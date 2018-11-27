Молодые учёные из Ярославля получили полумиллионные гранты

В Ярославле молодым учёным раздадут гранты в полмиллиона рублей. В этом году их получат 22 человека за работы в конкурсе «Умник».

Прорывные бизнес-идеи ищет Фонд содействия инновациям, который и спонсирует гранты.

— Программа «Умник» существует с 2007 года. Наши гранты уже получили более 17 тысяч ребят из различных регионов России, — рассказал генеральный директор фонда Сергей Поляков. — Мы создали эту программу, чтобы как можно больше молодых креативных исследователей, ученых, инноваторов создавали наукоемкий бизнес. У нас это получилось: участниками программы создано более тысячи компаний.

В конкурсе ждут участников от 18 до 30 лет, которые предложат полезные идеи в цифровых технологиях, медицине, химии, производстве, биотехнологиях, энергетике. Программа действует на базе университетов Ярославля.