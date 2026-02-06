Олимпиада начинается! Хватит ли Италии снега, ждать ли медалей россиянам и где смотреть Игры — видео

Что надо знать перед стартом Олимпиады в Милане Источник: Городские медиа

Сегодня, 6 февраля, пройдет официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр. Часть соревнований уже стартовали, к примеру женский хоккей и турнир по керлингу. В Милан от России приехали 13 спортсменов. Для тех, кто всё пропустил, спортивный корреспондент MSK1.RU Дмитрий Бондарев коротко рассказывает в видео самое главное.

Все атлеты из России будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна. Помимо них, в Играх примут участие еще 38 спортсменов, рожденных в РФ. Они будут представлять другие страны.

Из реальных претендентов на медали среди россиян — лишь фигуристы. Всерьез эксперты рассчитывают на призовое место у фигуристки Аделии Петросян.

Темной лошадкой в мужской дисциплине считается фигурист Петр Гуменник. Эксперты не прогнозируют, что он займет призовые места, но он поехал на Олимпиаду в своей лучшей форме. А вот соперники в сезоне были не так ярки, поэтому болельщики надеются на их осечки.

Не совсем готовы к Играм и в самой Италии. Зима оказалась чрезвычайно теплой, снега нет. Поэтому пришлось заменить его искусственным. Из-за этого организаторы даже вышли за рамки бюджета. Но уверенности, что его будет достаточно, нет.

Не обошлось и без новинок. В этот раз в программе Игр впервые появится дисциплина ски-альпинизм. И Россию в этом виде спорта представит Никита Филиппов.