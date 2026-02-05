Первый старт — 7 февраля: расписание соревнований российских спортсменов на Олимпиаде в Милане

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 6 февраля. Но соревнования уже начались — накануне стартовал турнир по керлингу. В Милан от России приехало 13 спортсменов. Выступать они будут в нейтральном статусе — без флага и гимна.
Редакция 161.RU публикует расписание выступление российских спортсменов, чтобы вы могли следить за их выступлениями.
7 февраля
Лыжные гонки (скиатлон) Дарья Непряева — 15:00
Конькобежный спорт (забег 3000 метров) Ксения Коржова — 18:00
Санный спорт Павел Репилов — 19:00
8 февраля
Горнолыжный спорт (скоростной спуск) Юлия Плешкова — 13:30
Лыжные гонки (скиатлон) Савелий Коростелев — 14:30
Санный спорт Павел Репилов — 19:00
9 февраля
Санный спорт Дарья Олесик — 19:00.
10 февраля
Лыжные гонки (спринт) Дарья Непряева — 11:15
Лыжные гонки (спринт) Савелий Коростелев — 11:55.
Шорт-трек (забег 500 метров, квалификация) Алена Крылова — 12:30
Шорт-трек (забег 1000 метров, квалификация) Иван Посашков — 13:10
Санный спорт Дарья Олесик — 19:00
Фигурное катание (короткая программа) Петр Гуменник — 20:30.
12 февраля
Горные лыжи (супергигант) Юлия Плешкова — 13:30
Лыжные гонки (свободный стиль) Дарья Непряева — 15:00
Шорт-трек (забег 500 метров, финал) Алена Крылова — 22:15
Шорт-трек (забег 1000 метров, финал) Иван Посашков — 22:29
13 февраля
Лыжные гонки (свободный стиль) Савелий Коростелев — 13:45.
Фигурное катание (произвольная программа) Петр Гуменник — 21:30.
14 февраля
Шорт-трек (забег 1500 метров) Иван Посашков — 22:15
Шорт-трек (забег 1000 метров) Алена Крылова — 23:00
16 февраля
Горные лыжи (слалом) Семен Ефимов — 12:00
17 февраля
Фигурное катание (короткая программа) Аделия Петросян — 20:45
19 февраля
Ски-альпинизм (спринт) Никита Филиппов — 12:30
Фигурное катание (произвольная программа) Аделия Петросян — 21:00.
21 февраля
Лыжные гонки (марафон) Савелий Коростелев — 13:00
Конькобежный спорт (масс-старт) Анастасия Семенова — 17:50.
22 февраля
Лыжные гонки (марафон) Дарья Непряева — 12:00
Церемония закрытия Олимпиады состоится 22 февраля.