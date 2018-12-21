Ярославский мальчик-вундеркинд, создавший фонд детской науки, выиграл в конкурсе iPhone XS

Конкурс прошёл при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», Министерства просвещения Российской Федерации, Администрации президента Российской Федерации, Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

— Илья представлял на конкурсе проект своего детского научного центра. Он хочет создать фонд детской науки, чтобы взрослые люди могли поддерживать талантливых ребят, а дети стремились учиться и строить будущее, в котором именно они, это поколение, будут вести Россию вперёд! — говорит мама мальчика Алла. — Илья мечтает посетить такие же детские научные центры в разных странах и построить дружелюбные и плодотворные отношения с маленькими учеными всех национальностей. Первый шаг уже сделан. В сентябре детский научный центр Ильи посетила первая иностранная делегация из Китая. Это были ребята из школы иностранных языков города Чань Чунь, и встреча была настолько тёплой, что весной Илья летит в Китай с ответным визитом.



За победу в конкурсе боролись 600 участников. Победителей определяли по нескольким номинациям: «Инновации», «Сделай своими руками», «Свой видеоблог» и другим.



Илья победил в одной из номинаций и получил грамоту и подарок — iPhone XS.



— Сейчас Илья проводит экскурсии по детскому центру, ведёт занятия по робототехнике и химии, готовит новогодние научные ёлки, в том числе и благотворительные для детей из детских домов. С нового 2019 года Илья планирует создать на сайте детского центра научные онлайн-конкурсы для детей всей России с приглашением победителей в Ярославль и, конечно, детский научный центр «Вундеркинд», который располагается напротив ярославского зоопарка, — рассказала мама талантливого мальчика.

