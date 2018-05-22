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Спорт

Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона

22 мая 2018 16:27
481 0
футбол, Шинник, спорт, ФНЛ, Ярославль

Ярославский «Шинник» назвал тройку лидеров своей команды в прошедшем сезоне. В этом деле футбольному клубу помогли болельщики, которые приняли участие в опросе.

— Голосование на нашем официальном сайте окончено, и мы готовы огласить его результаты, — сказали в «Шиннике» и назвали имена лучших.

Тройку лидеров открывает вратарь Дмитрий Яшин, за которого проголосовали 83 человека (20,05%).

Полузащитник Марат Шайморданов занял почетную вторую строчку в этом своеобразном рейтинге футболистов, опередив голкипера всего лишь на один балл. У него 84 голоса (20,29%).

Лучшим игроком «Шинника» в прошедшем сезоне участники опроса признали нападающего Эльдара Низамутдинова. Капитан команды набрал 216 голосов (52,17%).

Недавно стали известны планы «Шинника» на межсезонье. Старт первенства ФНЛ намечен на 17 июля. В настоящий момент определяется окончательный состав лиги. Мы уже писали, как чёрно-синие завершили прошлый сезон и кто из игроков уже покинул команду.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева, ФК "Шинник"
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Далее: 12.05.2018 Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде

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