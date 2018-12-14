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Наука
Робот Борис

Навальный разнёс сюжет о роботе Борисе из Ярославля. Видео

Оппозиционер рассказал, что устроили журналисты «России 24» после того, как их разоблачили

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Оппозиционер Алексей Навальный в выпуске «Новостей смехдержавы» рассказал про скандал с роботом Борисом из Ярославля

Фото: Новости смехдержавы/YouTube.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своём YouTube-канале видео под названием «Путин — новый Илон Маск», в котором рассказал историю о сюжете телеканала «Россия 24», в котором человека в костюме робота выдали за суперсовременную разработку российских учёных — робота Бориса, который якобы хорошо знает математику и умеет говорить и танцевать.

— Все видели это уже сто раз, но дайте мне насладиться, пересказав эту историю, потому что она классная, — говорит в кадре Алексей Навальный и, собственно пересказывает эту историю и добавляет: — Все мы безошибочно разоблачили этот смехотворный сюжет, потому что мы смотрели фильм 1986 года «Гостья из будущего», где был робот Вертер. Ясен пень, что люди с канала «Россия 24» видели, что Skibidi человек в костюме танцует, но им хватило наглости показать, что это высокотехнологичный робот. Но круче всего даже не это, а развитие событий после, когда телевизионщики выпустили сюжет, что это враги глумятся над такой небольшой ошибкой. И даже в сюжет об этом они вплели Украину.

Предприниматель, сколотивший состояние на интернет-стартапах, превратился в визионера, который думает о лучшем будущем для человечества. Слабо разбираясь в интернет-банкинге, ракетостроении и электромобилях

Навальный в своём ролике показывает кадры «России 24» без монтажа: и фрагмент первого сюжета, и второго.

В своём выпуске «Новостей смехдержавы» оппозиционер комментирует сюжет журналистов «России 24» из Ярославля с форума «ПроеКТОриЯ» про суперразработку российских учёных робота Бориса, который в итоге оказался обычным аниматором в костюме. Сюжет вызвал большой резонанс. В интернете появилась куча весёлых мемов по этому поводу, производители костюма рассказали, что это устаревшая модель, а организаторы форума всю вину свалили на телевизионщиков.

История произошла накануне визита президента России Владимира Путина на форум «ПроеКТОриЯ», где глава государства провел большой открытый урок.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

робот БорисПроеКТОриЯЯрославль

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