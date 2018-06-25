Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем

В понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» сборная России проводит матч с Уругваем. Эта игра — в центре внимания десятков тысяч болельщиков. В Самару съехались федеральные чиновники высшего уровня, ожидается прибытие Дмитрия Медведева и, поговаривают, Владимира Путина.

Команда Станислава Черчесова уже обеспечила себе выход в 1/8 финала впервые за 32 года выступлений сборной на мундиалях. Победа или ничья в матче с командой из Южной Америки позволит России занять первое место в группе А.

Мы следим за событиями вокруг этого матча и на «Самара Арене» в режиме онлайн.

Если в этот день вы тоже оказались в центре большого футбольного праздника, делитесь с нами своими фото, видеоматериалами. Направить их можно на редакционную почту Написать письмо или отправить в WattsАрр: 8 960 83215 74.

20:21

Сборную России на поле болельщики приветствуют оглушительными криками! Уровень децибелов зашкаливает!

20:21

Сборная Уругвая вышла на предматчевую разминку

20:19

Трибуны стадиона постепенно заполняются.

Ленин и пионерия — вечны

20:14

Предматчевое фото сборной России

«Мы готовы к битве!»

20:12

Пока команды готовятся к разминке, посмотрите несколько колоритных фото с «Самара Арены»

20:06

В Самару приехали болельщики со всей России. Те, кто не попал на стадион, будут смотреть футбол на площади Куйбышева. Как, например, челябинцы Степан и Алексей. Они очень торопились на фан-зону, но все-таки поделились с нами своими прогнозами на игру:

—Пусть победит дружба. Две победы подряд - это хорошо, три, конечно, лучше, но пусть сегодня победит футбол!



19:54

Перенесемся на несколько минут на другой самарский стадион — «Локомотив». Тут для фанатов обустроили целый лагерь с палатками.

Гости из Казахстана и Омска

19:45

Большинство фанатов к стадиону добираются по «последней миле». Давайте посмотрим, что там происходит прямо сейчас в нашем стриме.

19:43

Уругвайцы

19:41

Официальные вещатели — на своих местах на поле.

19:36

Болельщики как могут спасаются от пекла.

Спасительный тенечек

Очередь за напитками

19:32

Сборная Уругвая приехала на «Самара Арену».

19:27

Болельщики подтягиваются на «Самара Арену».

Бизнесмен из Бийска в креативном головном уборе мегапопулярен. С ним все фотографируются.

19:25

Сборная России прибыла на «Самара Арену».

19:23

В Самару, помимо болельщиков Уругвая, съехались фанаты большого футбола со всей страны.



Из Омска, например, прибыла группа моржей. До Самары они добирались пять дней.



Посетят матч Россия — Уругвай бывший тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен и экс-нападающий самарского клуба чех Ян Коллер.



Бельгийский специалист Франк Веркаутерен (в центре) возглавлял «Крылья Советов» в 2014–2016 годах

Ян Коллер играл за волжский клуб в 2008–2009 годах

19:22

С приходом в российскую сборную нападающего Артема Дзюбы у нашей команды появилась небольшая традиция — отдавать честь. Она, судя по всему, теперь станет традицией или фирменным знаком российских футболистов.



Перед матчем Россия — Уругвай записали видео, на котором отдали честь Артему Дзюбе.



Болельщики «отдали честь» Артёму Дзюбе!

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Перед встречей с национальной командой Уругвая болельщики разных стран отдали честь Артеме Дзюбе, а также пожелали удачи не только форварду, но и остальным игрокам сборной!

🇷🇺🇷🇺🇷🇺#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/BvGewaHsdS — Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г.

На этом мундиале Артем забил два гола: в поединке против Саудовской Аравии (сразу после выхода на замену) и в игре со сборной Египта.

19:21

Оракул ЧМ коза Забияка из самарского зоопарка предсказала победу сборной России.



Исход мачта между сборной Дании и Австралии, который состоялся в Самаре 21 июня, Забияка угадала. Игра закончилась со счетом 1:1.



19:20

Уругвайские болельщики, которые прилетели в город на Волге, уверены, что их команда даст настоящий бой россиянам:



— Без сомнения, Уругвай выиграет! У нас очень сильная команда! У нас есть Суарез. Завтрашней победой мы докажем, что Уругвай — это не только сильная футбольная сборная, но и сильная страна!



Сами же футболисты из Южной Америки в игре будут делать ставку на максимальную концентрацию и спокойствие.



Сборная Уругвая во время тренировки на «Самара Арене»

19:19

Посмотрите небольшое видеоинтервью решительно настроенного главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.



19:18

Сборные России и Уругвая набрали по шесть очков. Но показатель разницы мячей у россиян лучше — 8:1 и 2:0 соответственно.

Орденоносец FIFA, главный тренер Уругвая Оскар Вашингтон Табарес

Уругвай еще ни разу не пропустил на ЧМ-2018, выиграв матчи против Египта и Саудовской Аравии с одинаковым счетом — 1:0. Главные козыри небесно-голубых — это тактическая грамотность и отличное взаимодействие между всеми линиями. Уругвай очень слаженно действует в защите, а форварды Луис Суарес и Эдинсон Кавани постоянно держат в напряжении оборону соперника. Для России это будет главный экзамен на групповом этапе.

19:17

Судейская бригада, которая будет работать на этой игре, из Сенегала. Главный арбитр — Маланга Дьедиу. Линейные рефери — Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба. Резервный судья — Бамлак Тессема (Эфиопия).



19:16

Вход на стадион открыли с 15:00 по местному времени.



В Самаре сегодня жара. Днем температура воздуха достигала 35 градусов выше ноля.



Областные власти и местное управление МЧС подготовили рекомендации о том, как вести себя в жару Главное — больше пить и носить головные уборы.



А болельщикам на «Самара Арене» будут раздавать воду у входов 1,2,3 и на «последней миле».

19:15

Шаттлы у железнодорожного вокзала. Отсюда до стадиона «Самара Арена» ехать примерно 50 минут

19:15

Сборная России выехала на своем автобусе из отеля «Ренессанс». Транспорт сборной России сопровождает машина ГИБДД.

На время проезда команды по Ново-Садовой инспекторы ДПС временно приостановили движение.

Чуть ранее из отеля Lotte на Красноармейской выехала команда Уругвая.

А на стадионе в раздевалках уже все готово к приезду спортсменов.