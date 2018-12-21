Ярославский мальчик-вундеркинд, создавший фонд детской науки, выиграл в конкурсе iPhone XS

Илья Раевский уже занимается благотворительностью
Ярославский школьник-вундеркинд Илья Раевский стал призёром престижного международного конкурса бизнес-проектов «Мой первый бизнес».
Конкурс прошёл при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», Министерства просвещения Российской Федерации, Администрации президента Российской Федерации, Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
— Илья представлял на конкурсе проект своего детского научного центра. Он хочет создать фонд детской науки, чтобы взрослые люди могли поддерживать талантливых ребят, а дети стремились учиться и строить будущее, в котором именно они, это поколение, будут вести Россию вперёд! — говорит мама мальчика Алла. — Илья мечтает посетить такие же детские научные центры в разных странах и построить дружелюбные и плодотворные отношения с маленькими учеными всех национальностей. Первый шаг уже сделан. В сентябре детский научный центр Ильи посетила первая иностранная делегация из Китая. Это были ребята из школы иностранных языков города Чань Чунь, и встреча была настолько тёплой, что весной Илья летит в Китай с ответным визитом.
За победу в конкурсе боролись 600 участников. Победителей определяли по нескольким номинациям: «Инновации», «Сделай своими руками», «Свой видеоблог» и другим.
Илья победил в одной из номинаций и получил грамоту и подарок — iPhone XS.
— Сейчас Илья проводит экскурсии по детскому центру, ведёт занятия по робототехнике и химии, готовит новогодние научные ёлки, в том числе и благотворительные для детей из детских домов. С нового 2019 года Илья планирует создать на сайте детского центра научные онлайн-конкурсы для детей всей России с приглашением победителей в Ярославль и, конечно, детский научный центр «Вундеркинд», который располагается напротив ярославского зоопарка, — рассказала мама талантливого мальчика.
Умный мальчик стал известен после того, как на прямой линии с Путиным попросил у президента возможность съездить в лагерь для одарённых детей «Сириус». Туда отправляли только старших ребят, но Илья оказался настолько умным, что учится на несколько классов вперёд. Так что для него, конечно, сделали исключение.
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90