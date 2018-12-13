В Ярославле напечатали часовню на 3D-принтере

В Ярославле на 3D-принтере напечатали трёхметровую часовню. Она весит около 5–6 тонн. В ближайшее время её установят в одном из районов Ярославской области. Необычную задумку воплотила в жизнь местная компания «Спецавиа». Она активно занимается производством строительных 3D-принтеров. Например, не так давно сотрудники компании с помощью принтера возвели жилой дом. Он выглядит очень реалистично.



— Технология достаточно бюджетная, к примеру, стоимость часовни составляет 15 тысяч рублей, — рассказал генеральный директор компании Александр Маслов. — Строительный материал — обычный бетон, устойчивый к температурным изменениям, прочный. Использование технологий 3D-печати позволяет сократить издержки в строительстве до 40 процентов, сроки — до 30 процентов.

