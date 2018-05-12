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Сезон окончен: ярославский «Шинник» сыграл последний матч на выезде
12 мая 2018 19:01
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Сегодня ярославский «Шинник» на выезде провёл последний матч в сезоне Первенства Футбольной национальной лиги — 2017/2018. Соперником чёрно-синих стала местная команда «Зенит-2».
— Матч на стадионе «Петровский» закончился победой хозяев со счётом 1:0, — расстроились болельщики «Шинника». — Единственный гол в матче во второй половине первого периода забил Илья Зуев в ворота нашей команды.
По итогам сезона ярославский «Шинник» остаётся в середине турнирной таблицы — команда не проходит в стыковые матчи для борьбы за выход в Премьер-лигу, а также не попадает в список команд, претендующих на вылет из ФНЛ.
Фото: Александра Савельева
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