Сибирский школьник изобрел умный жгут для остановки кровотечения. Скоро его запустят в производство

Сделал проект для федерального конкурса — а он пригодился в Кемерово

Егор говорит, что любит программировать и хотел бы связать свою жизнь именно с этим занятием. В прошлом году он и его друг Николай Матков разработали для федерального конкурса «Большие вызовы — 2020 » информационную систему, которая уже используется в Центре организации дорожного движения города Кемерово.

— Мы собираем данные от жителей города о разных проблемах на дорогах и напрямую передаем их организациям, которые занимаются ремонтом и обслуживанием дорог. Изначально планировалось добавление системы автоматической выдачи рекомендаций — здесь жалуются на яму, её нужно залатать. Но данных еще пока недостаточно, мы еще работаем над этим. В образовательном центре «Сириус Кузбасс» для нас проводили мастер-класс, на котором были представители разных организаций. Им понравился проект, и через какое-то время ЦОДД связался с нами, — говорит школьник.

Система представляет собой сайт «Дорожные решения» с картой ДТП. При накоплении определенного объема обратной связи от пользователей проект позволит оперативно передавать дорожным службам информацию о возникающих дорожных проблемах. К тому же информационная система генерирует рекомендации по улучшению безопасности дорожной ситуации и прогнозирует количество ДТП на основе анализа открытых данных и жалоб кемеровчан.