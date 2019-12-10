Ими владели церковные олигархи: в Ярославле во время раскопок обнаружили княжеские печати

В Ярославле в фонды историко-архитектурного и художественного музея-заповедника передали уникальные находки, сделанные сотрудниками Института археологии Российской академии наук в историческом центре Ярославля.



Во время раскопок между Ильинско-Тихоновской церковью и Митрополичьими палатами археологи нашли фрагменты импортных стеклянных сосудов и украшений, а также княжеские вислые свинцовые печати к грамотам.



— Древняя ярославская земля хранит в себе множество тайн и загадок. Сделанные археологами находки лишь слегка приоткрывают перед нами завесу, за которой скрывается тысячелетняя история нашего города. Очень символично, что передача археологических находок ярославскому музею-заповеднику происходит именно сейчас, в канун 1010-летней годовщины основания Ярославля. Огромную благодарность хочу выразить сотрудникам Института археологии Российской академии наук и Ярославского музея-заповедника, а также историкам и археологам Ярославля. Большое спасибо всем, кто вносит свою лепту в важное дело сохранения исторической памяти, — сказал мэр города Ярославля Владимир Волков.



Вислыми печатями в Древней Руси скрепляли официальные документы, использовать их могли только князья, их наместники и церковные олигархи. Неожиданным открытием стала принадлежность найденной в новом сезоне печати князю Александру Ярославичу Невскому.



— Находка подобной печати в Ярославле является исключительно важным свидетельством скорого возрождении города после страшного его разорения войсками Батыя в 1238 году. Всё, что находим, мы передаём в ярославский музей-заповедник, нам важна неразрывность коллекции. Это позволит исследователям, научным сотрудникам музея и всем интересующимся получить более полную информацию. Последние находки, безусловно, обогатили наши знания об историческом прошлом Ярославля. Уверена, что здесь есть ещё много интересного для историков и исследователей, — сказала заместитель директора института археологии РАН Ася Энговатова.



Постоянная археологическая экспозиция музея-заповедника будет обновлена ценными экспонатами уже в будущем году.

