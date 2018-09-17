Ярославские спортсмены обогнали сильнейшие команды из Москвы и Санкт-Петербурга

Ярославская сборная одержала победу в эстафете по шорт-треку. Наши спортсмены участвовали в первом этапе Кубка России по конькобежному спорту. Соревнования проходили с 14 по 16 сентября в Коломне. Наша сборная соперничала с сильнейшими спортсменами страны. Участие в соревнованиях принимали и лидеры сборной России. В ярославской команде их трое.

— На этом турнире спортсмены заработали рейтинговые очки, необходимые для участия в Кубке Союза конькобежцев России, который пройдет с 27 по 30 сентября. Он является квалификационным для участия в этапах Кубка мира, — прокомментировали в Союзе конькобежцев России.

Ярославская сборная заняла первое место на эстафете на пять тысяч километров. Теперь наши земляки могут претендовать на участие в международном чемпионате.

— Мы начали тренироваться с мая. Я думаю, все рады победе, но это только первый этап кубка России, хотелось бы повторить такой результат и на чемпионате России. Будем готовиться к оставшимся двум Кубкам России и к чемпионату, — рассказал участник эстафеты, рыбинский конькобежец Никита Золотков.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из двадцати регионов России. Самым молодым участникам чемпионата было по 15 лет.