Теплая зима изменила природу: энтомологи рассказали об активности клещей и комаров летом-2020

Как рассказал энтомолог, старший научный сотрудник ярославского музея-заповедника Дмитрий Власов, клещи действительно легко переживают тёплую зиму, такую, как в этом году. Но часть кровососов могла утонуть во время зимнего паводка , который мы недавно пережили.

Зима в этом году какая-то странная — почти всё время тепло. Из-за этого пошли разговоры о том, что летом нас ждёт нашествие клещей и комаров. Якобы все насекомые благополучно переживут небольшие холода и весной выползут и вылетят на поверхность. Однако специалисты говорят, что погода последних месяцев может привести к противоположному эффекту.

Для комаров этой зимой тоже складываются не совсем благоприятные условия. Снега за декабрь-февраль выпало немного, а почва не достаточно промерзла, поэтому быстро впитывает влагу с поверхности.



— Когда мало снега, нет весенних луж или они очень быстро высыхают, и личинки комаров, которые развиваются в воде, гибнут, — объяснил Дмитрий Власов.



Поэтому велика вероятность, что предстоящим летом комары будут докучать нам меньше, чем обычно. Правда, если людям от этого будет только легче, то другие живые существа могут и пострадать.



— Многие птицы питаются комарами, поэтому им в какой-то момент может не хватать пищи, — отметил старший научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН в Борке Ярославской области Алексей Сажнев.

