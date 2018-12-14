Для детей-инвалидов из Ярославской области привезут напечатанные в «Сколково» на 3D-принтере протезы

— Эти протезы дают возможность детям с аплазиями и другими травмами рук возможность чувствовать себя полноценными членами общества, — рассказал заместитель председателя правительства региона Игорь Селезнёв . — Всё это бесплатно для родителей — за них платит Фонд социального страхования. Скоро такие протезы привезут для 11 ребят. Всего в регионе они нужны 50 людям — это и дети, и взрослые.

В Ярославской области власти договорились о поставке уникальных протезов для детей-инвалидов. Эти протезы печатают специалисты «Сколково» на 3D-принтере.

Дизайн протезов проектируется под конкретного человека. Первый функциональный протез получил трёхлетний мальчик из Ярославля Ваня Родонов. Специалисты Ярославского протезного предприятия сделали все обмеры и изготовили специальную гильзу.



— У нас особенный ребенок с рождения, — рассказала мама Вани Оксана Родонова. — Протез мы получили недавно, и пока Ваня воспринимает его как игрушку, изучает. Благодаря конструкции работают рука и плечо, ребенок может взять предметы самостоятельно, а это для нас огромный шаг вперед.



Аналогичные немецкие протезы достаточно дорогие. Отечественный производитель придумал модель, не уступающую по качеству импортному аналогу, но гораздо дешевле.

