Биологический эксперимент «Ряска»: в Роскосмосе рассказали, что исследуют космонавты на МКС

Космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин вместе с членом экипажа Олегом Кононенко установили в модуле «Рассвет» аппаратуру для проведения нового биологического эксперимента «Ряска». Об этом сообщили в Роскосмосе на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Цель нового эксперимента — исследование болотной травы — ряски в невесомости, демонстрация механизмов ориентации в невесомости фоточувствительных органов высших растений на водную и воздушную фазы их среды обитания.
Для проведения исследования космонавты установили сосуды с воздухом, водой и ряской. Солнечный свет заменили светодиодным.
— Новизна заключается в том, что параллельно исследованию в космосе, учащиеся школ, под руководством сотрудников ИМБП РАН, проводят точно такой же эксперимент и на Земле, — рассказали в Роскосмосе. — Результаты предполагается использовать в учебном процессе и подготовке образовательного материала, демонстрирующего выявление особенностей развития растений в условиях микрогравитации.
Всего за время полёта космонавты проведут 300 экспериментов.
— Направление экспериментов — медицинское, медико-биологическое, дистанционное зондирование Земли. Часть экспериментов новые, остальные будут продолжены. Когда к нам прилетит наш дублирующий экипаж, нам предстоит уникальный эксперимент влияния факторов полета на организм человека, будем выполнять ультразвуковое исследование почти всех внутренних органов, — рассказал Овчинин.