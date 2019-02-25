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Спорт

Ярославских скейтбордистов будут готовить к летним Олимпийским играм

Кого будут набирать в команду

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В Ярославле этот вид спорта набирает обороты 

Фото: Правительство ЯО

В Ярославле открыли первое в России отделение скейтбординга. Находится оно в спортивной школе олимпийского резерва № 3 им. В. И. Русанова.

— В настоящее время активно ведется набор в группы. Эта площадка станет отправной точкой подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио для райдеров, — сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный.

Напомним, в конце прошлого года в Ярославле открыли самый большой в России экстрим-парк. Там есть секции по различным экстремальным видам спорта, в том числе и по скейтбордингу. Занятия проходят для мальчиков и девочек от шести до четырнадцати лет.

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