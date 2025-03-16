Его оплакивала вся страна. Четыре года назад в Ярославле погиб 19-летний хоккеист — вспоминаем трагедию

Тимур Файсутдинов получил травму в матче против ярославского «Локо» Источник: МХК «Динамо-СПб» / МХЛ трансляция 12.03.2021. «Локо» — МХК «Динамо» СПб











16 марта исполнилось ровно четыре года, как погиб 19-летний хоккеист Тимур Файзутдинов. Защитник молодежной команды «Динамо-СПб» получил травму 12 марта 2021 года на матче против ярославского «Локо». Шайба попала ему в шею и повредила сонную артерию. Три дня врачи боролись за Тимура, но его жизнь трагически оборвалась. Памятным матчем станет встреча «Динамо-СПБ» — «Торос», который пройдет 16 марта в 13:00.

«Запланированы речь диктора, минута молчания, ролик на кубе. В фойе арены на входе будет сооружён мини-мемориал — стол для цветов и фото в рамке,» — сообщила пресс-атташе «Динамо-СПб» Анна Овчинникова.

Представители клуба рассказали, что после трагедии все еще поддерживают связь с родителями Тимура.

Как произошла трагедия

Тимур получил травму в 1/8 розыгрыша Кубка Харламова. Во время матча ярославский хоккеист сделал бросок из средней зоны, но по роковой случайности он попал в Тимура. Парень сразу упал на лёд и схватился за голову. Хоккеист упал без чувств, врачи сразу же подбежали к нему. Товарищи по команде переложили Тимура на носилки. Его отвезли в больницу имени Соловьева.

В трансляции увековечен момент трагедии Источник: МХЛ трансляция 12.03.2021. «Локо» — МХК «Динамо» СПб

Состояние хоккеиста было черезвычайно тяжелым. Сразу же после того, как Тимур получил травму, его родственники приехали в Ярославль. Семья хотела перевезти его в московскую клинику, но врачи не дали этого сделать. Состояние хоккеиста близкие характеризовали так: «Аппараты дышат за него».

«При всём объеме интенсивной терапии, которую применяют реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет», — в год трагедии оценили состояние Тимура врачи больницы имени Соловьева.

Спасти Тимура не удалось. Он умер 16 марта, так и не придя в сознание.

«Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трех дней. К сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти хоккеиста не удалось», — рассказали в Молодежной хоккейной лиге после трагического события.

Тимур был похоронен в Челябинске Источник: Елена Киселева-Файзутдинова / Vk.com











После его смерти следователи организовали проверку и выяснили, что виновных в этом нет. Тимур получил черепно-мозговую травму. Его похоронили в родном городе — Челябинске. Он был воспитанником хоккейной школы «Трактор». Проститься с Тимуром Файзутдиновым пришли его друзья, родственники, спортсмены.

Игрок, который бросил шайбу — Дмитрий Тювилин. Сейчас ему 24 года, он защитник воронежского «Бурана». После трагедии он закрыл все социальные сети и до сих пор не открыл. Мама Тимура Файзутдинова ранее заявляла, что не винит Дмитрия в трагедии. Более того, она была готова связаться с ним.

Тимур Файзутдинов был капитаном питерской молодежной команды. Он провел около 200 матчей и играл под номером 77, который навсегда вывели из обращения команды.

Свитер Тимура висит под сводами арены

В пресс-службе клуба нам рассказали, что в день его рождения, 6 октября, клуб проводит турнир памяти Тимура Файзутдинова для маленьких хоккеистов. Память передают из поколения в поколение, а кубок победителям вручают родители Тимура. Кроме того, на каждом шлеме игроков молодежной команды напечатан № 77.

«У нас по-прежнему остается место Тимура в раздевалке. Оно закреплено за ним навсегда. Там висит его свитер, это его отдельное место. У нас меняются тренера, меняются и игроки, а его место остается», — раскрыли трогательную деталь в пресс-службе клуба «Динамо-СПб».

Хоккеисты клуба всегда будут помнить о Тимуре Источник: МХК «Динамо-СПб»

Один из лидеров, всегда в первой-второй паре защитников. Начинал сезон как капитан, потому что много времени в школе был капитаном. пресс-служба МХК «Динамо-СПб»

Про Тимура рассказывают, что он был отличным учеником как в школе, так и на льду. На тренировках всегда выкладывался на полную, советовался с тренерами, как ему стать лучше. Более того, он планировал продолжить хоккейную карьеру.

«Был под два метра ростом. Никаких конфликтов у него не было. Добрый и всегда на помощь приходил, по учебе, помогал. К нему можно было обратиться и по жизни, мог помочь коньки кому купить, привезти», — рассказала 76.RU пресс-атташе клуба Анна Овчинникова.

В клубе говорят, что случившиеся — это ужасная трагедия, случайность, которая бывает один раз на миллион. Придумать защиту, которая на 100% защищала бы хоккеистов во время игры пока невозможно.