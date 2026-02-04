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Спорт Олимпиада-2026 Обзор «Никакого допуска нам не видать еще долго». Какие спортсмены сменили российское гражданство ради Олимпиады

«Никакого допуска нам не видать еще долго». Какие спортсмены сменили российское гражданство ради Олимпиады

Рассказываем, что известно об атлетах, которые выступят в Италии под иностранными флагами

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Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают за Грузию с 2023 года | Источник: Getty Images / Sam Hodde&nbsp;— International Skating UnionДиана Дэвис и Глеб Смолкин выступают за Грузию с 2023 года | Источник: Getty Images / Sam Hodde&nbsp;— International Skating Union

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают за Грузию с 2023 года

Источник:

Getty Images / Sam Hodde — International Skating Union

Через считаные дни в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо стартуют XXV зимние Олимпийские игры — церемония открытия состоится в пятницу, 6 февраля. В нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов. Еще больше атлетов (38, по подсчетам «СЭ») российского происхождения представят другие страны. MSK1.RU рассказывает, что известно о спортсменах, сменивших гражданство ради Олимпиады.

Фигурное катание

Диана Дэвис и Глеб Смолкин представляют сборную Грузии с 2023 года. Смену спортивного гражданства танцевальный дуэт объяснил желанием выступать на международной арене.

«К концу осени 2022 года стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать еще долго. Мы начали задумываться, что делать дальше, — при этом продолжали жить в Америке и тренироваться за свой счет», — рассказывал Смолкин изданию Sports.ru.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили гражданство в 2023 году | Источник: Дарья Исаева / «СЭ»Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили гражданство в 2023 году | Источник: Дарья Исаева / «СЭ»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили гражданство в 2023 году

Источник:

Дарья Исаева / «СЭ»

В составе сборной России дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина стали серебряными призерами чемпионата России (2022), победителями Warsaw Cup (2021), бронзовыми призерами юниорского первенства России (2020). На Олимпиаде-2022 в Пекине заняли 14-е место в ритм-танце.

В составе сборной Грузии заняли 6-е место на чемпионате Европы (2026), стали пятыми на этапе Гран-при в Анже (2025), первыми на Триалети Трофи (2025) и Мемориале Дениса Тена (2025).

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, как и пара Карины Акоповой и Никиты Рахманина, сейчас представляющих Армению, станут знаменосцами Олимпиады.

Софья Самоделкина

Одиночница Софья Самоделкина сменила гражданство в 2023 году. В интервью Okko спортсменка рассказывала, что одной из причин стал очень тяжелый сезон. Сначала родители предложили сменить тренера, а потом — страну.

После перехода Софья Самоделкина стала чемпионкой Казахстана (2024) | Источник: Федор Успенский / «СЭ»После перехода Софья Самоделкина стала чемпионкой Казахстана (2024) | Источник: Федор Успенский / «СЭ»

После перехода Софья Самоделкина стала чемпионкой Казахстана (2024)

Источник:

Федор Успенский / «СЭ»

«Я на самом деле сама не понимала, что дальше делать. Вообще ничего не хочу — просто хочу лежать на кровати, играть в телефон, читать книги, смотреть сериалы. Он мне говорит: какие есть варианты? Мы все выслушаем. Сменить тренера? Нет, менять тренера я не хочу, я всем довольна. Хочешь за другую страну выступать? Я сначала: „Нет“, — позиция маленького ребенка. Потом говорю: „А какие в этом плюсы?“ И они: Ну ты сможешь выступать на международной арене», — вспоминала Самоделкина.

Выбор пал на Казахстан, так как мама Софьи родом оттуда. Семья стала заниматься документами, но к тому моменту Софью «выставили» из группы Светланы Соколовской. Тогда фигуристка стала заниматься у Евгения Плющенко. Уже имея гражданство, она не могла выступать за Казахстан. В сборной утверждали, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не открепила спортсменку со своей стороны, в ФФККР же говорили, что даже не получали такого запроса.

В итоге аккредитацию отправили заново, летом 2024-го Самоделкину официально приняли в сборную Казахстана. В 2024 году она стала чемпионкой Казахстана, в 2025-м — бронзовым призером Всемирных студенческих игр, серебряным призером Гран-при NHK Trophy.

В одиночном женском катании выступят и другие бывшие российские спортсменки: Анастасия Губанова (Грузия), Мария Сенюк (Израиль), Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Голубева (Австралия), Виктория Сафонова (Белоруссия).

В мужском катании под флагом Польши выступит Владимир Самойлов, под флагом Азербайджана — Владимир Литвинцев.

Среди спортсменов, сменивших гражданство в спортивной паре, — Никита Володин (с Минервой Хазе) (Германия), Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия), Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия), Павел Ковалев (с Камилой Ковалевой) (Франция), Дарья Данилова (с Мишелом Цибой) (Нидерланды), Анастасия Голубева (с Гектором Муром) (Австралия), Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения).

В танцевальных дуэтах — Евгения Лопарева (с Жоффри Биссо) (Франция), Асаф Казимов (с Софией Валь) (Испания).

Шорт-трек

Шорт-трекист из Твери Даниил Ейбог получил гражданство Узбекистана в 2025 году. В интервью изданию Tverisport спортсмен рассказывал, что не смог реализовать себя на Олимпиаде-2022 в Пекине — тогда он не вошел в полуфинал на дистанции 1500 метров. По его словам, «олимпийский дебют получился довольно сумбурным и скомканным».

Даниил Ейбог не был доволен своим результатом на Олимпиаде-2022 | Источник: daniileybog / Instagram (деятельность запрещена в РФ)Даниил Ейбог не был доволен своим результатом на Олимпиаде-2022 | Источник: daniileybog / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Даниил Ейбог не был доволен своим результатом на Олимпиаде-2022

Источник:

daniileybog / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

«У меня появилось огромное желание уже с учетом полученного опыта снова выступить на Олимпийских играх и на этот раз постараться побороться за медаль. Но, как известно, из-за политической ситуации допуск российских конькобежцев и шорт-трековиков к Играм 2026 года в Италии оказался под вопросом. Без серьезной мотивации поддерживать спортивную форму на высоком уровне довольно сложно», — рассказывал он.

Ейбог переходил вместе с Денисом Айрапетяном — изначально Союз конькобежцев России утвердил для них двухлетний карантин. Но благодаря переговорам срок сократили, и спортсмены смогли приступить к международным стартам.

Горнолыжный спорт

  • Мария Шканова (Белоруссия);

  • Александра Скороходова (Казахстан);

  • Анастасия Алина Папатома Параскеведу (Азербайджан).

Конькобежный спорт

  • Елизавета Голубева (Казахстан);

  • Кристина Силаева (Казахстан);

  • Владимир Семирунний (Польша).

Биатлон

  • Максим Макаров (Молдавия);

  • Алина Стремоус (Молдавия);

  • Павел Магазеев (Молдавия).

Лыжные гонки

  • Елизавета Хлусович.

До этого мы подробно рассказывали обо всех российских спортсменах, которые отправятся на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.

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Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
Олимпиада Спортсмен Гражданство Фигурное катание
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Комментарии
20
Гость
4 февраля, 18:07
Нам, жителям прекрасного Любима, на предателей наплевать. Да и судьба их будет более чем печальной.
Гость
4 февраля, 15:03
Россию выкинули из мирового спорта.
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Гость
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