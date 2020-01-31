«Долг с повышенным риск для жизни»: Путин наградил рыбинского космонавта орденом Мужества

Гордимся такими земляками! Рыбинского космонавта Алексея Овчинина наградили орденом Мужества. Приказ о награждении опубликован на портале правовой информации президента Владимира Путина.



Наградили, как рассказали в Роскосмосе, «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».



Нештатная ситуация произошла в 2018 году — это авария во время старта. Справились с ней космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.