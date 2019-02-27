В Ярославле на реконструкцию спортивного стадиона потратят около 90 миллионов: что там будет

Ярославцы будут играть в футбол и заниматься спортом на новом стадионе. До конца этого года в Ярославле обещают реконструировать стадион «Славнефть», который находится в Красноперекопском районе. На его ремонт уже выделяли 54,7 миллиона рублей из федерального бюджета. На эти деньги перед чемпионатом мира по футболу на стадионе построили новый павильон с раздевалками, конференц-залом и медицинскими кабинетами. Из областного и местного бюджета на стадион выделили ещё порядка 35 миллионов рублей.

