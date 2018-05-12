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Ярославский «Локомотив» отдал своего форварда за денежную компенсацию
12 мая 2018 10:07
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Хоккейный клуб «Сочи» заключил с ярославским «Локомотивом» сделку — «железнодорожники» за денежную компенсацию отдали своего форварда Дмитрия Лугина.
Сезон 2017/18 Лугин начинал в «Локомотиве», забросив 4 шайбы и сделав 2 передачи в 31 матче «регулярки». В декабре Дмитрий оказался в «Сочи»: за южан он провел 17 игр на первом этапе чемпионата, набрав 8 (2+6) очков, а затем в 5 кубковых встречах дважды поразил ворота соперника и один раз ассистировал партнеру.
— Поздравляем Дмитрия Лугина с возвращением в команду и желаем ему успешного сезона, — говорится в официальном сообщении хоккейного клуба «Сочи».
Дмитрий Лугин — воспитанник «Амура», но свою карьеру он начинал в системе московского «Динамо», выступая за вторую и основную команды. В течение карьеры в КХЛ 28-летний форвард выступал за «Амур», «Адмирал», «Локомотив» и «Сочи». В общей сложности он принял участие в 401 матче, забросил 68 шайб и сделал 71 результативную передачу при показателе полезности «-51».
Фото: ХК «Сочи»
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