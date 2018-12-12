«Русский человек внутри»: телеканал «Россия 24» вернул на YouTube сюжет про робота Бориса

Журналисты «России 24» вернули на YouTube-канал сюжет из Ярославля про робота Бориса
Журналисты телеканала «Россия 24» вернули на свой YouTube-канал сюжет, в котором рассказывается про современного робота Бориса, который похвастался своими навыками и попытался станцевать под трек Skibidi группы Little Big перед участниками форума «ПроеКТОриЯ». Сам видеоролик принципиально не отличается от предыдущего, но его запостили под другим названием — «Самый современный робот Борис с русским человеком внутри».
— Я посмотрел оригинал, и он точно такой же, как и этот. Просто чуть длиннее, — отметил в комментариях к посту автор «Дневника холостяка».
Сюжет журналистов «России 24» из Ярославля с форума «ПроеКТОриЯ» про суперразработку российских учёных робота Бориса, который в итоге оказался обычным аниматором в костюме, вызвал большой резонанс. В интернете появилась куча весёлых мемов по этому поводу, производители костюма рассказали сколько стоит эта модель, а организаторы форума всю вину свалили на телевизионщиков. Отмалчиваются пока лишь сами журналисты «России 24» и руководство ВГТРК.
История произошла накануне визита президента России Владимира Путина на форум «ПроеКТОриЯ», который планирует здесь провести большой открытый урок. Также глава государства планирует в Ярославле объявить 2019-й Годом театра в стенах Волковского театра. Ранее мы писали, какой сюрприз для него приготовили. В прошлом году президент России Владимир Путин уже принимал участие в форуме «ПроеКТОриЯ», проходившем в Ярославле в «Арене-2000».
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