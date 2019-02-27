28 февраля четверг
СЕЙЧАС -4°С
usd 65.76
eur 74.82

Темы

СЕЙЧАС -4°С
usd 65.76
eur 74.82
Спорт

В Ярославле на реконструкцию спортивного стадиона потратят около 90 миллионов: что там будет

Когда начнутся работы

Поделиться

973
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Футбольное покрытие заменят на современное искусственное, а также усовершенствуют зоны для разминки игроков

Фото: мэрия Ярославля 

Ярославцы будут играть в футбол и заниматься спортом на новом стадионе. До конца этого года в Ярославле обещают реконструировать стадион «Славнефть», который находится в Красноперекопском районе. На его ремонт уже выделяли 54,7 миллиона рублей из федерального бюджета. На эти деньги перед чемпионатом мира по футболу на стадионе построили новый павильон с раздевалками, конференц-залом и медицинскими кабинетами. Из областного и местного бюджета на стадион выделили ещё порядка 35 миллионов рублей.

— По проекту реконструкции планируется заменить футбольное покрытие, обустроить беговые дорожки и площадку для воркаута. Все объекты будут сертифицированы, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов. — В ближайшее время подпишем соглашение с Министерством спорта и приступим к работе.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

стадионреконструкция

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)

Последние новости