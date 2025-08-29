Идеальная работа. Как португальский тренер заработал миллиарды на собственных увольнениях

Моуринью дважды выигрывал Лигу чемпионов Источник: пресс-служба УЕФА

29 августа турецкий «Фенербахче» уволил с поста главного тренера Жозе Моуринью. Португальский специалист получит от клуба 15 миллионов евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

Это не первый подобный случай в карьере Моуринью. Суммарно на увольнениях он заработал 115 миллионов евро — по нынешнему курсу это 10,6 миллиарда рублей. Рассказываем, как португальцу это удалось.

Карьера игрока у Моуринью не задалась — в 80-е он играл за скромные португальские команды. После этого он решил стать тренером. В 90-е работал помощником и переводчиком известного специалиста Бобби Робсона в «Спортинге», «Порту» и «Барселоне». В начале XXI века начал самостоятельную карьеру.

В европейский футбол Моуринью ворвался стремительно. В 2003-м году он вместе с «Порту» выиграл Кубок УЕФА, а через год ему покорилась Лига чемпионов. На тот момент ему был 41 год.

После этого репутация Моуринью стала работать не только на его «зачетку», но и на его кошелек. В 2004-м году португалец отправился работать в «Челси», который совсем недавно купил Роман Абрамович и только делал его суперклубом. Именно в Лондоне Моуринью получил прозвище «особенный».

В первый заход в «Челси» Моуринью два раза выиграл чемпионат Англии, но завоевать Лигу чемпионов не смог. В 2007-м его уволили. Португалец получил за это 21 миллион евро.

В июне 2008-го Моуринью возглавил «Интер», где подтвердил свой высокий статус. Он выиграл два чемпионата Италии, а в 2010-м — Лигу чемпионов. Клуб из Милана не брал главный европейский трофей 45 лет.

В 2010-м Жозе стал тренером «Реала». В Мадриде выстроил хорошую команду, которая на равных конкурировала с «Барселоной» Гвардиолы. С ним клуб из столицы Испании выиграл чемпионат Испании, но в 2013-м Моуринью был уволен. Компенсация составила 20 миллионов евро.

Летом 2013-го Моуринью вернулся в «Челси». Начал с победы в чемпионате Англии, но затем результаты ухудшились. В 2015-м он во второй раз покинул Лондон, получив на этот раз 14,5 миллиона евро.

Последним топ-клубом португальца стал «Манчестер Юнайтед», который после ухода Алекса Фергюссона переживал кризис и надеялся выйти из пике при помощи Моуринью. С ним команда выиграла Лигу Европы 2016/17, а в 2018-м последовало очередное увольнение — на этот раз ему выплатили 20 миллионов евро.

Далее в карьере Моуринью были более скромные команды. В 2021-м за увольнение из «Тоттенхэма» он получил 21 миллион евро, затем он работал в «Роме», с которой выиграл Лигу конференций и играл в финале Лиги Европы. Далее стандартная схема: увольнение в 2024-м и неустойка — 3,5 миллиона евро.

Летом 2024-го Моуринью стал тренером «Фенербахче». Португалец два раза не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов и был уволен — еще 15 миллионов евро.