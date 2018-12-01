В Ярославле создадут музей «Шинника» из коллекции болельщика

В Ярославле решили создать музей футбольного клуба «Шинник». Экспонаты для него готов подарить один из преданных болельщиков.



— Коллекция занимает большую часть моей жилплощади, — объяснил он и сообщил, что готов передать экспонаты.



Руководство клуба пообещало найти для музея такое помещение, которое бы могло принимать посетителей в любое время безотносительно к футбольному сезону.



А ещё на встрече руководства и болельщиков «Шинника» с и. о. мэра Ярославля Владимиром Волковым, где заявили о создании музея, власти сообщили, что передумали возвращать стадион на улице Свободы футбольному клубу.

