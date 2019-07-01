24-летний ярославец выиграл полмиллиона за изобретение сцены на колёсах

Александр Соломатин из Ростова выиграл грант на всероссийском молодежном фестивале «Таврида». Молодой человек представил членам жюри необычный проект. Задумка настолько им понравилась, что на её реализацию Александру выделили 500 тысяч рублей.

— В нашем прекрасном провинциальном городке Ростове Великом есть проблема — молодежи негде развлекаться. Все музеи и библиотеки закрываются после 17:00. Существует парк, два кинотеатра и кафе, но ажиотажа это не вызывает, и многие за развлечениями едут в Ярославль. Плюс к этой проблеме возникает проблема туризма. В городе преобладает индивидуальный туризм над групповым. Но проезжающие туристы смотрят территорию Кремля и отправляются дальше, не оставаясь на ночлег в гостиницах, — говорит Александр.



Молодой человек вместе со своей командой придумал передвижную площадку под открытым небом, которая складывается в виде вагончика. Он сравнил его с тем, который был в советском мультике о бременских музыкантах. Александр говорит, что теперь творческая молодежь Ростова и Ростовского района сможет выступать на современной площадке, смотреть фестивали, концерты, семинары, рок-выступления и спектакли.



«Таврида» — всероссийский молодежный образовательный форум, который проходит летом в Крыму Фото: Александр Соломантин / Vk.com