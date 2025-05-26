Провал «вечного соперника» Овечкина, победа США и датская сказка: чем запомнится чемпионат мира по хоккею

Впервые с 1960 года победителем стала сборная США Источник: пресс-служба IIHF











В Швеции и Дании завершился чемпионат мира по хоккею — полуфиналы, матч за третье место и финал проходили в Стокгольме. Сборные России и Белоруссии были отстранены от турнира Международной федерацией хоккея (IIHF).

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Результаты группового этапа Источник: пресс-служба IIHF











Провал звездной Канады

Источник: пресс-служба IIHF











Главной звездой в составе «кленовых листьев» был 37-летний Сидни Кросби, приехавший на чемпионат мира впервые за десять лет. Нападающего можно назвать «вечным соперником» Александра Овечкина. Канадец и россиянин последние двадцать лет были главными действующими лицами в Национальной хоккейной лиге. Болельщики и эксперты всегда спорили, кого из них можно назвать лучшим игроком поколения. Из-за этого Кросби и Овечкина сравнивают с Криштиану Роналду и Лионелем Месси в футболе.

В заявку команды попал и один из лучших бомбардиров регулярного сезона НХЛ-2024/25 Натан Маккиннон. В составе «Колорадо» он забросил 23 шайбы и отдал 84 результативные передачи — больше очков набрал только россиянин Никита Кучеров из «Тампы». «Колорадо» рано вылетел из Кубка Стэнли, и Маккиннон, находящийся в прекрасной форме, решил помочь сборной Канады на чемпионате мира.

Еще одной знаковой фигурой стал 40-летний вратарь Марк-Андре Флери. Летом он завершит игровую карьеру. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в 2010 году выиграл Олимпиаду, но при этом никогда не играл за сборную Канады.

Канадцы считались главными фаворитами турнира. Свой статус они подтвердили на групповом этапе — 19 очков и первое место в группе А.

В четвертьфинале соперником канадцев была скромная команда Дании, на победу которой в этом противостоянии давали коэффициент 22. Первые два периода завершились без заброшенных шайб. В начале третьего игрового отрезка канадцы открыли счет. Скользкое преимущество держалось до 57-й минуты матча. Датчане сначала сравняли счет, а за 49 секунд до финальной сирены вышли вперед. Сборная Дании победила (2:1) родоначальников хоккея и сотворила настоящую сенсацию.

Сидни Кросби забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач Источник: пресс-служба IIHF











— Снимаю шляпу перед датчанами. У них был хороший план на игру, и они его придерживались. С нашей стороны недооценки не было. Мы очень хорошо начали, обычно так не бывает, если недооцениваешь соперника. В хоккее бывают странности, в одном матче может произойти всё что угодно. В спорте каждый день случаются сюрпризы, — признался после матча Натан Маккиннон.

Сборная Канады впервые за 11 лет не вышла в полуфинал чемпионата мира. При этом на втором турнире подряд «кленовые листья» остаются без медалей.

Команды сенсации

Сборная Дании после победы над Канадой Источник: пресс-служба IIHF











Многих удивила сборная Австрии, которая впервые с 1994 года смогла выйти в плей-офф турнира. В последнем матче группового этапа она разгромила команду Латвии со счетом 6:1 и заняла заветное четвертое место. В четвертьфинале австрийцы не смогли навязать борьбу соседям из Швейцарии — 0:6.

Главной сенсацией стала датская команда. В последнем туре группового этапа сборные Дании и Германии в очном противостоянии решали, кому из них достанется последняя путевка в плей-офф от группы B. В серии буллитов датчане оказались сильнее (2:1).

В 1/4 финала они играли со звездными канадцами. В победу датских хоккеистов не верил никто. Но по ходу матча команда из страны Ганса Христиана Андерсена превратилась из гадкого утенка в лебедя полуфиналиста турнира — в 1/2 финала сборная Дании вышла впервые в своей истории.

До медалей датчане всё же не добрались. Сначала они проиграли Швейцарии (0:7), а в игре за третье место уступили Швеции (2:6).

Швеция забронзовела

Источник: пресс-служба IIHF











Перед стартом турнира шведы считались вторыми (после Канады) фаворитами турнира. На домашний турнир они собрали звездный состав, костяк которого составляли игроки из НХЛ.

В группе А шведы заняли второе место (18 очков), пропустив вперед только Канаду. В 1/4 финала хозяева турнира без труда обыграли действующих чемпионов мира — чехов (5:2).

В полуфинале против США шведы дрогнули. Уже после двух периодов в их воротах побывало четыре безответные шайбы — итоговый счет 2:6. В матче за третье место хозяева льда отыгрались на датчанах — 6:2. Сборная Швеции второй год подряд завоевывает бронзовые медали.

Упорный финал

Источник: пресс-служба IIHF











В финале встретились сборные США и Швейцарии. Альпийская команда в четвертьфинале и полуфинале не пропустила ни одной шайбы. Основное время финала завершилась со счетом 0:0. В овертайме победу американцам принес точный бросок Тэйджа Томпсона.

Сборная США впервые с 1960 года выиграла чемпионат мира. Команда Швейцарии в четвертый раз за 12 лет вышла в финал, но никогда в своей истории еще не завоевывала золотые медали.

Лучшим игроком турнира стал 37-летний вратарь сборной Швейцарии Леонардо Дженони.