«Перед полётом проплакала три дня»: жена космонавта Алексея Овчинина — о любви между небом и Землёй

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Сегодня, когда все мы сидим и отмечаем День космонавтики в соцсетях, лайкая картинки с Гагариным, космонавт Алексей Овчинин, наверное, улыбается — смотрит на нас из иллюминатора космической станции. Он отмечает этот праздник как положено — в космосе, на МКС. И знает — на Земле его ждет семья: родители, жена и двое детей.
Каково это — собирать мужа в космос? Не в командировку в другой город или страну, а в космос! На орбитальную станцию. Туда не метнёшься быстренько, если соскучишься... О том, как провожает и встречает мужа с его опасной работы, сегодня рассказала жена космонавта Алексея Овчинина Светлана.
— Светлана, расскажите, как вы познакомились с Алексеем?
— Познакомились мы 17 лет назад. Очень банально: наши мамы работали вместе на заводе и в очередной отпуск решили нас познакомить. Лёше дали мой номер, он мне позвонил. На следующий день после нашего знакомства он уехал на службу в Котельниково (Волгоградская область. — Прим. ред.). Так по телефону мы и продолжали общаться.
Алексей Овчинин закончил Ейское высшее военно-авиационное училище лётчиков имени В. М. Комарова. По окончании получил воинское звание лейтенанта. Потом служил лётчиком-инструктором в Батайске и Котельниково.
— Каково это — отношения на расстоянии? У вас же было чувство влюблённости, кроме дружеского общения по телефону?
— Мы просто общались по телефону. Ну возникла симпатия. Потому что между нами нашлось много общего. Он охотник, рыболов. Я тоже с детства рыбачка. Когда мы на дачу выезжаем, обязательно на рыбалку едем. Он и дочку приучил к рыбалке. Сейчас, конечно, у меня на это меньше времени, потому что родился маленький ребёнок.
— После первой встречи мы не виделись несколько месяцев. Потом я к нему переехала в Котельниково. Мы стали жить вместе и спустя год, в 2004-м, поженились. Потом он перевёлся в лётный полк в Рыбинск. Спустя четыре года появилась Яна. И в этом же году он поступил в отряд космонавтов.
— У Алексея с детства была мечта стать космонавтом?
— Сначала он всё равно хотел стать лётчиком. А тут такой шанс появился, он его не упустил. Когда проводился набор в отряд космонавтов, он решил подать документы. И прошёл. Там не только лётчиков отбирали, но и гражданских. Конечно, в приоритете были лётчики.
— Сколько длилась подготовка?
— Сначала два года у него была общая космическая подготовка. Им давали общие знания, они сдавали экзамены. Если успешно сдал — тебе присваивается звание лётчика-космонавта.
— Когда он учился, его отпускали домой?
— А мы с 2004 года уже жили в Звёздном городке (Московская область. — Прим. ред.). Центр подготовки у нас находится на этой же территории. Поэтому ему до работы было недалеко.
— Жизнь в военном городке сильно отличается от жизни в обычном городе?
— Конечно, ведь городок небольшой. Все всё друг про друга знают, да и поначалу было тяжело. Потому что ни друзей, ни родных. Только хорошие знакомые. Тяжело было привыкать, потому что надо было учиться правильно держать себя в обществе, правильно разговаривать. Это общество очень специфическое. Там живёт много героев, и влиться в этот коллектив стоило больших трудов.
— И что вы делали, чтобы это общество вас приняло?
— Специально я ничего не делала. Просто у меня так сложилось, что я пою в Доме космонавтов. Периодически выступаю на Новый год и по праздникам. И люди меня приняли, потому что им понравилось моё пение. Сейчас у меня очень много друзей.
— Среди жён космонавтов, наверное, самая любимая тема — космос?
— О полётах тоже разговариваем, о событиях, которые происходят в космонавтике. Но в основном девочки общаются на отстранённые темы, потому что сильно тоскуют по мужьям. Мы стараемся друг друга поддерживать, когда чей-то муж улетает. Помогаем, чем можем.
— Для обычных людей в военном городке есть работа?
— Да. Какое-то время я сама работала медсестрой в центре физической подготовки. У меня медицинское образование. В Рыбинске я закончила медицинское училище.
— Помните первый полёт Алексея?
— Было, наверное, больше было радости, чем тревоги. Почти десять лет он шёл к этому моменту. Я видела, в каком он был приподнятом настроении. Поэтому мы только поддерживали его. Когда наступил момент старта (мы тогда прилетели на Байконур), было страшновато. Когда ракета полетела, этот огонь и гром такой стоял... Захватывающее зрелище. Самое страшное может произойти до стыковки. Дальше, когда перешли в станцию, отпускает. Волнений уже нет.
— Алексея нет дома почти месяц. Вы как-то общаетесь?
— Когда у него есть возможность, он звонит по спутниковой связи. Раз в неделю у нас дома видеоконференция. Как по скайпу общаемся.
— Как вы его встречаете, когда он прилетает?
— Когда идёт посадка и отстыковка, мы едем в центр управления полётом и всё это в прямом эфире наблюдаем. Потом всех космонавтов отправляют в санаторий, который находится на территории городка. Процесс реабилитации наступает на следующий день после приземления. Там они три недели восстанавливаются: занимаются на тренажёрах, плавают, чтобы восстановить мышцы. Мы каждый день его навещаем, приносим что-нибудь вкусненькое.
Когда он приезжает домой, я готовлю ему его любимые блюда. Он любит очень борщ, рыбу в любом виде. После полёта ему особенно хочется жареной картошечки с огурчиком. В общем, того, чего нет в космосе.
— Он рассказывает вам о полёте, делится переживаниями?
— Он никогда не показывает нам, что переживает. Чаще рассказывает о своем быте, чем он занимается в космосе. Говорит про интересные эксперименты. Например, последний раз он звонил и рассказывал, что космический корабль «Прогресс» состыковался с посылками и грузом. Так что у них сейчас есть работа. Будут разгружать.
— Сколько обычно длятся командировки?
— У всех по-разному. У кого-то четыре месяца, а у кого и семь. У нашего друга — космонавта Михаила Корниенко — год была командировка.
— А как вы справляетесь с долгой разлукой? Это же так тяжело, мне кажется.
— Конечно, мне его не хватает. Хочется, чтоб он рядом был. А когда с тобой ещё двое детей, один из них вообще до года, то, конечно, тяжело.
Я проплакала три дня до проводов. Не хотела показывать слёз на камеру. Он всегда меня успокаивает, говорит, что всё будет хорошо.
Как-то справляюсь. Куда деваться. Да и какое уныние с детьми? Мне унывать некогда. Я постоянно в работе.
— Вы предполагали, что такая жизнь вам предстоит, когда выходили замуж за лётчика?
— Командировки были и раньше, поэтому когда он стал космонавтам, привыкать не пришлось. Единственное, сейчас у него больше нагрузка и дольше отсутствует дома. К этому тоже привыкли.
— За 15 лет совместной жизни остались ли страхи?
— Страх был после октябрьских событий, когда была авария носителя (11 октября 2018 года на 165-й секунде полёта произошла авария носителя. Космонавтам Алескею Овчинину и Нику Хейгу пришлось экстренно приземлиться на Землю. — Прим. ред.). Я это видела в прямом эфире, поэтому очень сильно переживала.
Я стараюсь не думать о плохом. Страшно бывает в момент старта и посадки. Это те моменты, которые связаны с риском для жизни.
— Наверное, за такую опасную работу очень много платят?
— Это военная тайна. Скажем так: зарплата должна соответствовать работе и риску этой работы. В принципе, она соответствует.
— Старшая дочь сильно скучает по папе?
— Скучает. Каждые выходные они общаются по видеосвязи. Он интересуется, как дела в школе. Перед отъездом на Байконур Яна написала ему письмо. Мне ничего не сказала. Видимо, это был её с папой секрет. И папа уже там на Байконуре прочитал его.
— Дома на полочке сидит. В этот раз такса полетела в джерси «Локомотива». Мой муж — поклонник этой команды. В прошлый раз он тоже брал с собой джерси, но она вся изорвалась при посадке.
Эту традицию что-нибудь брать в космос придумали сами космонавты. Обычно берут что-то символичное или близкое себе. Как талисманы.
— В Рыбинск часто ездите?
— Приезжаем по возможности. У нас все родные там. На улице, когда идём по родному городу, мужа узнают. Везде приглашают, особенно после полётов.
— И напоследок, дайте совет другим жёнам, которые также редко видят своих мужей.
— И мы скучаем, и они без нас скучают, но это их работа. Надо ждать, несмотря ни на что.
— Будете отмечать?
— Да, поедем на концерт в Кремль. Мы туда каждый год ездим. Хочу поздравить всех жителей планеты, жителей Ярославской области, города Рыбинска и Ярославля с Днем космонавтики. Это большой праздник для всех. Всех вам благ!