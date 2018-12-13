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Наука

В Ярославле напечатали часовню на 3D-принтере

Она весит больше пяти тонн

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Тяжёлую конструкцию перевезут в Ярославскую область

Фото: правительство Ярославской области

В Ярославле на 3D-принтере напечатали трёхметровую часовню. Она весит около 5–6 тонн. В ближайшее время её установят в одном из районов Ярославской области. Необычную задумку воплотила в жизнь местная компания «Спецавиа». Она активно занимается производством строительных 3D-принтеров. Например, не так давно сотрудники компании с помощью принтера возвели жилой дом. Он выглядит очень реалистично.

— Технология достаточно бюджетная, к примеру, стоимость часовни составляет 15 тысяч рублей, — рассказал генеральный директор компании Александр Маслов. — Строительный материал — обычный бетон, устойчивый к температурным изменениям, прочный. Использование технологий 3D-печати позволяет сократить издержки в строительстве до 40 процентов, сроки — до 30 процентов.

Церковь соберут как конструктор

Фото: Правительство Ярославской области

Так выглядит строительный 3D-принтер

Фото: Правительство Ярославской области

Эта же компания летом начала производить самые большие в России строительные принтеры. С помощью них строители будут распечатывать высотные дома. Первый экземпляр нового оборудования уже купили в Индии.

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

Ярославль3Dцерковь

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