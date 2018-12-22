«Локомотив» всухую обыграл «Авангард»

Сегодня ярославский хоккейный клуб провёл гостевой матчи против «Авангарда». На первой же минуте хозяева создали опасный момент у ворот «Локомотива», но шайба чудом не залетела в сетку ворот. Счёт в матче открыл Георгий Иванов на десятой минуте первого периода. Спустя шесть минут Денис Алексеев с передачи Даниила Апалькова удвоил преимущество «железнодорожников». Как не старались хозяева, но отыграть даже одну шайбу не смогли. Второй и третий период голами болельщиков не порадовали.

Следующую игру 24 декабря «Локомотив» так же проведёт на выезде. Соперниками «железнодорожников» станет «Салават Юлаев». После этого ярославских болельщиков ждёт большая домашняя серия игр. С 28 декабря до 10 января шесть матчей ярославский клуб сыграет в «Арене-2000».



Последний домашний матч против финского «Йокерита» запомнился зрителям большой потасовкой на льду. Артур Каюмов вырубил соперника и ударил судью.

