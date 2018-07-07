Прорываемся в космос: хорваты сравняли счёт в матче со сборной России
Наша сборная уже совершила чудо, добравшись до четвертьфинала чемпионата мира. Но сегодня у наших парней есть реальный шанс вырваться в космос! Хорваты — адски тяжёлый соперник, но в любом случае шансы будут.
Если вы находитесь на стадионе в Сочи, то присылайте фото и видео в любой из мессенджеров по номеру +7 909 704 57 70.
Первый тайм завершён. Давайте проголосуем.
Как вам игра сборной России?
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- Нет, играют плохо
А вот так в фан-зоне в Екатеринбурге праздновали гол Черышева.
Это очень плохой признак, когда команда пропускает в свои ворота перед перерывом. Нашим парням надо как можно скорее забыть про этот досадный момент.
Очень обидный гол: впервые наши защитники дали свободу игрокам сборной Хорватии. И вот так...
Хорваты сравняли счёт. Гол в раздевалку.
Черышев пытался дотянуться до мяча после паса Дзюбы. Не получилось.
Уже вторую жёлтую получают игроки Хорватии. Кажется, что они пока не могут отойти от гола.
Посмотрите на радость болельщиков и игроков сборной!
Не зря, видимо, болельщики по всей стране забили фан-зоны под завязку - наша сборная показывает им стоящую игру.
В Самаре площадь Куйбышева, которая рассчитана на 20 000 фанатов, не смогла вместить всех желающих посмотреть матч. Сотни самарцев толпятся вокруг КПП.
Станислав Черчесов призывает игроков чуть успокоить игру.
Как же классно ударил Черышев из-за пределов штрафной. УДАРИЩЕ! Ура, друзья!
ГООООЛЛЛ!!!! ЧЕРЫШЕЕЕВ!!!!!!
Фото с вип-трибуны. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на этот раз смотрит матч вместе с высокими гостями — рядом с ней президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер Дмитрий Медведев. А ведь мы помним игру в Нижнем Новгороде, где она зажигала с болельщиками на трибунах!
Какие у вас впечатления от матча? Пока очень много борьбы. Каких-то суперопасных моментов не было.
Ведущий онлайна так волнуется, что забыл опубликовать результаты опроса. Большинство верят в победу нашей команды!
В фан-зонах болельщики следят за игрой затаив дыхание. Прямое включение из Волгограда:
Черчесов просит игроков как можно выше встречать хорватов.
Выше ворот удар!
Ох, какой опасный штрафной сейчас будет исполнять сборная Хорватии.
Дзюба поборолся, пас Самедову, навес, но у Черышева не получилось.
Уже несколько прострелов с правого фланга прошли у хорватов. Что-то надо с этим делать!
Прошло десять минут матча. Пока хорваты действуют более опасно. Угловой. Модрич навешивает под свист трибун, но Дзюба выбил.
Здорово сыграл Акинфеев — Ребич опасно простреливал вдоль ворот. Угловой.
Первый опасный момент у ворот хорватов — Дзюба пробил, но от защитника ушло на угловой.
Черышев ворвался в штрафную, но передачу отдать ему не удалось.
Многие болельщики пришли на стадион в Сочи с плакатами. На каждом совершенно разные посылы. Например, мальчик просит у Головина футболку:
Хорваты начинают первый тайм! Поехали!
В полуфинале не хватает названия лишь одной команды. А вдруг?
Станислав Черчесов поменял тактику — сегодня мы играем в четыре защитника.
Когда играет гимн, даже болельщики в барах встают. Это фотографии из Челябинска: там власти решили, что горожанам не нужна фан-зона, и у них просто нет места, где можно было бы собираться, чтобы поболеть толпой.
Команды на поле, и звучат гимны стран!
В Нижнем Новгороде льет дождь. Фанфест на площади Минина и Пожарского даже на время закрыли сегодня днем. Но нижегородцев не напугать погодой, тысячи людей пришли в фан-зону поддержать сборную России. Фестиваль болельщиков возобновил свою работу в 20:00.
В связи с большим количеством желающих увидеть сегодняшний матч рядом с площадкой Фестиваля болельщиков, у Дмитриевской башни, установили дополнительный экран.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с бразильцем Сандру Риччи. Ассистировать ему будут соотечественники Эмерсон Де Карвалью и Марселу ван Гассе. Четвертый арбитр — Янни Сиказве из Замбии, резервный ассистент — Жерсон Эмилиану душ Сантуш из Анголы.
Важные слова сказал Станислав Черчесов.
Фотограф Артём Устюжанин находится на стадионе «Фишт» в Сочи! Мы ему чуть-чуть завидуем (на самом деле очень сильно). Он сообщает, что футболисты уже размялись.
Читатель Константин прислал фото, как поле на стадионе в Сочи готовят к матчу. До начала игры осталось менее получаса.
В Сочи и так жарко, а тут еще и очень горячая поддержка футболистов обеих стран! Смотрите, какие красотки!
Фан-зона Екатеринбурга заполнена болельщиками. Каждый матч сборной России здесь невероятный ажиотаж.
И, конечно же, кокошники.
Вместо сигареты положено держать в зубах хот-дог!
Приехали на футбол и очень красивые пары (возможно, это молодожены).
На стадионе в Сочи полно красоток, которые пришли поддержать сборную России. Некоторые взяли с собой «усы надежды».
Посмотрим, что происходит в фан-зонах в разных городах. Вот как нарядились болельщики в Волгограде:
Больше фото — в фоторепортаже.
Хорватские футболисты пару часов назад отправились на стадион из отеля Radisson. Спортсменов провожали болельщики.
Футболисты нашей сборной уже на стадионе!
Станислав Черчесов назвал состав сборной России. И сегодня с первых минут на поле выйдет Денис Черышев.
Доброго вечера, друзья! Мы начинаем. Сегодня нам предстоит увидеть самый важный матч в истории российского футбола. Давайте проголосуем, как завершится основное время.
Как завершится основное время матча Россия — Хорватия
- Победой России
- Вничью
- Победой Хорватии
Фото: Артем УСТЮЖАНИН, Максим ВОРОБЬЕВ / E1.RU, Виктор ЯСТРЕБОВ / V1.RU, Илья БАРХАТОВ / 74.RU, Алексей НОГИНСКИЙ / 63.RU
Видео: Петр ЛУКАШИН, Артем МАГНИТСКИЙ / V1.RU