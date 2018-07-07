Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России

Наша сборная уже совершила чудо, добравшись до четвертьфинала чемпионата мира. Но сегодня у наших парней есть реальный шанс вырваться в космос! Хорваты — адски тяжёлый соперник, но в любом случае шансы будут.



Если вы находитесь на стадионе в Сочи, то присылайте фото и видео в любой из мессенджеров по номеру +7 909 704 57 70.



01:49

Первый тайм завершён. Давайте проголосуем.

Как вам игра сборной России?

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Нравится

Нет, играют плохо К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

01:47

А вот так в фан-зоне в Екатеринбурге праздновали гол Черышева.

01:45

Это очень плохой признак, когда команда пропускает в свои ворота перед перерывом. Нашим парням надо как можно скорее забыть про этот досадный момент.

01:41

Очень обидный гол: впервые наши защитники дали свободу игрокам сборной Хорватии. И вот так...

01:40

Хорваты сравняли счёт. Гол в раздевалку.

Крамарич сравнял счёт

01:39

Черышев пытался дотянуться до мяча после паса Дзюбы. Не получилось.

01:38

Уже вторую жёлтую получают игроки Хорватии. Кажется, что они пока не могут отойти от гола.

01:38

Посмотрите на радость болельщиков и игроков сборной!

01:36

Не зря, видимо, болельщики по всей стране забили фан-зоны под завязку - наша сборная показывает им стоящую игру.

В Самаре площадь Куйбышева, которая рассчитана на 20 000 фанатов, не смогла вместить всех желающих посмотреть матч. Сотни самарцев толпятся вокруг КПП.



В одном месте болельщиков сдерживала полиция

А это те, кому не удалось попасть в фан-зону

01:35

Станислав Черчесов призывает игроков чуть успокоить игру.

01:33

Как же классно ударил Черышев из-за пределов штрафной. УДАРИЩЕ! Ура, друзья!

01:30

ГООООЛЛЛ!!!! ЧЕРЫШЕЕЕВ!!!!!!

01:26

Фото с вип-трибуны. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на этот раз смотрит матч вместе с высокими гостями — рядом с ней президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер Дмитрий Медведев. А ведь мы помним игру в Нижнем Новгороде, где она зажигала с болельщиками на трибунах!

01:24

Какие у вас впечатления от матча? Пока очень много борьбы. Каких-то суперопасных моментов не было.

01:24

Ведущий онлайна так волнуется, что забыл опубликовать результаты опроса. Большинство верят в победу нашей команды!

01:23

В фан-зонах болельщики следят за игрой затаив дыхание. Прямое включение из Волгограда:

01:20

Черчесов просит игроков как можно выше встречать хорватов.

01:16

Выше ворот удар!

01:15

Ох, какой опасный штрафной сейчас будет исполнять сборная Хорватии.

01:13

Дзюба поборолся, пас Самедову, навес, но у Черышева не получилось.

01:12

Уже несколько прострелов с правого фланга прошли у хорватов. Что-то надо с этим делать!

01:09

Прошло десять минут матча. Пока хорваты действуют более опасно. Угловой. Модрич навешивает под свист трибун, но Дзюба выбил.

01:06

Здорово сыграл Акинфеев — Ребич опасно простреливал вдоль ворот. Угловой.

01:05

Первый опасный момент у ворот хорватов — Дзюба пробил, но от защитника ушло на угловой.

01:02

Черышев ворвался в штрафную, но передачу отдать ему не удалось.

01:01

Многие болельщики пришли на стадион в Сочи с плакатами. На каждом совершенно разные посылы. Например, мальчик просит у Головина футболку:

01:01

Хорваты начинают первый тайм! Поехали!

00:59

В полуфинале не хватает названия лишь одной команды. А вдруг?

00:58

Станислав Черчесов поменял тактику — сегодня мы играем в четыре защитника.

00:55

Когда играет гимн, даже болельщики в барах встают. Это фотографии из Челябинска: там власти решили, что горожанам не нужна фан-зона, и у них просто нет места, где можно было бы собираться, чтобы поболеть толпой.

00:54

Команды на поле, и звучат гимны стран!

00:40

В Нижнем Новгороде льет дождь. Фанфест на площади Минина и Пожарского даже на время закрыли сегодня днем. Но нижегородцев не напугать погодой, тысячи людей пришли в фан-зону поддержать сборную России. Фестиваль болельщиков возобновил свою работу в 20:00.



В связи с большим количеством желающих увидеть сегодняшний матч рядом с площадкой Фестиваля болельщиков, у Дмитриевской башни, установили дополнительный экран.

00:38

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с бразильцем Сандру Риччи. Ассистировать ему будут соотечественники Эмерсон Де Карвалью и Марселу ван Гассе. Четвертый арбитр — Янни Сиказве из Замбии, резервный ассистент — Жерсон Эмилиану душ Сантуш из Анголы.



00:33

Важные слова сказал Станислав Черчесов.

00:31

Фотограф Артём Устюжанин находится на стадионе «Фишт» в Сочи! Мы ему чуть-чуть завидуем (на самом деле очень сильно). Он сообщает, что футболисты уже размялись.

Игорь Акинфеев готовится!

Марио Фернандес

Наш третий вратарь — Владимир Габулов

Денис Черышев

00:31

Читатель Константин прислал фото, как поле на стадионе в Сочи готовят к матчу. До начала игры осталось менее получаса.

00:27

В Сочи и так жарко, а тут еще и очень горячая поддержка футболистов обеих стран! Смотрите, какие красотки!

00:18

Фан-зона Екатеринбурга заполнена болельщиками. Каждый матч сборной России здесь невероятный ажиотаж.

И, конечно же, кокошники.

Вместо сигареты положено держать в зубах хот-дог!

Приехали на футбол и очень красивые пары (возможно, это молодожены).

00:15

На стадионе в Сочи полно красоток, которые пришли поддержать сборную России. Некоторые взяли с собой «усы надежды».

Красавица из Нижнего Новгорода — кстати, там после матча против Испании скупили все кокошники в магазинах

00:14

Посмотрим, что происходит в фан-зонах в разных городах. Вот как нарядились болельщики в Волгограде:

На матчи идут целыми семьями

Кто-то здесь лишний...

Больше фото — в фоторепортаже.

00:12

Хорватские футболисты пару часов назад отправились на стадион из отеля Radisson. Спортсменов провожали болельщики.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич

Болельщики провожали своих футболистов

00:09

Футболисты нашей сборной уже на стадионе!

00:04

Станислав Черчесов назвал состав сборной России. И сегодня с первых минут на поле выйдет Денис Черышев.



00:03

Доброго вечера, друзья! Мы начинаем. Сегодня нам предстоит увидеть самый важный матч в истории российского футбола. Давайте проголосуем, как завершится основное время.

Как завершится основное время матча Россия — Хорватия