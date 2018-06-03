Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Сегодня у тренеров и игроков ярославского «Шинника» последний день отпуска. Завтра они выйдут на работу и начнут готовиться к участию в новом сезоне первенства Футбольной национальной лиги.

Ярославская футбольная команда начинает готовиться к новому сезону

— Тренерский штаб ярославской футбольной команды ждёт на просмотре около десяти потенциальных игроков, — рассказали специалисты Sport76ru. — В основном это игроки из второго дивизиона, есть и представители из команд ФНЛ.

Старт первенства ФНЛ намечен на 17 июля. В настоящий момент определяется окончательный состав лиги. Мы уже писали, как чёрно-синие завершили прошлый сезон и кто из игроков уже покинул команду.