У Михаила Савина на счету уже четыре рекорда

Ярославские силачи Михаил Савин и Артём Белорусов решили установить мировой рекорд, который ранее никто не ставил. Они хотят на себе протащить колесо обозрения в Ярославле. Сегодня они снова пытались это сделать. Вторая попытка закончилась удачно. Спортсмены напрягли все свои мышцы и за пару минут с помощью тросов сдвинули гигантское колесо обозрения на несколько метров. Оно, кстати, весит 220 тонн. Журналисты и сотрудники аттракциона, которые в этот момент были рядом, начали поздравлять спортсменов.



Силачей не смутила даже минусовая температура. Михаил Савин признался, что давно хотел поставить этот необычный рекорд.

Артём Белоусов участвует в силовых шоу

— Эта мысль не давала нам спать спокойно. Очень многие говорят, что то, чем мы занимаемся, это якобы бесполезное занятие. Но мы это всё делаем для того, чтобы мотивировать людей. Доказывать, что вы можете достигать того, чего вы хотите. Если у вас есть мечта, вы можете ее достичь, — рассказал Михаил Савин.



Идея сдвинуть колесо обозрения пришла редактору Книги рекордов России именно в тот момент, когда он катался на этом колесе. Он и предложил силачу поставить рекорд.



— Таскали много всего: машины, танки, самолеты, но колесо обозрения ни разу, — поделился Артём Белоусов.





На той неделе спортсмены уже пытались протащить на себе аттракцион, но что-то пошло не так: трос, который Михаил Савин к себе привязал, лопнул. Тогда силач отделался синяками и ссадинами.



У Михаила Савина очень много социальных проектов. Со своим силовым шоу он ездит по детским домам, домам престарелых. А недавно Михаил выступал перед российскими военными в Сирии. На счету спортсмена уже четыре рекорда России.

