Телезвезду Александра Гудкова пригласили в Ярославль на просмотр «Шинника»

Александра Гудкова заметили с шарфом «Шинника» в одной программе
Известного российского комика и ведущего Александра Гудкова ждут в Ярославле. Генеральный директор ярославского футбольного клуба «Шинник» Дмитрий Горин пригласил его на просмотр.
— Александр, уверен, что вы не только болеете за ярославский клуб — гранда отечественного футбола! Но и классно играете в ногомяч! — написал на своей стене во «ВКонтакте» Дмитрий Горин. — Приглашаю вас на просмотр! Команда как раз выходит из отпуска 9 января. Наш тренер Александр Побегалов подберет для вас соответствующий режим тренировки.
Александра Гудкова заметили с шарфом «Шинника» в программе «Лига плохих шуток». Пока что юморист не успел ответить на приглашение.
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