Биологический эксперимент «Ряска»: в Роскосмосе рассказали, что исследуют космонавты на МКС

Космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин вместе с членом экипажа Олегом Кононенко установили в модуле «Рассвет» аппаратуру для проведения нового биологического эксперимента «Ряска». Об этом сообщили в Роскосмосе на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».



Цель нового эксперимента — исследование болотной травы — ряски в невесомости, демонстрация механизмов ориентации в невесомости фоточувствительных органов высших растений на водную и воздушную фазы их среды обитания.



Для проведения исследования космонавты установили сосуды с воздухом, водой и ряской. Солнечный свет заменили светодиодным.

