В Ярославле создадут музей «Шинника» из коллекции болельщика
1 декабря 2018 21:04
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В Ярославле решили создать музей футбольного клуба «Шинник». Экспонаты для него готов подарить один из преданных болельщиков.
— Коллекция занимает большую часть моей жилплощади, — объяснил он и сообщил, что готов передать экспонаты.
Руководство клуба пообещало найти для музея такое помещение, которое бы могло принимать посетителей в любое время безотносительно к футбольному сезону.
А ещё на встрече руководства и болельщиков «Шинника» с и. о. мэра Ярославля Владимиром Волковым, где заявили о создании музея, власти сообщили, что передумали возвращать стадион на улице Свободы футбольному клубу.
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