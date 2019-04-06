6 апреля суббота
СЕЙЧАС +5°С
usd 65.41
eur 73.44
  • 26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    23 марта 2019

    Вы читаете лучших!

    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

    12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС +5°С
usd 65.41
eur 73.44
Наука

На ярославских строительных принтерах в Южной Корее распечатывают кораллы

Это делают для восстановления фауны Жёлтого моря

Поделиться

320
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Оборудование уже запустили

Фото: Центр экспорта Ярославской области

3D строительный принтер, разработанный в Ярославле компанией «Спецавиа», используют в Южной Корее для восстановления фауны Жёлтого моря.

— Из-за активной хозяйственной деятельности человека в акватории Желтого моря заметно ухудшилась экологическая обстановка: загрязнена вода, понесла урон морская флора, погибла большая часть кораллов, — рассказали в Центре экспорта Ярославской области. — Поэтому для восстановления популяции рыб в республике Корее принята и реализуется государственная экологическая программа по созданию благоприятных условий для обитания рыб в прибрежной зоне.

Чтобы сделать «домики для рыб», необходимо изготовить бетонную конструкцию сложной формы. Делать это традиционным способом оказалось дороже, чем с помощью принтера, изобретённого ярославской компанией. Оборудование установили в Корее, обучили персонал, и с февраля принтер уже создаёт искусственные кораллы.

В прошлом году на принтерах ярославской компании напечатали трёхмерную часовню, а в 2017 году — жилой дом.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

3D-принтер

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
6 апр 2019 в 18:03

Столько новых возможностей открывается, чтобы уникальными обьектами город украсить.Начиная от оригинально-практических лавочек или остановочных комплексов, до всевозможных арт-обьектов.Например ,как в Берлине ,аллею-передвижную экспозицию из медведей сделать,раскрашенных в цвета стран,городов побратимов Ярославля.