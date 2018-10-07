С началом сезона!

Клуб «Юнибаскет» и лига «Золотое кольцо» провели в Ярославле осеннюю конференцию, посвященную открытию нового баскетбольного сезона.

Проект «Золотое кольцо» объединяет более 60 команд из 14 регионов и трех федеральных округов России. Направление работы — любительский и детско-юношеский баскетбол.

В юбилейный, 10-й сезон «Юнибаскет» не только предложил ряд технический нововведений для участников, но и добавил изрядную ноту креатива: конференцию открыл живым выступлением Алексей Фомин — солист петербургской рок-группы «Фома», записавшей этим летом официальный гимн клуба.

— Мне понравилась идея ярославцев исполнить клубный гимн в акустике, — сказал музыкант. — Мы начали работать над песней еще летом — стояла задача презентовать ее именно на конференции. Признаюсь, подобного опыта у меня раньше не было. Текст писался в соавторстве с Директоратом лиги «Золотое кольцо», а музыка целиком легла на группу «Фома». Мы понимали, что вещица должна быть на слуху и доходить до каждого. Я пришел к своим музыкантам и сказал, что нужно сделать что-то похожее на «Красное на черном» в исполнении «Алисы». Тем более что с Константином Кинчевым мы знакомы много лет. В итоге спустя почти два месяца вышел готовый материал, который, надеюсь, истинным любителям баскетбола понравится».



— Настолько точного гимна с осмысленным и проникновенным текстом не встретишь даже на уровне команд мастеров, — считает новый главный судья лиги «Золотое кольцо» Анна Кутузова.



Какие ещё изменения в структуре «Золотого кольца»: помимо позиции главного судьи обновилась и позиция директора чемпионата — им назначен Антон Подоксик. Еще одним новичком в команде организаторов стал костромич Григорий Меньшиков, который будет защищать в лиге интересы игроков и тренеров.



— Наше главное достижение межсезонья — выход на международный уровень, — говорит Антон Подоксик. — В одном из детских дивизионов выступят «Витебские медведи», представляющие Белоруссию. Очень яркий чемпионат прогнозируем и в мужской категории — она впервые в истории разбита на 2 дивизиона по спортивному принципу».

Также будет самостоятельная регистрация команд в системе статистики и начнут прямые видеотрансляции. Новый двухдневный формат обретет ежегодный праздник «Матч всех звезд». Старший дивизион «Золотое кольцо — Юниор» пройдет по системе Европейской Юношеской Баскетбольной Лиги (16 команд).

Ну а начнется сезон любительского баскетбола в Ярославле уже сегодня. В принципиальной битве за Суперкубок «Юнибаскета» сойдутся костромская «КС-Русь» и ярославский «ЯрКлимат». Результат встречи, по примеру Континентальной Хоккейной Лиги, пойдет в зачет нового чемпионата.

