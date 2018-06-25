В понедельник, 25 июня,  на стадионе «Самара Арена» сборная России проводит матч с Уругваем. Эта игра — в центре внимания десятков тысяч болельщиков. В Самару съехались федеральные чиновники высшего уровня, ожидается прибытие Дмитрия Медведева и, поговаривают, Владимира Путина.

Команда Станислава Черчесова уже обеспечила себе выход в 1/8 финала впервые за 32 года выступлений сборной на мундиалях. Победа или ничья в матче с командой из Южной Америки позволит России занять первое место в группе А. 

Мы следим за событиями вокруг этого матча и на «Самара Арене» в режиме онлайн.

Если в этот день вы тоже оказались в центре большого футбольного  праздника, делитесь с нами своими фото, видеоматериалами. Направить их можно на редакционную почту Написать письмо или отправить в WattsАрр: 8 960 83215 74.

Сборную России на поле болельщики приветствуют оглушительными криками! Уровень децибелов зашкаливает!

Сборная Уругвая вышла на предматчевую разминку

Трибуны стадиона постепенно заполняются.

Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Ленин и пионерия — вечны
Ленин и пионерия — вечны

Предматчевое фото сборной России

«Мы готовы к битве!»
«Мы готовы к битве!»

Пока команды готовятся к разминке, посмотрите несколько колоритных фото с «Самара Арены»

Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем

В Самару приехали болельщики со всей России. Те, кто не попал на стадион, будут смотреть футбол на площади Куйбышева.  Как, например, челябинцы Степан и Алексей. Они очень торопились на фан-зону, но все-таки поделились с нами своими прогнозами на игру:

—Пусть победит дружба. Две победы подряд - это хорошо, три, конечно, лучше, но пусть сегодня победит футбол!

Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем

Перенесемся на несколько минут на другой самарский стадион — «Локомотив». Тут для фанатов обустроили целый лагерь с палатками. 

Гости из Казахстана и Омска
Гости из Казахстана и Омска

Большинство фанатов к стадиону добираются по «последней миле».  Давайте посмотрим, что там происходит прямо сейчас в нашем стриме.

Уругвайцы 

Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем

Официальные вещатели — на своих местах на поле.

Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем

Болельщики как могут спасаются от пекла.

Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Спасительный тенечек
Спасительный тенечек
Очередь за напитками
Очередь за напитками

Сборная Уругвая приехала на «Самара Арену».

Болельщики подтягиваются на «Самара Арену».

Бизнесмен из Бийска в креативном головном уборе мегапопулярен. С ним все фотографируются. 

Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
«Гостеприимство!»
«Гостеприимство!»

Сборная России прибыла на «Самара Арену».

В Самару, помимо болельщиков Уругвая, съехались фанаты большого футбола со всей страны.

Из Омска, например, прибыла группа моржей. До Самары они добирались пять дней.

Посетят матч Россия — Уругвай бывший тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен и экс-нападающий самарского клуба чех Ян Коллер.

Бельгийский специалист Франк Веркаутерен (в центре) возглавлял «Крылья Советов» в 2014–2016 годах
Бельгийский специалист Франк Веркаутерен (в центре) возглавлял «Крылья Советов» в 2014–2016 годах
Ян Коллер играл за волжский клуб в 2008–2009 годах
Ян Коллер играл за волжский клуб в 2008–2009 годах

С приходом в российскую сборную нападающего Артема Дзюбы у нашей команды появилась небольшая традиция — отдавать честь. Она, судя по всему, теперь станет традицией или фирменным знаком российских футболистов.

Перед матчем Россия — Уругвай записали видео, на котором отдали честь Артему Дзюбе.

На этом мундиале Артем забил два гола: в поединке против Саудовской Аравии (сразу после выхода на замену) и в игре со сборной Египта.

Оракул ЧМ коза Забияка из самарского зоопарка предсказала победу сборной России.

Исход мачта между сборной Дании и Австралии, который состоялся в Самаре 21 июня, Забияка угадала. Игра закончилась со счетом 1:1.

Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем

Уругвайские болельщики, которые прилетели в город на Волге, уверены, что их команда даст настоящий бой россиянам:

— Без сомнения, Уругвай выиграет! У нас очень сильная команда! У нас есть Суарез. Завтрашней победой мы докажем, что Уругвай — это не только сильная футбольная сборная, но и сильная страна!

Сами же футболисты из Южной Америки в игре будут делать ставку на максимальную концентрацию и спокойствие.

Сборная Уругвая во время тренировки на «Самара Арене»
Сборная Уругвая во время тренировки на «Самара Арене»

Посмотрите небольшое видеоинтервью решительно настроенного главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.

Сборные России и Уругвая набрали по шесть очков. Но показатель разницы мячей у россиян лучше — 8:1 и 2:0 соответственно. 

Орденоносец FIFA, главный тренер Уругвая Оскар Вашингтон Табарес
Орденоносец FIFA, главный тренер Уругвая Оскар Вашингтон Табарес

Уругвай еще ни разу не пропустил на ЧМ-2018, выиграв матчи против Египта и Саудовской Аравии с одинаковым счетом — 1:0. Главные козыри небесно-голубых — это тактическая грамотность и отличное взаимодействие между всеми линиями. Уругвай очень слаженно действует в защите, а форварды Луис Суарес и Эдинсон Кавани постоянно держат в напряжении оборону соперника. Для России это будет главный экзамен на групповом этапе.

Судейская бригада, которая будет работать на этой игре, из Сенегала. Главный арбитр — Маланга Дьедиу. Линейные рефери — Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба. Резервный судья — Бамлак Тессема (Эфиопия).

Вход на стадион открыли с 15:00 по местному времени.

В Самаре сегодня жара. Днем температура воздуха достигала 35 градусов выше ноля.

Областные власти и местное управление МЧС подготовили рекомендации о том, как вести себя в жару Главное — больше пить и носить головные уборы.

А болельщикам на «Самара Арене» будут раздавать воду у входов 1,2,3 и на «последней миле».

Шаттлы у железнодорожного вокзала. Отсюда до стадиона «Самара Арена» ехать примерно 50 минут

Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем

Сборная России выехала на своем автобусе из отеля «Ренессанс». Транспорт сборной России сопровождает машина ГИБДД. 

На время проезда команды по Ново-Садовой инспекторы ДПС временно приостановили движение.

Чуть ранее из отеля Lotte на Красноармейской выехала команда Уругвая.

А на стадионе в раздевалках уже все готово к приезду спортсменов. 

Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем
Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем