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Наука

В Ярославской области нашли череп существа древнее динозавров

Ученый рассказал, как останки лабиринтодонта могли появиться на берегу Волги

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Ученые считают, что в Тутаев кости попали с ледником с территории нынешнего Рыбинского района

Ученые считают, что в Тутаев кости попали с ледником с территории нынешнего Рыбинского района

В Ярославской области нашли череп лабиринтодонта — древнего существа, которое жило на земле еще до эпохи динозавров. Внешне эти амфибии напоминали крокодилов, в длину могли достигать трех метров.

— Такие существа жили 245 миллионов назад. Они являются своего рода переходным звеном от рыб к наземным животным, — рассказал 76.RU доцент кафедры физической географии ЯГПУ, кандидат геолого-минералогических наук Дмитрий Киселев.

Между тем, по словам ученого, обнаружение костей лабиринтодонтов — не уникальный случай для Ярославской области.

— Их останки уже находили в Рыбинском районе, на территории которого в древности располагалось полусоленое озеро, богатое флорой и фауной. Верховными хищниками этой экосистемы были как раз лабиринтодонты, — добавил Дмитрий Киселев.

Специалист уверен, что в Тутаевский район найденный череп перетащило из-под Рыбинска ледником. 

Что будет с находкой, пока не известно. По предварительным данным, обнаруживший ее любитель археологии собирается оставить древний череп у себя.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Консерватор
    21 окт 2019 в 18:19

    А по виду и не скажешь, пол кирпича каких-то

    Гость
    21 окт 2019 в 19:05

    шах и мат верующие )))