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Наука

Для детей-инвалидов из Ярославской области привезут напечатанные в «Сколково» на 3D-принтере протезы

Чиновники рассказали, что это за разработки российских учёных

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Чиновники лично вручили первый протез ребёнку-инвалиду

Фото: правительство Ярославской области

В Ярославской области власти договорились о поставке уникальных протезов для детей-инвалидов. Эти протезы печатают специалисты «Сколково» на 3D-принтере.

— Эти протезы дают возможность детям с аплазиями и другими травмами рук возможность чувствовать себя полноценными членами общества, — рассказал заместитель председателя правительства региона Игорь Селезнёв. — Всё это бесплатно для родителей — за них платит Фонд социального страхования. Скоро такие протезы привезут для 11 ребят. Всего в регионе они нужны 50 людям — это и дети, и взрослые.

Дизайн протезов проектируется под конкретного человека. Первый функциональный протез получил трёхлетний мальчик из Ярославля Ваня Родонов. Специалисты Ярославского протезного предприятия сделали все обмеры и изготовили специальную гильзу.

— У нас особенный ребенок с рождения, — рассказала мама Вани Оксана Родонова. — Протез мы получили недавно, и пока Ваня воспринимает его как игрушку, изучает. Благодаря конструкции работают рука и плечо, ребенок может взять предметы самостоятельно, а это для нас огромный шаг вперед.

Аналогичные немецкие протезы достаточно дорогие. Отечественный производитель придумал модель, не уступающую по качеству импортному аналогу, но гораздо дешевле.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

здравоохранениенаукаЯрославль

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