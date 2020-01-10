В ночь с 10 на 11 января на территории России можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — полутеневое лунное затмение. Луна частично окажется в тени Земли и поэтому будет казаться темнее, чем обычно.



— При условии ясной погоды ярославцы тоже смогут наблюдать это явление. Затмение начнется в 20:07, а максимальной фазы достигнет с 21:50 до 22:30. В это время можно будет наблюдать затемнение на нижнем крае лунного диска, — рассказала заместитель директора ярославского планетария Екатерина Тихомирова.

