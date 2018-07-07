Наша сборная уже совершила чудо, добравшись до четвертьфинала чемпионата мира. Но сегодня у наших парней есть реальный шанс вырваться в космос! Хорваты — адски тяжёлый соперник, но в любом случае шансы будут.

Если вы находитесь на стадионе в Сочи, то присылайте фото и видео в любой из мессенджеров по номеру +7 909 704 57 70.

Первый тайм завершён. Давайте проголосуем. 

Как вам игра сборной России? 

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А вот так в фан-зоне в Екатеринбурге праздновали гол Черышева.

Это очень плохой признак, когда команда пропускает в свои ворота перед перерывом. Нашим парням надо как можно скорее забыть про этот досадный момент. 

Очень обидный гол: впервые наши защитники дали свободу игрокам сборной Хорватии. И вот так... 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Хорваты сравняли счёт. Гол в раздевалку. 

Крамарич сравнял счёт
Крамарич сравнял счёт
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Черышев пытался дотянуться до мяча после паса Дзюбы. Не получилось. 

Уже вторую жёлтую получают игроки Хорватии. Кажется, что они пока не могут отойти от гола. 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Посмотрите на радость болельщиков и игроков сборной! 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Не зря, видимо, болельщики по всей стране забили фан-зоны под завязку - наша сборная показывает им стоящую игру. 

В Самаре площадь Куйбышева, которая рассчитана на 20 000 фанатов, не смогла вместить всех желающих посмотреть матч. Сотни самарцев толпятся вокруг КПП. 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
В одном месте болельщиков сдерживала полиция
В одном месте болельщиков сдерживала полиция
А это те, кому не удалось попасть в фан-зону
А это те, кому не удалось попасть в фан-зону

Станислав Черчесов призывает игроков чуть успокоить игру. 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Как же классно ударил Черышев из-за пределов штрафной. УДАРИЩЕ! Ура, друзья! 

ГООООЛЛЛ!!!! ЧЕРЫШЕЕЕВ!!!!!!

Фото с вип-трибуны. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на этот раз смотрит матч вместе с высокими гостями — рядом с ней президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер Дмитрий Медведев. А ведь мы помним игру в Нижнем Новгороде, где она зажигала с болельщиками на трибунах!

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Фото из фейсбука  Колинды Грабар-Китарович
Фото из фейсбука Колинды Грабар-Китарович

Какие у вас впечатления от матча? Пока очень много борьбы. Каких-то суперопасных моментов не было. 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Ведущий онлайна так волнуется, что забыл опубликовать результаты опроса. Большинство верят в победу нашей команды! 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

В фан-зонах болельщики следят за игрой затаив дыхание. Прямое включение из Волгограда: 

Черчесов просит игроков как можно выше встречать хорватов. 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Выше ворот удар! 

Ох, какой опасный штрафной сейчас будет исполнять сборная Хорватии. 

Дзюба поборолся, пас Самедову, навес, но у Черышева не получилось. 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Уже несколько прострелов с правого фланга прошли у хорватов. Что-то надо с этим делать! 

Прошло десять минут матча. Пока хорваты действуют более опасно. Угловой. Модрич навешивает под свист трибун, но Дзюба выбил. 

Здорово сыграл Акинфеев — Ребич опасно простреливал вдоль ворот. Угловой. 

Первый опасный момент у ворот хорватов — Дзюба пробил, но от защитника ушло на угловой. 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Черышев ворвался в штрафную, но передачу отдать ему не удалось. 

Многие болельщики пришли на стадион в Сочи с плакатами. На каждом совершенно разные посылы. Например, мальчик просит у Головина футболку: 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Хорваты начинают первый тайм! Поехали! 

В полуфинале не хватает названия лишь одной команды. А вдруг?

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Станислав Черчесов поменял тактику — сегодня мы играем в четыре защитника. 

Когда играет гимн, даже болельщики в барах встают. Это фотографии из Челябинска: там власти решили, что горожанам не нужна фан-зона, и у них просто нет места, где можно было бы собираться, чтобы поболеть толпой.

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Команды на поле, и звучат гимны стран! 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

В Нижнем Новгороде льет дождь. Фанфест на площади Минина и Пожарского даже на время закрыли сегодня днем. Но нижегородцев не напугать погодой, тысячи людей пришли в фан-зону поддержать сборную России. Фестиваль болельщиков возобновил свою работу в 20:00.

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

В связи с большим количеством желающих увидеть сегодняшний матч рядом с площадкой Фестиваля болельщиков, у Дмитриевской башни, установили дополнительный экран.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с бразильцем Сандру Риччи. Ассистировать ему будут соотечественники Эмерсон Де Карвалью и Марселу ван Гассе. Четвертый арбитр — Янни Сиказве из Замбии, резервный ассистент — Жерсон Эмилиану душ Сантуш из Анголы.

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Важные слова сказал Станислав Черчесов. 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Фотограф Артём Устюжанин находится на стадионе «Фишт» в Сочи! Мы ему чуть-чуть завидуем (на самом деле очень сильно). Он сообщает, что футболисты уже размялись. 

Игорь Акинфеев готовится! 
Игорь Акинфеев готовится! 
Марио Фернандес
Марио Фернандес
Наш третий вратарь — Владимир Габулов
Наш третий вратарь — Владимир Габулов
Денис Черышев
Денис Черышев
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Читатель Константин прислал фото, как поле на стадионе в Сочи готовят к матчу. До начала игры осталось менее получаса.  

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

В Сочи и так жарко, а тут еще и очень горячая поддержка футболистов обеих стран! Смотрите, какие красотки!  

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Фан-зона Екатеринбурга заполнена болельщиками. Каждый матч сборной России здесь невероятный ажиотаж. 

И, конечно же, кокошники. 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Вместо сигареты положено держать в зубах хот-дог! 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Приехали на футбол и очень красивые пары (возможно, это молодожены). 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

На стадионе в Сочи полно красоток, которые пришли поддержать сборную России. Некоторые взяли с собой «усы надежды». 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Красавица из Нижнего Новгорода — кстати, там после матча против Испании скупили все кокошники в магазинах
Красавица из Нижнего Новгорода — кстати, там после матча против Испании скупили все кокошники в магазинах
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Посмотрим, что происходит в фан-зонах в разных городах. Вот как нарядились болельщики в Волгограде:

На матчи идут целыми семьями
На матчи идут целыми семьями
Кто-то здесь лишний...
Кто-то здесь лишний...
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Больше фото — в фоторепортаже.

Хорватские футболисты пару часов назад отправились на стадион из отеля Radisson. Спортсменов провожали болельщики.

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Болельщики провожали своих футболистов
Болельщики провожали своих футболистов

Футболисты нашей сборной уже на стадионе! 

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Станислав Черчесов назвал состав сборной России. И сегодня с первых минут на поле выйдет Денис Черышев.

Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Доброго вечера, друзья! Мы начинаем. Сегодня нам предстоит увидеть самый важный матч в истории российского футбола. Давайте проголосуем, как завершится основное время.

Как завершится основное время матча Россия — Хорватия 

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