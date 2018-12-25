Телезвезду Александра Гудкова пригласили в Ярославль на просмотр «Шинника»

Известного российского комика и ведущего Александра Гудкова ждут в Ярославле. Генеральный директор ярославского футбольного клуба «Шинник» Дмитрий Горин пригласил его на просмотр.



— Александр, уверен, что вы не только болеете за ярославский клуб — гранда отечественного футбола! Но и классно играете в ногомяч! — написал на своей стене во «ВКонтакте» Дмитрий Горин. — Приглашаю вас на просмотр! Команда как раз выходит из отпуска 9 января. Наш тренер Александр Побегалов подберет для вас соответствующий режим тренировки.

