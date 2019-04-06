На ярославских строительных принтерах в Южной Корее распечатывают кораллы

— Из-за активной хозяйственной деятельности человека в акватории Желтого моря заметно ухудшилась экологическая обстановка: загрязнена вода, понесла урон морская флора, погибла большая часть кораллов, — рассказали в Центре экспорта Ярославской области. — Поэтому для восстановления популяции рыб в республике Корее принята и реализуется государственная экологическая программа по созданию благоприятных условий для обитания рыб в прибрежной зоне.

3D строительный принтер, разработанный в Ярославле компанией «Спецавиа», используют в Южной Корее для восстановления фауны Жёлтого моря.

Чтобы сделать «домики для рыб», необходимо изготовить бетонную конструкцию сложной формы. Делать это традиционным способом оказалось дороже, чем с помощью принтера, изобретённого ярославской компанией. Оборудование установили в Корее, обучили персонал, и с февраля принтер уже создаёт искусственные кораллы.



В прошлом году на принтерах ярославской компании напечатали трёхмерную часовню, а в 2017 году — жилой дом.

