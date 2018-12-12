«Русский человек внутри»: телеканал «Россия 24» вернул на YouTube сюжет про робота Бориса

Журналисты телеканала «Россия 24» вернули на свой YouTube-канал сюжет, в котором рассказывается про современного робота Бориса, который похвастался своими навыками и попытался станцевать под трек Skibidi группы Little Big перед участниками форума «ПроеКТОриЯ». Сам видеоролик принципиально не отличается от предыдущего, но его запостили под другим названием — «Самый современный робот Борис с русским человеком внутри».



— Я посмотрел оригинал, и он точно такой же, как и этот. Просто чуть длиннее, — отметил в комментариях к посту автор «Дневника холостяка».

