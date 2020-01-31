«Долг с повышенным риск для жизни»: Путин наградил рыбинского космонавта орденом Мужества

Гордимся такими земляками! Рыбинского космонавта Алексея Овчинина наградили орденом Мужества. Приказ о награждении опубликован на портале правовой информации президента Владимира Путина.
Наградили, как рассказали в Роскосмосе, «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».
Нештатная ситуация произошла в 2018 году — это авария во время старта. Справились с ней космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.
— Прошла авария ракетоносителя, которая привела к тому, что сработала система аварийного спасения. Система отработала штатно, — рассказывал тогда Овчинин. — Система отстрелила отсек, в котором находился экипаж.
После аварии космонавты прошли реабилитацию и вместе с астронавтом NASA Кристиной Кук они успешно стартовали на ракете-носителе «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-12».
— За время экспедиции МКС-59/60, продлившейся более 202 суток, Алексей Николаевич выполнил порядка 50 экспериментов по российской научной программе, в том числе работал с антропоморфным роботом Skybot F-850. 29–30 мая 2019 года вместе с Олегом Кононенко Алексей Николаевич совершил свой первый выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 1 минуту. Общий налёт Алексея Овчинина за две космические экспедиции составляет 374 суток 19 часов 11 минут, — рассказали в Роскосмосе.