В Ярославской области нашли череп существа древнее динозавров

Ученые считают, что в Тутаев кости попали с ледником с территории нынешнего Рыбинского района

В Ярославской области нашли череп лабиринтодонта — древнего существа, которое жило на земле еще до эпохи динозавров. Внешне эти амфибии напоминали крокодилов, в длину могли достигать трех метров.



— Такие существа жили 245 миллионов назад. Они являются своего рода переходным звеном от рыб к наземным животным, — рассказал 76.RU доцент кафедры физической географии ЯГПУ, кандидат геолого-минералогических наук Дмитрий Киселев.



Между тем, по словам ученого, обнаружение костей лабиринтодонтов — не уникальный случай для Ярославской области.

