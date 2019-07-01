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Наука

24-летний ярославец выиграл полмиллиона за изобретение сцены на колёсах

Александр рассказал, в чём суть его проекта

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Александр работает режиссером массовых представлений в ростовском театре

Фото: Александр Соломантин / Vk.com

Александр Соломатин из Ростова выиграл грант на всероссийском молодежном фестивале «Таврида». Молодой человек представил членам жюри необычный проект. Задумка настолько им понравилась, что на её реализацию Александру выделили 500 тысяч рублей.

— В нашем прекрасном провинциальном городке Ростове Великом есть проблема — молодежи негде развлекаться. Все музеи и библиотеки закрываются после 17:00. Существует парк, два кинотеатра и кафе, но ажиотажа это не вызывает, и многие за развлечениями едут в Ярославль. Плюс к этой проблеме возникает проблема туризма. В городе преобладает индивидуальный туризм над групповым. Но проезжающие туристы смотрят территорию Кремля и отправляются дальше, не оставаясь на ночлег в гостиницах, — говорит Александр.

Молодой человек вместе со своей командой придумал передвижную площадку под открытым небом, которая складывается в виде вагончика. Он сравнил его с тем, который был в советском мультике о бременских музыкантах. Александр говорит, что теперь творческая молодежь Ростова и Ростовского района сможет выступать на современной площадке, смотреть фестивали, концерты, семинары, рок-выступления и спектакли.

«Таврида» — всероссийский молодежный образовательный форум, который проходит летом в Крыму

— Планируем построить балаганчик до конца года, а в следующем году уже выступать перед публикой Ростовского района. Ещё удобность передвижной сцены в том, что мы можем расположиться на любой точке города, — рассказывает Александр.

Если такой формат будет по душе ростовчанам, актёры поедут гастролировать по Ярославской области.

Александр уже подавал заявку на грант в прошлом году, но не смог пройти в финал. Молодой человек уверен, что 500 тысяч рублей ему хватит для того, чтобы реализовать свой проект и улучшить жизнь родного города.

Президентский грант выиграла общественная организация. На эти деньги она раскрасит фотографии затонувшей Мологи.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
1 июл 2019 в 17:53

Добрая новость, поздравляю!

страдивари
1 июл 2019 в 21:45

ну для Ростова - норм!

гость
1 июл 2019 в 18:40

и что тут придумывать -обычный автотрансформер - весь ютуб забит примерами