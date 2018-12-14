Навальный разнёс сюжет о роботе Борисе из Ярославля. Видео

Оппозиционер Алексей Навальный в выпуске «Новостей смехдержавы» рассказал про скандал с роботом Борисом из Ярославля
Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своём YouTube-канале видео под названием «Путин — новый Илон Маск», в котором рассказал историю о сюжете телеканала «Россия 24», в котором человека в костюме робота выдали за суперсовременную разработку российских учёных — робота Бориса, который якобы хорошо знает математику и умеет говорить и танцевать.
— Все видели это уже сто раз, но дайте мне насладиться, пересказав эту историю, потому что она классная, — говорит в кадре Алексей Навальный и, собственно пересказывает эту историю и добавляет: — Все мы безошибочно разоблачили этот смехотворный сюжет, потому что мы смотрели фильм 1986 года «Гостья из будущего», где был робот Вертер. Ясен пень, что люди с канала «Россия 24» видели, что Skibidi человек в костюме танцует, но им хватило наглости показать, что это высокотехнологичный робот. Но круче всего даже не это, а развитие событий после, когда телевизионщики выпустили сюжет, что это враги глумятся над такой небольшой ошибкой. И даже в сюжет об этом они вплели Украину.
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Навальный в своём ролике показывает кадры «России 24» без монтажа: и фрагмент первого сюжета, и второго.
В своём выпуске «Новостей смехдержавы» оппозиционер комментирует сюжет журналистов «России 24» из Ярославля с форума «ПроеКТОриЯ» про суперразработку российских учёных робота Бориса, который в итоге оказался обычным аниматором в костюме. Сюжет вызвал большой резонанс. В интернете появилась куча весёлых мемов по этому поводу, производители костюма рассказали, что это устаревшая модель, а организаторы форума всю вину свалили на телевизионщиков.
История произошла накануне визита президента России Владимира Путина на форум «ПроеКТОриЯ», где глава государства провел большой открытый урок.
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