В спортзал не ходил, с тренером не занимался: врач-рентгенолог установил три мировых рекорда по подтягиваниям — как ему это удалось

Доктор Алексей Гетманов — один такой во всей Вселенной Источник: Международная Книга Рекордов INTERRECORD / reestrrekordov.ru

В мае 2026 года 31-летний Алексей Гетманов из Воронежской области установил очередной мировой рекорд по подтягиваниям: 537 раз за 30 минут. До этого были 450 раз (тоже рекорд) и 1470 раз за три часа. По образованию Алексей педиатр, но уже несколько лет работает рентгенологом. Коллеги жмут руку, мать переживает за здоровье, отец гордится, а дети на спортивной площадке смотрят на него с восхищением. О том, как работа помогает спорту и зачем он включает перед рекордом бои боксеров, — в материале Voronezh1.ru.

«Занимался всем подряд»

Алексей Гетманов родился и вырос в селе Лиски Лискинского района. Врачом-рентгенологом работает в ЦРБ другого района — Подгоренского. Профессия требует выдержки и внимательности. Когда его спрашиваешь, не мешает ли работа тренировкам, он отвечает неожиданно:

— Скорее, она помогает спорту. Моя профессия — это дисциплина, ответственность, самоотдача. Те же качества я переношу и в тренировки. После работы морально устаю, а тренировка помогает переключиться. Смена умственной деятельности на физическую меня расслабляет. Так что не мешает, а наоборот, — в пользу. Да, на первом месте у меня всегда была работа, но именно она дала мне те характеристики, которые позволяют добиваться результатов на турнике.

Коллеги, по словам Алексея, ему не завидуют. По крайней мере, он на это надеется:

— Некоторые поздравили с очередной победой, жали руку, желали успехов. Не думаю, что завидуют. Надеюсь, гордятся.

Работа спорту не мешает, уверен Алексей Источник: Алексей Гетманов / Личный архив

Почему именно подтягивания? Раньше Алексей занимался всем подряд: бег, штанга, гантели, гири. Но где-то не получалось выступать на высоком уровне, где-то, как он выражается, «помогали» судьи. В итоге остался один турник.

Алексей — атлет-самоучка, его единственный учитель — папа Сергей Алексеевич. Когда сыну было около трех-четырех лет, отец вешал его на турник, водил на спортплощадку, мягко, но настойчиво приучал к спорту.

— Самое первое воспоминание — я уже что-то умел. Может, врожденное, — улыбается спортсмен.

«Таланта нет, я — пахарь»

В спортзалы Гетманов не посещает, поскольку всё необходимое для тренировок есть дома. С тренерами не занимается — технику ему помог наработать отец. Сергей Алексеевич никогда не занимался спортом профессионально, был боксером-любителем в юные годы, но именно ему Алексей доверяет больше всего. Поставить рекорд решил, чтобы доказать самому себе, что все годы тренировок и вложенные силы были не напрасными. Что он достиг не просто чего-то — стал лучшим в мире.

Как любой порядочный герой, Алексей категорически отрицает наличие у себя особого таланта:

— Если кто-то решит разом подтянуться столько же, у него либо не выйдет, либо на утро будет сильная боль в мышцах. Всё, что у меня есть, наработано годами. Это не с потолка: утром решил — и стал рекордсменом. На это ушло 16–17 лет подготовки, пусть и с перерывами. Насчет способностей: таланта у меня нет. В спортивной среде таких, как я, называют «пахарь». Чтобы чего-то достичь, мне приходится выкладываться гораздо больше других. Если бы у меня был талант, я бы не тренировался по пять-шесть часов в день.

Алексей Гетманов с родителями — папой Сергеем Алексеевичем и мамой Натальей Викторовной Источник: Алексей Гетманов / Личный архив

В семье к рекордам в целом относятся положительно, хотя…

— Отец гордится и всячески поддерживает. А вот мама, Наталья Викторовна, уже на третьем рекорде сказала: «Хватит, ты уже всего достиг!» — она больше переживает за мое здоровье. Но в целом все рады и гордятся.

Когда Алексей приезжает из Подгоренского в родные Лиски, на спортивной площадке его уже ждут.

— Подходят дети, просят помочь — никому не отказываю, подтягиваемся вместе. Думаю, они смотрят с восхищением, и, если возьмут с меня пример, я буду рад.

«Просто до гениальности»

А теперь, собственно, о мировых рекордах. Оказывается, процедура их регистрации очень проста.

— Я сам подготавливаю и подаю заявку через сайт Международной книги рекордов INTERRECORD, направив им видеоотчет с подтягиваниями и указав, в какой временной категории участвую. Книга Гиннесса сейчас не работает со спортсменами из России и Белоруссии. А INTERRECORD — организация, которая регистрирует рекорды по всему миру и ничуть не уступает. Судьи всё подсчитывают и фиксируют результат. Заявки рассматривают вне зависимости от поданного количества. У меня три удачные — в нынешнем году, 2024-й и 2025-й. И три нет — в 2018, 2022 и 2023 годах.

Алексей ставит свои рекорды на территории родной Лисянской средней школы, которая расположена рядом с его домом.

— Здесь я с детства занимался спортом, турник родной и удобный. Место немноголюдное, особенно по выходным. А деревья закрывают солнце, комфортно и подтягиваться, и вести съемку.

537 раз за 30 минут — это примерно 18 подтягиваний в минуту, одно за три секунды. Как такое возможно?

— После 400-го подтягивания мышцы уже почти не чувствуешь, — объясняет Алексей. — Самое сложное — на рубеже 200–250: тогда начинают забиваться руки, возникает ощущение, что вот-вот не сможешь зацепиться за турник. Но это состояние постепенно уходит, нужно просто продолжать.

Техника, по его словам, проста до гениальности:

— Три повторения за подход. Спрыгиваю, отдыхаю 5–6 секунд, стряхиваю руки, чтобы кровь отлила, — и снова на турник. Так в течение получаса. Никакой хитрости.

Почему именно три повторения за подход? Это чистый расчет.

— Моя цель — сделать как можно больше подтягиваний за тренировку. Если делать по 60–70 раз за подход, то следующий подход будет только через 20–30 минут, и объем получится маленький. По три повторения мышцы не устают, хорошо нарабатывается ритм и выносливость, дыхательная система подстраивается. Методом проб и ошибок я понял, что три повторения — идеально. По одному или два — несерьезно, много времени уйдет на прыжки на турник. По четыре-пять мышцы забиваются быстрее.

Дыхание — на уровне подсознания:

— Тут сложно описать. Организм сам понимает, как дышать. Даже когда ускоряюсь, подстраиваюсь.

Алексей Гетманов ставит трехчасовой рекорд по подтягиваниям Источник: Алексей Гетманов / Личный архив

«После наступает опустошенность»

Перед каждым рекордом у Алексея есть маленький ритуал и одновременно психологический якорь:

— Я произношу фразу: «Ставки сделаны, ставок больше нет». Никакой информационной подоплеки, просто я собрал людей, хорошо подготовился, стою перед турником — и отступать уже некуда. Всё сделано, осталось завершить работу. Во время выполнения стараюсь просто отключить мозг и не думать о том, как тяжело.

А что же чувствует человек, который только что подтянулся 537 раз?

— После выполнения чувствуется опустошенность. Даже после 15-минутного рекорда такое впечатление, будто тренировался сутками, сил не остается, хочется спать. Эйфории нет, потому что еще не знаешь, засчитают ли.

По словам Алексея, боль в мышцах обычно наступает на следующее утро, но организм привыкший: легкая разминка — и снова в строю.

7000 подтягиваний и гречка с котлетой

График тренировок Алексея может напугать даже профессионального спортсмена.

— Плюс-минус всё одинаково. У меня бег — 2–3 часа, если настроение позволяет. Затем час-полтора подтягиваний — сначала самый тяжелый этап, часовое подтягивание, потом «подсобки»: пресс (200–300 раз), легкие гантели по 5 кг (200 подъемов), получасовая работа с гантелями. Потом снова возвращаюсь к подтягиваниям на полчаса, чтобы закрепить успех. Сейчас еще добавил гирю.

На выходных для разнообразия — груша и велосипед. Но подтягивания неизменны.

Любовь к спорту Алексею привил отец. Это Сергей Алексеевич во время домашней тренировки Источник: Алексей Гетманов / Личный архив

За неделю в среднем набирается 7000 подтягиваний (базовый минимум — 6000, а хорошо — 8000). В день — около полутора тысяч. На тренировках иногда получалось сделать больше подтягиваний, чем зарегистрировано официально, однако на те моменты у Алексея не было уверенности, что он побьет мировой рекорд. Личный же — 680 раз за полчаса.

— Сейчас уверен, что смогу сделать больше 2000 подтягиваний за 3 часа. Но идти на новый рекорд пока не решаюсь. Мировой всё равно числится за мной, кто-либо другой больше меня пока не подтягивался.

Наработанный режим позволяет тренироваться без ущерба для врачебного дела.

— Сейчас график нормированный: с 8 до 14 часов. Дома есть турник, гантели, гири. А вот для бега выхожу на улицу — либо на спортплощадку, либо вдоль посадок. Не люблю маячить на глазах у людей, я более скрытный.

Питание перед рекордом — без изысков:

— Диеты нет. Есть специальное питание, когда худею, но сейчас вес хороший и стабильный, худеть не нужно. Так что — гречка с котлетой — и вперед. Готовить умею, но из-за нехватки времени чаще ленюсь.

Это не ради денег

Привилегий мировые «любительские» победы не дают:

— Материальных ценностей за рекорды я не получал. Но не ради них и затевал всё.

Первый рекорд — 1470 раз за три часа — был для Алексея самым комфортным на тот момент. Хотя были попытки и раньше.

— У меня были попытки еще в 2018, 2022 годах, но не получалось. Я вообще больше марафонец: хотел побить рекорды за 24 часа, за 12 часов, но не хватало техники и сил. На трехчасовой дистанции я чувствовал себя комфортнее, на тренировках уже мог ее преодолеть.

Серьезных травм именно от подтягиваний не было — только мозоли да срывы кожи, по словам рекордсмена, мелочи. А вот другие виды спорта оставили след.

— При поднятии штанги был надрыв мышцы на руке — до сих пор виден дефект, но он не мешает. Перед самым первым трехчасовым рекордом случился фасциит (воспаление оболочек мышц и сухожилий) правой руки, движение в кисти было ограничено, я даже хотел сняться с попытки, но, к счастью, зажило.

Чтобы не сорваться психологически, Алексей использует музыку и… бокс.

— На тренировках слушаю музыку — разную: от классики до рэпа и рока. А во время рекорда у меня традиция: в наушниках включаю видеозапись боксерского поединка на английском языке. Слушаю, как двое взрослых мужчин весом под сто килограммов дерутся час, и думаю: «А я что, тут не могу этот час подтягиваться?» Такой небольшой психологический трюк. Медитацию считаю глупостью.

«Я не лучше и не хуже других»

Алексей Гетманов по первому образованию педиатр. Но решил сменить специальность.

— За пять лет работы в педиатрии я, скажем так, «наелся» этой профессией. Напряжение было такое, что-либо уходить совсем, либо менять специальность. Рентгенология показалась более легкой, плюс в педиатрии было много ночных дежурств, не оставалось времени на личную жизнь. А в рентгенологии появилось свободное время — я даже заново научился жить.

— Если бы не медицина, стали бы вы профессиональным спортсменом или тренером?

— Наверное, нет. Тренером — возможно. Я научил многих ребят в Лисках подтягиваться с нуля. Но, когда вижу, что человек, в которого я вложил свой труд, потом забрасывает занятия, мне становится обидно. Поэтому профессию спортсмена или тренера я бы точно не выбрал. Кроме медицины, себя нигде не вижу.

1500 подтягиваний в день — для спортсмена это рутина Источник: Алексей Гетманов / Личный архив

В соцсетях благодарные пациенты про Алексея написали: «Такие, как он — 1 на 1000». Но сам он так о себе не думает.

— Я уже говорил: таланта у меня нет — ни в спорте, ни в медицине. Тут больше упорства и напора. Уникальным себя не считаю, звезд с неба не хватаю. Пусть люди судят. Если они считают меня таким — спасибо им, низкий поклон. Но я лучше буду скромным и скажу, что я ничем не хуже и не лучше других.

Планы, соперники и заветная мечта

Алексей действительно скромный парень. О своих спортивных рекордах сам никому не рассказывает.

— Многие писали поздравления, некоторые спрашивали, как так натренироваться. Но вот бить себя в грудь и восхвалять — это не мое.

На вопрос о следующем рекорде Алексей традиционно уклоняется от прямого ответа.

— Я никогда не отвечаю на этот вопрос. Наобещаю — а не получится, буду выглядеть некрасиво. Планы есть, еще один-два рекорда, наверное, попытаюсь, а потом буду завершать. Нагрузка на организм большая, надо себя поберечь.

С другими рекордсменами он общается — например, с Дмитрием Нероновым из Волгограда.

— У нас легкое соперничество: переписываемся, он побьет рекорд — скинет, я ему свой — скину. «Следующий ход за вами». Делимся секретами, как беречь руки. В дружественной атмосфере. А кумиров у меня нет — не считаю это правильным.

Если бы предложили участвовать в популярном телешоу, он бы подумал:

— Всегда интересно попробовать себя в новом. Посмотрел бы, что за шоу, о чем речь. В целом — почему бы и нет.

— А что вы бы посоветовали обычному человеку, который хочет научиться подтягиваться, но не может ни разу?

— Не видя человека, сложно дать правильный совет. Все мы разные: высокие, низкие, полные, худые. Надо знать свои минусы и исправлять их. Если есть лишний вес — сначала скинуть, если слишком худой — наработать силу мышц. Терпение и труд всё перетрут.

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Алексей Гетманов пока не женат и без детей. Но у молодого человека большие мечты и планы на жизнь.