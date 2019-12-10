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Ими владели церковные олигархи: в Ярославле во время раскопок обнаружили княжеские печати

Находки переданы в фонды двух музеев

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Редчайшая находка

Редчайшая находка

В Ярославле в фонды историко-архитектурного и художественного музея-заповедника передали уникальные находки, сделанные сотрудниками Института археологии Российской академии наук в историческом центре Ярославля.

Во время раскопок между Ильинско-Тихоновской церковью и Митрополичьими палатами археологи нашли фрагменты импортных стеклянных сосудов и украшений, а также княжеские вислые свинцовые печати к грамотам. 

— Древняя ярославская земля хранит в себе множество тайн и загадок. Сделанные археологами находки лишь слегка приоткрывают перед нами завесу, за которой скрывается тысячелетняя история нашего города. Очень символично, что передача археологических находок ярославскому музею-заповеднику происходит именно сейчас, в канун 1010-летней годовщины основания Ярославля. Огромную благодарность хочу выразить сотрудникам Института археологии Российской академии наук и Ярославского музея-заповедника, а также историкам и археологам Ярославля. Большое спасибо всем, кто вносит свою лепту в важное дело сохранения исторической памяти, — сказал мэр города Ярославля Владимир Волков.

Вислыми печатями в Древней Руси скрепляли официальные документы, использовать их могли только князья, их наместники и церковные олигархи. Неожиданным открытием стала принадлежность найденной в новом сезоне печати князю Александру Ярославичу Невскому.

— Находка подобной печати в Ярославле является исключительно важным свидетельством скорого возрождении города после страшного его разорения войсками Батыя в 1238 году. Всё, что находим, мы передаём в ярославский музей-заповедник, нам важна неразрывность коллекции. Это позволит исследователям, научным сотрудникам музея и всем интересующимся получить более полную информацию. Последние находки, безусловно, обогатили наши знания об историческом прошлом Ярославля. Уверена, что здесь есть ещё много интересного для историков и исследователей, — сказала заместитель директора института археологии РАН Ася Энговатова.

Постоянная археологическая экспозиция музея-заповедника будет обновлена ценными экспонатами уже в будущем году.

Ценная находка теперь в музее

Ценная находка теперь в музее

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археологияраскопки
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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
10 дек 2019 в 11:49

ничо, как втюхают гостиницу в самый исторический центр, так и накроются все дальнейшие сенсационные открытия, все на свалку свезут при строительстве. Зато у кого-то виллы на вражеских берегах процветать будут.

Гость
10 дек 2019 в 11:12

Церковные олигархи?)))
Так вот это когда началось...

Гость
10 дек 2019 в 12:00

правильнее было бы церковные иерархи