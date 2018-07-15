Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира

Вечером в воскресенье в Москве пройдёт 64-й матч чемпионата мира — в финале встречаются сборные Франции и Хорватии. На этом турнире было так много сюрпризов, а потому не стоит заранее называть фаворита этого решающего противостояния. Давайте насладимся футболом вместе!



Если вы находитесь в «Лужниках», то скидывайте свои фото и видео в любой из мессенджеров по номеру +7 909 704 57 70.

21:13

«Лужники» — прекрасны! И многие зрители уже на трибунах.

21:11

Сборные уже разминаются.

21:00

Ещё несколько слов о чемпионате мира в Катаре. Планируется, что он будет самым дорогим в истории. Всего на него потратят 220 миллиардов долларов! Это в восемнадцать раз больше, чем израсходовала Россия.



Вся спортивная инфраструктура укладывается примерно в 10 миллиардов долларов. Остальное — это новые дороги, полноценная сеть железнодорожного транспорта, которая создается с нуля, больницы, аэропорт и даже новый город, в котором пройдет финал чемпионата мира.

40-тысячник «Аль-Вакра», который строится по проекту Захи Хадид, умершей в марте 2016 года

Самый дорогой проект ЧМ-2022 — город Лусаил, который примет матч открытия турнира и финал. Строительство города, который расположен в пустыне в 20 километрах от Дохи, началось в 2006 году с подготовки пустой земли. Когда Катар в 2010 году получил чемпионат мира, в городе не было ни одного здания. В 2022 году тут появится самый большой стадион турнира — на 80 тысяч зрителей.



Ещё один забавный факт — чемпионат в Катаре станет самым компактным. Самое короткое расстояние между аренами — 5,6 километра (между «Халифа Интернешнл» и Qatar Foundation). Самое большое расстояние между двумя стадионами ЧМ-2022 — 56 километров (между «Аль-Хором» на севере Катара и «Аль-Вакрой» на юге). Сравните с Россией: самое большое расстояние, между Екатеринбургом и Калининградом (по трассе), превышает 3 тысячи километров.

Специально к ЧМ в Катаре построят метро — за 18 миллиардов долларов. Всего будет 74 станции на четырёх ветках.



20:51

Болельщики на этом ЧМ перед каждым матчем радовали своими костюмами и гримом. Финал, конечно, не стал исключением:

20:46

Наш фотограф Артём Устюжанин встретил в «Лужниках» сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба. Кстати, накануне он отметил 60-летие. Посещение финала чемпионата мира — отличный подарок самому себе. С днём рождения, Александр Эдмундович!



Александр Якоб пришёл на финал вместе с сыном. Увидев нашего фотографа, сити-менеджер искренне удивился

20:45

У стадиона «Лужники» за несколько часов до матча уже собрались болельщики и журналисты. Тут весело:

Французские журналисты

Инструктаж волонтеров

20:41

К финалу чемпионата мира готовы и в космосе! Сегодня космонавты, работающие на МКС, сыграли в футбол в невесомости. Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев принял активное участие в игре и даже попытался направить мяч в импровизированные ворота головой, но «вратарь» его отбил.

20:36

В Кремле состоялась церемония передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу. Владимир Путин передал красно-белый мяч с символикой чемпионата мира 2018 года Эмиру Катара, где мировое футбольное первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.



20:34

Доброго дня! Начинаем наш большой финальный онлайн.

Давайте проголосуем.

Вы за кого сегодня будете болеть?

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За Хорватию

За красивый футбол К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

20:32

На своей странице в фейсбуке президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выложила видео, в котором поблагодарила Россию за организацию ЧМ и позвала всех болеть за хорватских футболистов. Все это она сказала на русском языке. Посмотрите, какая она классная: