«Мы верили, и она не подвела»: студентка из Ярославля стала лучшей на мировом чемпионате WorldSkills

Компетенция «Лабораторный химический анализ» включает знания по природным и промышленные материалам, лекарственным формам, оборудованию и приборам, нормативной и технической документации. Специалисты должны уметь определять оптимальные средства и методы анализа, материалов, проводить качественный и количественный анализы с применением химических и физико-химических методов, организовывать работу коллектива исполнителей.

Студентка из Ярославля Анастасия Камнева взяла золото на мировом чемпионате WorldSkills. В своей компетенции «Лабораторный химический анализ» ей удалось обойти конкурсантов из восьми стран. Причём девушка не просто стала призёром, а набрала впервые в истории участия России на WorldSkills максимальное количество баллов, поэтому на этом чемпионате 2019 года вообще стала лучшей среди всех 1300 участников. Именно поэтому студентка ЯГТУ также получила премию основателя WorldSkills Альберта Видаля.

Заслуги девушки и вуза, в котором она учится на 5-м курсе, отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



— Мы верили и болели за неё, и она не подвела, — написал на своей странице во «ВКонтакте» Дмитрий Миронов. — Эта победа пятикурсницы ЯГТУ по праву принадлежит также вузу вместе с промышленно-экономическим колледжем и компанией «Р-Фарм», специалисты которых готовили её к соревнованиям. В такие минуты испытываешь настоящую гордость за нашу молодёжь, науку и будущее страны!



Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 стартовал в Казани 22 августа. Основной площадкой соревнований стал «Казань Экспо», продлились они до 27 августа. Награды были вручены лучшим профессионалам в 56 компетенциях. В сборную России вошли 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет из 24 регионов страны. Анастасия Камнева из ярославского политеха была единственным представителем от Ярославской области.

Как пояснили в университете, Анастасия Камнева учится на химико-технологическом факультете и в 2018 году стала победителем чемпионата профессионального мастерства EuroSkills, который прошел в столице Венгрии Будапеште. В её подготовке действительно участвовали не только специалисты вуза, но и эксперты группы компаний «Р-Фарм», а также педагоги Ярославского промышленно-экономического колледжа.