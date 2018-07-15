Вечером в воскресенье в Москве пройдёт 64-й матч чемпионата мира — в финале встречаются сборные Франции и Хорватии. На этом турнире было так много сюрпризов, а потому не стоит заранее называть фаворита этого решающего противостояния. Давайте насладимся футболом вместе! 

Если вы находитесь в «Лужниках», то скидывайте свои фото и видео в любой из мессенджеров по номеру +7 909 704 57 70.

«Лужники» — прекрасны! И многие зрители уже на трибунах. 

Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира

Сборные уже разминаются. 

Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира

Ещё несколько слов о чемпионате мира в Катаре. Планируется, что он будет самым дорогим в истории. Всего на него потратят 220 миллиардов долларов! Это в восемнадцать раз больше, чем израсходовала Россия.

Вся спортивная инфраструктура укладывается примерно в 10 миллиардов долларов. Остальное — это новые дороги, полноценная сеть железнодорожного транспорта, которая создается с нуля, больницы, аэропорт и даже новый город, в котором пройдет финал чемпионата мира.

40-тысячник «Аль-Вакра», который строится по проекту Захи Хадид, умершей в марте 2016 года
40-тысячник «Аль-Вакра», который строится по проекту Захи Хадид, умершей в марте 2016 года

Самый дорогой проект ЧМ-2022 — город Лусаил, который примет матч открытия турнира и финал. Строительство города, который расположен в пустыне в 20 километрах от Дохи, началось в 2006 году с подготовки пустой земли. Когда Катар в 2010 году получил чемпионат мира, в городе не было ни одного здания. В 2022 году тут появится самый большой стадион турнира — на 80 тысяч зрителей.

Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира

Ещё один забавный факт — чемпионат в Катаре станет самым компактным. Самое короткое расстояние между аренами — 5,6 километра (между «Халифа Интернешнл» и Qatar Foundation). Самое большое расстояние между двумя стадионами ЧМ-2022 — 56 километров (между «Аль-Хором» на севере Катара и «Аль-Вакрой» на юге). Сравните с Россией: самое большое расстояние, между Екатеринбургом и Калининградом (по трассе), превышает 3 тысячи километров.

Специально к ЧМ в Катаре построят метро — за 18 миллиардов долларов. Всего будет 74 станции на четырёх ветках.

Болельщики на этом ЧМ перед каждым матчем радовали своими костюмами и гримом. Финал, конечно, не стал исключением: 

Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира

Наш фотограф Артём Устюжанин встретил в «Лужниках» сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба. Кстати, накануне он отметил 60-летие. Посещение финала чемпионата мира — отличный подарок самому себе. С днём рождения, Александр Эдмундович!

Александр Якоб пришёл на финал вместе с сыном. Увидев нашего фотографа, сити-менеджер искренне удивился
Александр Якоб пришёл на финал вместе с сыном. Увидев нашего фотографа, сити-менеджер искренне удивился

У стадиона «Лужники» за несколько часов до матча уже собрались болельщики и журналисты. Тут весело: 

Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Французские журналисты 
Французские журналисты 
Инструктаж волонтеров 
Инструктаж волонтеров 

К финалу чемпионата мира готовы и в космосе! Сегодня космонавты, работающие на МКС, сыграли в футбол в невесомости. Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев принял активное участие в игре и даже попытался направить мяч в импровизированные ворота головой, но «вратарь» его отбил.

В преддверии финала #ЧМ2018 поиграли с @prokopyev_iss и @astro_alex_esa в футбол в Служебном модуле "Звезда". Расскажите в комментариях - будете ли смотреть финал и за кого болеете? ⚽️ А еще этим "космическим матчем" мы отметили 18-ю годовщину запуска Служебного модуля, который состоялся 12 июля 2000 года. "Звезда" - центр российского сегмента и одна из самых важных частей #МКС, без которой полет практически невозможен. Я участвовал в нем лично, и мне посчастливилось готовить Служебный модуль к старту с самой классной и дружной командой конструкторов, проектантов, сборщиков, работяг с различных предприятий космической отрасли. . We decided to play football with @prokopyev_iss & @astro_alex_esa before the #WorldCup final. So, who do you support? ⚽️ And besides we didn't play football in the Zvezda Service Module by accident. Here is how we celebrated the 18th anniversary of the launching of the Zvezda from the Baikonur Cosmodrome. It was the third module launched to the station, and provides all of the station's life support systems. I was fortunate to be one of those people who had prepared the Zvezda for launch.

Публикация от Oleg Artemyev (@olegmks)

В Кремле состоялась церемония передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу. Владимир Путин передал красно-белый мяч с символикой чемпионата мира 2018 года Эмиру Катара, где мировое футбольное первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира
Красивая точка: Франция и Хорватия выяснят, кто станет чемпионом мира

Доброго дня! Начинаем наш большой финальный онлайн. 

Давайте проголосуем. 

Вы за кого сегодня будете болеть? 

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На своей странице в фейсбуке президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выложила видео, в котором поблагодарила Россию за организацию ЧМ и позвала всех болеть за хорватских футболистов. Все это она сказала на русском языке. Посмотрите, какая она классная:  