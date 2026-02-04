«Никакого допуска нам не видать еще долго». Какие спортсмены сменили российское гражданство ради Олимпиады

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают за Грузию с 2023 года Источник: Getty Images / Sam Hodde — International Skating Union

Через считаные дни в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо стартуют XXV зимние Олимпийские игры — церемония открытия состоится в пятницу, 6 февраля. В нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов. Еще больше атлетов (38, по подсчетам «СЭ») российского происхождения представят другие страны. MSK1.RU рассказывает, что известно о спортсменах, сменивших гражданство ради Олимпиады.

Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин представляют сборную Грузии с 2023 года. Смену спортивного гражданства танцевальный дуэт объяснил желанием выступать на международной арене.

«К концу осени 2022 года стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать еще долго. Мы начали задумываться, что делать дальше, — при этом продолжали жить в Америке и тренироваться за свой счет», — рассказывал Смолкин изданию Sports.ru.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили гражданство в 2023 году Источник: Дарья Исаева / «СЭ»

В составе сборной России дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина стали серебряными призерами чемпионата России (2022), победителями Warsaw Cup (2021), бронзовыми призерами юниорского первенства России (2020). На Олимпиаде-2022 в Пекине заняли 14-е место в ритм-танце.

В составе сборной Грузии заняли 6-е место на чемпионате Европы (2026), стали пятыми на этапе Гран-при в Анже (2025), первыми на Триалети Трофи (2025) и Мемориале Дениса Тена (2025).

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, как и пара Карины Акоповой и Никиты Рахманина, сейчас представляющих Армению, станут знаменосцами Олимпиады.

Софья Самоделкина

Одиночница Софья Самоделкина сменила гражданство в 2023 году. В интервью Okko спортсменка рассказывала, что одной из причин стал очень тяжелый сезон. Сначала родители предложили сменить тренера, а потом — страну.

После перехода Софья Самоделкина стала чемпионкой Казахстана (2024) Источник: Федор Успенский / «СЭ»

«Я на самом деле сама не понимала, что дальше делать. Вообще ничего не хочу — просто хочу лежать на кровати, играть в телефон, читать книги, смотреть сериалы. Он мне говорит: какие есть варианты? Мы все выслушаем. Сменить тренера? Нет, менять тренера я не хочу, я всем довольна. Хочешь за другую страну выступать? Я сначала: „Нет“, — позиция маленького ребенка. Потом говорю: „А какие в этом плюсы?“ И они: Ну ты сможешь выступать на международной арене», — вспоминала Самоделкина.

Выбор пал на Казахстан, так как мама Софьи родом оттуда. Семья стала заниматься документами, но к тому моменту Софью «выставили» из группы Светланы Соколовской. Тогда фигуристка стала заниматься у Евгения Плющенко. Уже имея гражданство, она не могла выступать за Казахстан. В сборной утверждали, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не открепила спортсменку со своей стороны, в ФФККР же говорили, что даже не получали такого запроса.

В итоге аккредитацию отправили заново, летом 2024-го Самоделкину официально приняли в сборную Казахстана. В 2024 году она стала чемпионкой Казахстана, в 2025-м — бронзовым призером Всемирных студенческих игр, серебряным призером Гран-при NHK Trophy.

В одиночном женском катании выступят и другие бывшие российские спортсменки: Анастасия Губанова (Грузия), Мария Сенюк (Израиль), Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Голубева (Австралия), Виктория Сафонова (Белоруссия).

В мужском катании под флагом Польши выступит Владимир Самойлов, под флагом Азербайджана — Владимир Литвинцев.

Среди спортсменов, сменивших гражданство в спортивной паре, — Никита Володин (с Минервой Хазе) (Германия), Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия), Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия), Павел Ковалев (с Камилой Ковалевой) (Франция), Дарья Данилова (с Мишелом Цибой) (Нидерланды), Анастасия Голубева (с Гектором Муром) (Австралия), Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения).

В танцевальных дуэтах — Евгения Лопарева (с Жоффри Биссо) (Франция), Асаф Казимов (с Софией Валь) (Испания).

Шорт-трек

Шорт-трекист из Твери Даниил Ейбог получил гражданство Узбекистана в 2025 году. В интервью изданию Tverisport спортсмен рассказывал, что не смог реализовать себя на Олимпиаде-2022 в Пекине — тогда он не вошел в полуфинал на дистанции 1500 метров. По его словам, «олимпийский дебют получился довольно сумбурным и скомканным».

Даниил Ейбог не был доволен своим результатом на Олимпиаде-2022 Источник: daniileybog / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

«У меня появилось огромное желание уже с учетом полученного опыта снова выступить на Олимпийских играх и на этот раз постараться побороться за медаль. Но, как известно, из-за политической ситуации допуск российских конькобежцев и шорт-трековиков к Играм 2026 года в Италии оказался под вопросом. Без серьезной мотивации поддерживать спортивную форму на высоком уровне довольно сложно», — рассказывал он.

Ейбог переходил вместе с Денисом Айрапетяном — изначально Союз конькобежцев России утвердил для них двухлетний карантин. Но благодаря переговорам срок сократили, и спортсмены смогли приступить к международным стартам.

Горнолыжный спорт

Мария Шканова (Белоруссия);

Александра Скороходова (Казахстан);

Анастасия Алина Папатома Параскеведу (Азербайджан).

Конькобежный спорт

Елизавета Голубева (Казахстан);

Кристина Силаева (Казахстан);

Владимир Семирунний (Польша).

Биатлон

Максим Макаров (Молдавия);

Алина Стремоус (Молдавия);

Павел Магазеев (Молдавия).

Лыжные гонки

Елизавета Хлусович.