18 апреля четверг
СЕЙЧАС +2°С
usd 63.95
eur 72.36
  • 10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +2°С
usd 63.95
eur 72.36
Наука

Биологический эксперимент «Ряска»: в Роскосмосе рассказали, что исследуют космонавты на МКС

На борту корабля в составе экипажа — рыбинский космонавт Алексей Овчинин

Поделиться

169
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Специальный сосуды с воздухом, водой и болотной травой

Фото: Роскосмос/Vk.com

Космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин вместе с членом экипажа Олегом Кононенко установили в модуле «Рассвет» аппаратуру для проведения нового биологического эксперимента «Ряска». Об этом сообщили в Роскосмосе на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Цель нового эксперимента — исследование болотной травы — ряски в невесомости, демонстрация механизмов ориентации в невесомости фоточувствительных органов высших растений на водную и воздушную фазы их среды обитания.

Для проведения исследования космонавты установили сосуды с воздухом, водой и ряской. Солнечный свет заменили светодиодным.

— Новизна заключается в том, что параллельно исследованию в космосе, учащиеся школ, под руководством сотрудников ИМБП РАН, проводят точно такой же эксперимент и на Земле, — рассказали в Роскосмосе. — Результаты предполагается использовать в учебном процессе и подготовке образовательного материала, демонстрирующего выявление особенностей развития растений в условиях микрогравитации.

Всего за время полёта космонавты проведут 300 экспериментов.

— Направление экспериментов — медицинское, медико-биологическое, дистанционное зондирование Земли. Часть экспериментов новые, остальные будут продолжены. Когда к нам прилетит наш дублирующий экипаж, нам предстоит уникальный эксперимент влияния факторов полета на организм человека, будем выполнять ультразвуковое исследование почти всех внутренних органов, — рассказал Овчинин.

По теме

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

космосРоскосмосАлексей Овчинин

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)