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Спорт Олимпиада-2026 Обзор Первый старт — 7 февраля: расписание соревнований российских спортсменов на Олимпиаде в Милане

Первый старт — 7 февраля: расписание соревнований российских спортсменов на Олимпиаде в Милане

Они будут выступать в нейтральном статусе

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В Милане российские спортсмены будут выступать без флага и гимна | Источник: пресс-служба Олимпийского комитета РоссииВ Милане российские спортсмены будут выступать без флага и гимна | Источник: пресс-служба Олимпийского комитета России

В Милане российские спортсмены будут выступать без флага и гимна

Источник:

пресс-служба Олимпийского комитета России

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 6 февраля. Но соревнования уже начались — накануне стартовал турнир по керлингу. В Милан от России приехало 13 спортсменов. Выступать они будут в нейтральном статусе — без флага и гимна.

Редакция 161.RU публикует расписание выступление российских спортсменов, чтобы вы могли следить за их выступлениями.

7 февраля

  • Лыжные гонки (скиатлон) Дарья Непряева — 15:00

  • Конькобежный спорт (забег 3000 метров) Ксения Коржова — 18:00

  • Санный спорт Павел Репилов — 19:00

8 февраля

  • Горнолыжный спорт (скоростной спуск) Юлия Плешкова — 13:30

  • Лыжные гонки (скиатлон) Савелий Коростелев — 14:30

  • Санный спорт Павел Репилов — 19:00

Дизайн медалей зимней Олимпиады в Милане | Источник: пресс-служба Олимпийского комитета РоссииДизайн медалей зимней Олимпиады в Милане | Источник: пресс-служба Олимпийского комитета России

Дизайн медалей зимней Олимпиады в Милане

Источник:

пресс-служба Олимпийского комитета России

9 февраля

  • Санный спорт Дарья Олесик — 19:00.

10 февраля

  • Лыжные гонки (спринт) Дарья Непряева — 11:15

  • Лыжные гонки (спринт) Савелий Коростелев — 11:55.

  • Шорт-трек (забег 500 метров, квалификация) Алена Крылова — 12:30

  • Шорт-трек (забег 1000 метров, квалификация) Иван Посашков — 13:10

  • Санный спорт Дарья Олесик — 19:00

  • Фигурное катание (короткая программа) Петр Гуменник — 20:30.

Источник: пресс-служба Олимпийского комитета РоссииИсточник: пресс-служба Олимпийского комитета России
Источник:

пресс-служба Олимпийского комитета России

12 февраля

  • Горные лыжи (супергигант) Юлия Плешкова — 13:30

  • Лыжные гонки (свободный стиль) Дарья Непряева — 15:00

  • Шорт-трек (забег 500 метров, финал) Алена Крылова — 22:15

  • Шорт-трек (забег 1000 метров, финал) Иван Посашков — 22:29

13 февраля

  • Лыжные гонки (свободный стиль) Савелий Коростелев — 13:45.

  • Фигурное катание (произвольная программа) Петр Гуменник — 21:30.

14 февраля

  • Шорт-трек (забег 1500 метров) Иван Посашков — 22:15

  • Шорт-трек (забег 1000 метров) Алена Крылова — 23:00

16 февраля

  • Горные лыжи (слалом) Семен Ефимов — 12:00

17 февраля

  • Фигурное катание (короткая программа) Аделия Петросян — 20:45

Источник: пресс-служба Олимпийского комитета РоссииИсточник: пресс-служба Олимпийского комитета России
Источник:

пресс-служба Олимпийского комитета России

19 февраля

  • Ски-альпинизм (спринт) Никита Филиппов — 12:30

  • Фигурное катание (произвольная программа) Аделия Петросян — 21:00.

Ски-альпинизм впервые представлен на Олимпиаде | Источник: пресс-служба Олимпийского комитета РоссииСки-альпинизм впервые представлен на Олимпиаде | Источник: пресс-служба Олимпийского комитета России

Ски-альпинизм впервые представлен на Олимпиаде

Источник:

пресс-служба Олимпийского комитета России

21 февраля

  • Лыжные гонки (марафон) Савелий Коростелев — 13:00

  • Конькобежный спорт (масс-старт) Анастасия Семенова — 17:50.

22 февраля

  • Лыжные гонки (марафон) Дарья Непряева — 12:00

Церемония закрытия Олимпиады состоится 22 февраля.

Сколько снега закупила Италия для Олимпиады и кого считают главными фаворитами на Играх среди российских спортсменов — смотрите в коротком видео

Источник:

MSK1.RU / Городские медиа

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Комментарии
5
Гость
5 февраля, 23:18
Организуйте показ Олимпиады по ТВ, уважайте соотечественников любящих и ценящих развитие мирового спорта, и особо участие спортсменов России в нём !
Гость
5 февраля, 21:24
Наши люди выступают на Спартакиаде Ярославской области. Вечером, после дневной смены на шинном заводе. А про Италию нам фиолетово.
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Гость
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