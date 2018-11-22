Хозяин колеса обозрения идею одобрил

Ярославский спортсмен Михаил Савин и его друг решили установить рекорд, который ранее никто не ставил. Они хотят на себе протащить колесо обозрения в Ярославле. Сегодня они пытались это сделать, но что-то пошло не так: трос, который Михаил Савин к себе привязал, — лопнул. Силач отделался синяками и ссадинами.



— Это была только лишь репетиция. Недели через две я с товарищем хочу поставить новый рекорд России — мы попробуем протащить колесо обозрения насколько возможно. Трос, который по идее должен выдерживать пять тон, порвался. Тем не менее сантиметров на 30 мы колесо всё же протащили, — рассказал Михаил Савин.

Михаил рассказал, что идея сдвинуть колесо обозрения пришла руководителю Книги рекордов России именно в тот момент, когда он катался на этом колесе. Он и предложил силачу поставить рекорд, который ранее никто не ставил.



— То, что мы делаем, это пропаганда здорового образа жизни и мотивация для молодежи. Мы хотим, чтоб у людей было понимание, что нет ничего невозможного, — говорит спортсмен.

Сейчас у Михаила своё силовое шоу и спортзал. За свою жизнь он поставил четыре рекорда, один из которых он поставил в программе «Я могу», когда за 2:30 минуты сломал 14 бит, а другой — когда протащил фуру на десять метров, привязав трос к своей шее.

Но было время, когда Михаил не мог заниматься любимым делом. Пару лет назад он шёл по улице, возле него взорвался ларёк с курицей гриль. У Михаила сгорело 38 процентов кожи. Врачи предрекали, что спортом он больше не сможет заниматься, но эти слова его не остановили. Через боль Михаил снова начал заниматься силовым видом спорта. Со временем боль прошла.

