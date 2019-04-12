«Перед полётом проплакала три дня»: жена космонавта Алексея Овчинина — о любви между небом и Землёй

Сегодня, когда все мы сидим и отмечаем День космонавтики в соцсетях, лайкая картинки с Гагариным, космонавт Алексей Овчинин, наверное, улыбается — смотрит на нас из иллюминатора космической станции. Он отмечает этот праздник как положено — в космосе, на МКС. И знает — на Земле его ждет семья: родители, жена и двое детей. Каково это — собирать мужа в космос? Не в командировку в другой город или страну, а в космос! На орбитальную станцию. Туда не метнёшься быстренько, если соскучишься... О том, как провожает и встречает мужа с его опасной работы, сегодня рассказала жена космонавта Алексея Овчинина Светлана.

— Светлана, расскажите, как вы познакомились с Алексеем? — Познакомились мы 17 лет назад. Очень банально: наши мамы работали вместе на заводе и в очередной отпуск решили нас познакомить. Лёше дали мой номер, он мне позвонил. На следующий день после нашего знакомства он уехал на службу в Котельниково (Волгоградская область. — Прим. ред.). Так по телефону мы и продолжали общаться.

Алексей Овчинин закончил Ейское высшее военно-авиационное училище лётчиков имени В. М. Комарова. По окончании получил воинское звание лейтенанта. Потом служил лётчиком-инструктором в Батайске и Котельниково.

— Каково это — отношения на расстоянии? У вас же было чувство влюблённости, кроме дружеского общения по телефону?

— Мы просто общались по телефону. Ну возникла симпатия. Потому что между нами нашлось много общего. Он охотник, рыболов. Я тоже с детства рыбачка. Когда мы на дачу выезжаем, обязательно на рыбалку едем. Он и дочку приучил к рыбалке. Сейчас, конечно, у меня на это меньше времени, потому что родился маленький ребёнок.

«Мы стали друг другу интересны» Фото: предоставлено Светланой Овчининой

— После первой встречи мы не виделись несколько месяцев. Потом я к нему переехала в Котельниково. Мы стали жить вместе и спустя год, в 2004-м, поженились. Потом он перевёлся в лётный полк в Рыбинск. Спустя четыре года появилась Яна. И в этом же году он поступил в отряд космонавтов.

— У Алексея с детства была мечта стать космонавтом? — Сначала он всё равно хотел стать лётчиком. А тут такой шанс появился, он его не упустил. Когда проводился набор в отряд космонавтов, он решил подать документы. И прошёл. Там не только лётчиков отбирали, но и гражданских. Конечно, в приоритете были лётчики. — Сколько длилась подготовка? — Сначала два года у него была общая космическая подготовка. Им давали общие знания, они сдавали экзамены. Если успешно сдал — тебе присваивается звание лётчика-космонавта.

— Когда он учился, его отпускали домой? — А мы с 2004 года уже жили в Звёздном городке (Московская область. — Прим. ред.). Центр подготовки у нас находится на этой же территории. Поэтому ему до работы было недалеко.



В военном городке очень много детей Фото: Светлана Овчинина/Vk.com

— Жизнь в военном городке сильно отличается от жизни в обычном городе? — Конечно, ведь городок небольшой. Все всё друг про друга знают, да и поначалу было тяжело. Потому что ни друзей, ни родных. Только хорошие знакомые. Тяжело было привыкать, потому что надо было учиться правильно держать себя в обществе, правильно разговаривать. Это общество очень специфическое. Там живёт много героев, и влиться в этот коллектив стоило больших трудов.

— И что вы делали, чтобы это общество вас приняло? — Специально я ничего не делала. Просто у меня так сложилось, что я пою в Доме космонавтов. Периодически выступаю на Новый год и по праздникам. И люди меня приняли, потому что им понравилось моё пение. Сейчас у меня очень много друзей.

— Среди жён космонавтов, наверное, самая любимая тема — космос? — О полётах тоже разговариваем, о событиях, которые происходят в космонавтике. Но в основном девочки общаются на отстранённые темы, потому что сильно тоскуют по мужьям. Мы стараемся друг друга поддерживать, когда чей-то муж улетает. Помогаем, чем можем.



— Для обычных людей в военном городке есть работа? — Да. Какое-то время я сама работала медсестрой в центре физической подготовки. У меня медицинское образование. В Рыбинске я закончила медицинское училище.



Младшему сыну Артёму сейчас 10 месяцев Фото: Светлана Овчинина/Vk.com

— Помните первый полёт Алексея? — Было, наверное, больше было радости, чем тревоги. Почти десять лет он шёл к этому моменту. Я видела, в каком он был приподнятом настроении. Поэтому мы только поддерживали его. Когда наступил момент старта (мы тогда прилетели на Байконур), было страшновато. Когда ракета полетела, этот огонь и гром такой стоял... Захватывающее зрелище. Самое страшное может произойти до стыковки. Дальше, когда перешли в станцию, отпускает. Волнений уже нет. — Алексея нет дома почти месяц. Вы как-то общаетесь? — Когда у него есть возможность, он звонит по спутниковой связи. Раз в неделю у нас дома видеоконференция. Как по скайпу общаемся.



«Когда я с ним познакомилась, он был майором» Фото: правительство Ярославской области

— Как вы его встречаете, когда он прилетает? — Когда идёт посадка и отстыковка, мы едем в центр управления полётом и всё это в прямом эфире наблюдаем. Потом всех космонавтов отправляют в санаторий, который находится на территории городка. Процесс реабилитации наступает на следующий день после приземления. Там они три недели восстанавливаются: занимаются на тренажёрах, плавают, чтобы восстановить мышцы. Мы каждый день его навещаем, приносим что-нибудь вкусненькое.

Когда он приезжает домой, я готовлю ему его любимые блюда. Он любит очень борщ, рыбу в любом виде. После полёта ему особенно хочется жареной картошечки с огурчиком. В общем, того, чего нет в космосе.

— Он рассказывает вам о полёте, делится переживаниями? — Он никогда не показывает нам, что переживает. Чаще рассказывает о своем быте, чем он занимается в космосе. Говорит про интересные эксперименты. Например, последний раз он звонил и рассказывал, что космический корабль «Прогресс» состыковался с посылками и грузом. Так что у них сейчас есть работа. Будут разгружать.



Можно верить и в науку, и в высшие силы Фото: Светлана Овчинина/Vk.com

— Сколько обычно длятся командировки? — У всех по-разному. У кого-то четыре месяца, а у кого и семь. У нашего друга — космонавта Михаила Корниенко — год была командировка. — А как вы справляетесь с долгой разлукой? Это же так тяжело, мне кажется. — Конечно, мне его не хватает. Хочется, чтоб он рядом был. А когда с тобой ещё двое детей, один из них вообще до года, то, конечно, тяжело. Я проплакала три дня до проводов. Не хотела показывать слёз на камеру. Он всегда меня успокаивает, говорит, что всё будет хорошо.

Как-то справляюсь. Куда деваться. Да и какое уныние с детьми? Мне унывать некогда. Я постоянно в работе.

— Вы предполагали, что такая жизнь вам предстоит, когда выходили замуж за лётчика? — Командировки были и раньше, поэтому когда он стал космонавтам, привыкать не пришлось. Единственное, сейчас у него больше нагрузка и дольше отсутствует дома. К этому тоже привыкли.



Алексей Овчинин на возложении звёзд в честь прославленных космонавтов Фото: Данила Грибов

— За 15 лет совместной жизни остались ли страхи? — Страх был после октябрьских событий, когда была авария носителя (11 октября 2018 года на 165-й секунде полёта произошла авария носителя. Космонавтам Алескею Овчинину и Нику Хейгу пришлось экстренно приземлиться на Землю. — Прим. ред.). Я это видела в прямом эфире, поэтому очень сильно переживала. Я стараюсь не думать о плохом. Страшно бывает в момент старта и посадки. Это те моменты, которые связаны с риском для жизни.

— Наверное, за такую опасную работу очень много платят? — Это военная тайна. Скажем так: зарплата должна соответствовать работе и риску этой работы. В принципе, она соответствует.

В 2017 году Алексей Овчинин стал Героем России

— Старшая дочь сильно скучает по папе? — Скучает. Каждые выходные они общаются по видеосвязи. Он интересуется, как дела в школе. Перед отъездом на Байконур Яна написала ему письмо. Мне ничего не сказала. Видимо, это был её с папой секрет. И папа уже там на Байконуре прочитал его.

— Мы помним, Яна отправляла сову в космос? Где сейчас игрушка? — Дома на полочке сидит. В этот раз такса полетела в джерси «Локомотива». Мой муж — поклонник этой команды. В прошлый раз он тоже брал с собой джерси, но она вся изорвалась при посадке.

Эту традицию что-нибудь брать в космос придумали сами космонавты. Обычно берут что-то символичное или близкое себе. Как талисманы.



Алексей фанат «Локомотива» Фото: ХК «Локомотив»

— В Рыбинск часто ездите? — Приезжаем по возможности. У нас все родные там. На улице, когда идём по родному городу, мужа узнают. Везде приглашают, особенно после полётов.

Родители часто приезжают в гости в Звёздный городок Фото: КЦ «Южный»