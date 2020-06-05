Как будет работать вакцина от коронавируса. Объясняем проще, чем на уроке биологии

Слово «вакцинация» вроде бы давно стало общеупотребительным, но что большинство из нас знает о вакцинах? Что-то из школьной программы про слабый вирус и выработку иммунитета. А о вакцине от коронавируса пока известно еще меньше. Чтобы разобраться в том, как она работает, мы поговорили с вирусологом Людмилой Алимбаровой — ведущим научным сотрудником Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, где, собственно, и разрабатывают новую вакцину от коронавируса.
— Любая вакцина содержит специфический антиген — белок, который провоцирует выработку антител — иммунный ответ. В организме антиген встречают специально приспособленные для этого клетки — макрофаги. Они знакомятся с антигеном и считывают с него информацию, — объясняет Алимбарова. — Полученную информацию они передают
А сейчас все эти этапы представим для наглядности одной картинкой.
Вакцина может быть живой (ослабленный вирус), инактивированной (мертвый вирус) или векторной — именно такой будет вакцина от коронавируса. Она содержит безвредный для человека аденовирус, в ДНК которого находится ген коронавируса. Аденовирус в этом случае используется как контейнер для доставки.
Подробнее о том, как ученые разрабатывают вакцину от коронавируса и почему обещают выпустить ее в кратчайшие сроки, мы писали в этом материале. А репортаж о том, как создают мышей с человеческим геном для тестирования этой вакцины, можно почитать, пройдя по этой ссылке.