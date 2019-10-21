В Ярославской области нашли череп существа древнее динозавров

В Ярославской области нашли череп лабиринтодонта — древнего существа, которое жило на земле еще до эпохи динозавров. Внешне эти амфибии напоминали крокодилов, в длину могли достигать трех метров.
— Такие существа жили 245 миллионов назад. Они являются своего рода переходным звеном от рыб к наземным животным, — рассказал 76.RU доцент кафедры физической географии ЯГПУ, кандидат геолого-минералогических наук Дмитрий Киселев.
Между тем, по словам ученого, обнаружение костей лабиринтодонтов — не уникальный случай для Ярославской области.
— Их останки уже находили в Рыбинском районе, на территории которого в древности располагалось полусоленое озеро, богатое флорой и фауной. Верховными хищниками этой экосистемы были как раз лабиринтодонты, — добавил Дмитрий Киселев.
Специалист уверен, что в Тутаевский район найденный череп перетащило из-под Рыбинска ледником.
Что будет с находкой, пока не известно. По предварительным данным, обнаруживший ее любитель археологии собирается оставить древний череп у себя.