В ночь с 10 на 11 января на территории России можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — полутеневое лунное затмение. Луна частично окажется в тени Земли и поэтому будет казаться темнее, чем обычно.
— При условии ясной погоды ярославцы тоже смогут наблюдать это явление. Затмение начнется в 20:07, а максимальной фазы достигнет с 21:50 до 22:30. В это время можно будет наблюдать затемнение на нижнем крае лунного диска, — рассказала заместитель директора ярославского планетария Екатерина Тихомирова.
С периодами затмений связано много примет. По словам ярославского астролога Марии Сополновой, в день затмения нельзя начинать что-то новое, подписывать важные документы, спать днем, подстригать ногти и волосы, делать операции, ругаться. Во время самого затмения не рекомендуется выходить на улицу, есть и пить. Зато можно заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся, делать дома уборку, принимать душ или ванну, посвятить время духовным практикам и очищению.
— Во время затмения активизируются темные стороны личности каждого человека, да и жизни в целом. Поэтому делайте скидку окружающим и сами приложите максимум усилий, чтобы гармонизировать обстановку вокруг себя, — посоветовала астролог.