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Спорт Олимпиада-2026 Олимпиада начинается! Хватит ли Италии снега, ждать ли медалей россиянам и где смотреть Игры — видео

Олимпиада начинается! Хватит ли Италии снега, ждать ли медалей россиянам и где смотреть Игры — видео

Наши спортсмены выступят под нейтральным флагом, а организаторы запаслись искусственным снегом

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Что надо знать перед стартом Олимпиады в Милане

Источник:

Городские медиа

Сегодня, 6 февраля, пройдет официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр. Часть соревнований уже стартовали, к примеру женский хоккей и турнир по керлингу. В Милан от России приехали 13 спортсменов. Для тех, кто всё пропустил, спортивный корреспондент MSK1.RU Дмитрий Бондарев коротко рассказывает в видео самое главное.

Все атлеты из России будут выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна. Помимо них, в Играх примут участие еще 38 спортсменов, рожденных в РФ. Они будут представлять другие страны.

Из реальных претендентов на медали среди россиян — лишь фигуристы. Всерьез эксперты рассчитывают на призовое место у фигуристки Аделии Петросян.

Темной лошадкой в мужской дисциплине считается фигурист Петр Гуменник. Эксперты не прогнозируют, что он займет призовые места, но он поехал на Олимпиаду в своей лучшей форме. А вот соперники в сезоне были не так ярки, поэтому болельщики надеются на их осечки.

Не совсем готовы к Играм и в самой Италии. Зима оказалась чрезвычайно теплой, снега нет. Поэтому пришлось заменить его искусственным. Из-за этого организаторы даже вышли за рамки бюджета. Но уверенности, что его будет достаточно, нет.

Не обошлось и без новинок. В этот раз в программе Игр впервые появится дисциплина ски-альпинизм. И Россию в этом виде спорта представит Никита Филиппов.

Для россиян тоже есть «сюрприз». Олимпиаду показывать по федеральным каналам не будут, все Игры будут доступны на онлайн-платформе «Окко». Церемония открытия, как и трансляции, будут в бесплатном доступе.

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Дмитрий БондаревДмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Олимпиада Милан Спорт
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Комментарии
36
Гость
6 февраля, 11:20
Мы чужие на этом празднике жизни. ©
Гость
6 февраля, 10:59
Кто-то собирается смотреть олимпиаду? Из моих знакомых, друзей и т.д. - никто. Даже ярые любители потеряли интерес.
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Гость
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