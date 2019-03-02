Владимир Путин открыл Универсиаду в Красноярске!

— Сегодня на берега нашей великой реки Енисей пришел всемирный праздник студенческого спорта, праздник молодости и дружбы. Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут свое мастерство.

Уверен, что каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь, подарят самые радостные и добрые впечатления и обязательно войдут в историю мирового спорта яркой страницей. Именно такими стали Универсиада в Казани, ЧМ по футболу, Олимпиада в Сочи. Россия провела их на высочайшем уровне.

Своих гостей мы всегда встречаем с российским гостеприимством и открытым сердцем. Мы искренне благодарны за общую приверженность идеалам спорта. Поздравляю всех с началом соревнований и желаю убедительных и красивых побед, — сказал Владимир Путин.