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«Активизируются тёмные силы»: сегодня в Ярославле можно увидеть лунное затмение

Во сколько смотреть на небо

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У Луны потемнеет нижний край

У Луны потемнеет нижний край

В ночь с 10 на 11 января на территории России можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — полутеневое лунное затмение. Луна частично окажется в тени Земли и поэтому будет казаться темнее, чем обычно.

— При условии ясной погоды ярославцы тоже смогут наблюдать это явление. Затмение начнется в 20:07, а максимальной фазы достигнет с 21:50 до 22:30. В это время можно будет наблюдать затемнение на нижнем крае лунного диска, — рассказала заместитель директора ярославского планетария Екатерина Тихомирова.

С периодами затмений связано много примет. По словам ярославского астролога Марии Сополновой, в день затмения нельзя начинать что-то новое, подписывать важные документы, спать днем, подстригать ногти и волосы, делать операции, ругаться. Во время самого затмения не рекомендуется выходить на улицу, есть и пить. Зато можно заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся, делать дома уборку, принимать душ или ванну, посвятить время духовным практикам и очищению.

— Во время затмения активизируются темные стороны личности каждого человека, да и жизни в целом. Поэтому делайте скидку окружающим и сами приложите максимум усилий, чтобы гармонизировать обстановку вокруг себя, — посоветовала астролог.

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затмение
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КОММЕНТАРИИ (6)

гость
10 янв 2020 в 08:28

Главное под луной не есть бутерброды из белого хлеба,1го хлебозавода,что на ул.Комсомольской,в нём запечены женские волосы!Булка-"Моё здобрино" опасна для здоровья!😠😞😢

экстрасенс
10 янв 2020 в 07:35

в ярославле темные силы активизировались уже с 05.12.2018🔥

Гость
10 янв 2020 в 07:23

Автор на небо то давно смотрела? Или она через облака все видит?