в сборной по хоккею с шайбой. Смотрите, какая у нее очаровательная улыбка!
ОАЭ представляет одна спортсменка — Захра Лари. Мы уже рассказывали, что она стала первой в истории фигуристкой, которой разрешили выступать в хиджабе.
Вы, наверно, обратили внимание на этих забавных ребят с модными усами? Диджеи задают музыкальный тон церемонии открытия и веселят публику.
Еще одна зимняя страна — Швеция. Представлена большой делегацией, больше сотни человек. Комментаторы считают, что шведы в фаворитах Игр, все-таки они очень хороши в зимних видах спорта.
Комментатор церемонии предполагает, что участники таких летних стран, как Мексика, могут попасть на зимние университетские игры, если учатся в каких-нибудь странах, где есть зима, например, в США. То есть студент из Мексики, который учится в университете Колорадо, вполне может быть успешен во фристайле или лыжах.
Звучит логично.
Сборная Кореи привезла на университетские игры первую сборную страны по шорт-треку. А фигуристка в составе сборной этой страны принимала участие даже в Олимпиаде!
Удивительно наблюдать, что на зимнюю Универсиаду приехали представители таких стран, как, например, Малайзия или Израиль.
Ранее мы рассказывали, что в Красноярск приехали даже спортсмены из Таиланда — они участвуют в лыжных гонках.
Очень большая делегация спортсменов из Финляндии! Представительница горнолыжного спорта несет в руках флаг своей страны. Трибуны ревут.
Делегация Китая тоже очень большая!
Проходит очень большая делегация Канады. Всё-таки это тоже холодная страна, которая о зимних видах спорта знает не понаслышке.
Первой по стадиону проходит делегация Афганистана: в ее составе 3 человека, всего 1 спортсмен. Перед ними идут симпатичные девушки, у которых вот такие необычные шапки с названием страны. Второй идет Аргентина, третьей — Армения. Похоже, всех будут объявлять по алфавиту.
Начинается проход спортивных делегаций! Но сначала объявляют, что на «Платинум Арене» присутствует Владимир Путин.
Прямая трансляция для тех, кому надоело читать:
Ого! Хедлайнер праздника — артист Алексей Воробьев. Он поет на сцене песню о том, что любовь — это всё. Очень трогательно.
Снеговики, поднимающиеся на сцену, — это образ человека, сибиряка. А кристаллы льда символизируют чистоту и совершенство.
На сцене вырастают 11 глыб льда — именно столько видов спорта представлены на Универсиаде.
Татьяна Тарасова, один из комментаторов, вновь делает Красноярску комплименты. Она отмечает, что в Красноярске много университетов и театров, красивый органный зал, музыкальный театр. Перечисляет все наши достопримечательности.
Сейчас на сцене показывают, как зарождалась жизнь.
— Жизнь — это вода, а зимой вода — это снежинка, — говорит второй ведущий.
Первый номер символизирует Енисей, люди как кристаллы льда. Артистки наряжены в костюмы снежинок.
— На арене устанавливается первый рекорд — снежинки диаметром два метра. Ни на одной церемонии открытия еще не было подобных снежных хлопьев, — говорит комментатор.
Церемония открытия начинается с ролика о Сибири, который пробирает до дрожи. Голос за кадром рассказывает про великую мудрость Енисея, о том, что река дарит истинную свободу.
— Здесь, в Сибири, зарождается настоящая зима, — говорит комментатор.
Показывают невероятно крутой ролик о Красноярске. Ух, мурашки по коже.
Завершился обратный отсчет. Церемония открытия началась. Поехали.
Каждого зрителя на месте ждал сюрприз — вот такая сумка с сувенирами. Внутри медаль и брелок.
Церемония должна пройти при полном зале: 7000 человек; билетов уже давно нет в продаже. Первые снимки зала при рассадке — участники еще полчаса назад репетировали.
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Церемония начнется в 16:19 по московскому времени, или в 20:19, что символично, по Красноярску.
Наши корреспонденты уже заняли лучшие места, расскажем и покажем вам всё.
Эксклюзивные права на видеотрансляцию церемонии имеют Первый канал и «МатчТВ», где её покажут в прямом эфире (ссылку чуть позже дадим), поэтому мы будем показывать вам самые красивые снимки и вести текстовую трансляцию.