Навальный разнёс сюжет о роботе Борисе из Ярославля. Видео

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своём YouTube-канале видео под названием «Путин — новый Илон Маск», в котором рассказал историю о сюжете телеканала «Россия 24», в котором человека в костюме робота выдали за суперсовременную разработку российских учёных — робота Бориса, который якобы хорошо знает математику и умеет говорить и танцевать.



— Все видели это уже сто раз, но дайте мне насладиться, пересказав эту историю, потому что она классная, — говорит в кадре Алексей Навальный и, собственно пересказывает эту историю и добавляет: — Все мы безошибочно разоблачили этот смехотворный сюжет, потому что мы смотрели фильм 1986 года «Гостья из будущего», где был робот Вертер. Ясен пень, что люди с канала «Россия 24» видели, что Skibidi человек в костюме танцует, но им хватило наглости показать, что это высокотехнологичный робот. Но круче всего даже не это, а развитие событий после, когда телевизионщики выпустили сюжет, что это враги глумятся над такой небольшой ошибкой. И даже в сюжет об этом они вплели Украину.