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Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков
3 июня 2018 20:19
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Сегодня у тренеров и игроков ярославского «Шинника» последний день отпуска. Завтра они выйдут на работу и начнут готовиться к участию в новом сезоне первенства Футбольной национальной лиги.
— Тренерский штаб ярославской футбольной команды ждёт на просмотре около десяти потенциальных игроков, — рассказали специалисты Sport76ru. — В основном это игроки из второго дивизиона, есть и представители из команд ФНЛ.
Старт первенства ФНЛ намечен на 17 июля. В настоящий момент определяется окончательный состав лиги. Мы уже писали, как чёрно-синие завершили прошлый сезон и кто из игроков уже покинул команду.
Фото: Александра Савельева
Далее: 22.05.2018 Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона
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