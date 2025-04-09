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Наука интервью «Потребительская наука собирает миллионы»: телеведущий Сергей Малозёмов — о магнитных бурях, TikTok и проблеме переедания

«Потребительская наука собирает миллионы»: телеведущий Сергей Малозёмов — о магнитных бурях, TikTok и проблеме переедания

Один из главных российских амбассадоров научпопа дал интервью журналисту 93.RU

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Ведущий давно популяризует науку в России | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВедущий давно популяризует науку в России | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Ведущий давно популяризует науку в России

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Сергей Малозёмов — известный телеведущий, врач по образованию и автор научно-популярных проектов «Чудо техники» и «Живая еда» на НТВ. 3 апреля он выступил спикером на Медиамастерской 93.RU в Краснодаре.

В беседе с 93.RU Сергей рассказал, какие научные темы волнуют людей, почему телевидение остается главной платформой для популяризации науки и как кубанцам правильно питаться.

— Сергей, как определить, какие научные темы будут интересны широкой аудитории сегодня, а не только узкому кругу специалистов?

— Всё просто: людям близко то, что касается их повседневной жизни или может повлиять на нее в ближайшем будущем. Далекие перспективы мало кого волнуют, хотя такие любители тоже есть. Мой опыт работы над научно-популярными проектами показывает, что наибольший отклик вызывают темы, связанные с тем, что можно «пощупать» прямо сейчас. Особенно если это затрагивает здоровье — моя любимая сфера, учитывая медицинское образование.

Например, недавно мы выпустили сюжет о метеозависимости, где объяснили, что ее влияние во многом преувеличено и носит психологический характер. Магнитные бури или перепады давления не так сильно сказываются на самочувствии, как принято думать. Мы подкрепили это научными исследованиями, и реакция зрителей была впечатляющей.

Развенчание мифов&nbsp;— одна из целей научпопа | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUРазвенчание мифов&nbsp;— одна из целей научпопа | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Развенчание мифов — одна из целей научпопа

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

— Какие еще темы находят отклик у аудитории?

— Здоровье — это всегда беспроигрышный вариант. Новые методы лечения, особенно рака, неизменно привлекают внимание. Или, например, прогресс в борьбе с ВИЧ: сегодня с этим диагнозом можно жить полноценной жизнью, как с диабетом, благодаря современным препаратам.

Скоро мы выпустим материал о российском лекарстве против ВИЧ, которое не уступает зарубежным аналогам. Люди десятилетиями живут с вирусом, не передавая его близким, — это настоящий прорыв.

Еще одна популярная тема — технологии, облегчающие быт: роботизация, нейросети. Школьники и студенты активно используют чат-боты для учебы. Это вызывает споры: с одной стороны, лень, с другой — необходимость освоить инструмент, чтобы не отстать в будущем. Мы даже создали гимн нашей программы с помощью нейросети — получилось забавно.

Ну и, конечно, глобальные вопросы: климат, астероиды, экология. Они тоже волнуют многих.

— Где научпоп «стреляет» лучше всего — на YouTube, в Telegram, TikTok?

— На телевидении. Утверждения, что оно умирает, — миф, который существует в информационных пузырях соцсетей. В реальности, от мегаполисов до маленьких поселков, телевизор смотрят миллионы. Наши программы на НТВ в среднем собирают по два миллиона зрителей за выпуск — это стабильная аудитория.

В TikTok или YouTube отдельные ролики могут набирать до 15 миллионов просмотров, но телевидение остается основой. НТВ в выходные превращается в семейный канал: после автомобильных передач идет наш научпоп, затем «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ». Для многих это уже ритуал.

В этом году «Чуду техники» исполняется 13 лет, «Живой еде» — 10. Люди узнают меня именно благодаря ТВ, хотя фанаты TikTok тоже иногда подходят.

Телевизор всё еще смотрят миллионы, в том числе ради науки | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUТелевизор всё еще смотрят миллионы, в том числе ради науки | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Телевизор всё еще смотрят миллионы, в том числе ради науки

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

— Как привлечь человека к научпопу? Какие триггеры работают?

— Главное — практическая польза. Мы в игровой форме исследуем то, что имеет значение для жизни. Например, рубрика «Чудо-товары» в «Чуде техники» родилась из проверки товаров с AliExpress. Мы тестируем их всерьез, но с юмором, и в конце делаем вывод: чудо или нет.

Простота подачи — ключ к успеху. Роботы-пылесосы, новые медицинские технологии — я всегда думаю, чем это зацепит зрителя, будь то моя мама или кто-то другой. Это как личный разговор: ищу «крючки», чтобы материал был полезным и интересным одновременно.

— Насколько сложно монетизировать научпоп?

— Это реально. Мы не зависим от бюджетных дотаций, существуем на средства НТВ и небольшие доходы от соцсетей. Реклама есть, потому что мы собрали большую аудиторию, сочетая науку с практической пользой. Я называю это «потребительской наукой».

Когда в 2012 году НТВ предложило программу о научных прорывах, я понял, что чистая наука не привлечет массы. Мы пошли по пути рассказа о том, что касается каждого дня, — и это сработало. Аудитория большая, проект окупается, а наша команда получает удовольствие от работы.

Чем полезнее научпоп, тем лучше | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЧем полезнее научпоп, тем лучше | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Чем полезнее научпоп, тем лучше

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

— Вы следите за разливом нефти на Черном море? Планируете осветить разработки по очистке?

— Да, слежу. Кубань мне дорога, я часто здесь бываю. Хочется, чтобы регион справился с последствиями загрязнения. Верю в биологические методы — микроорганизмы, которые могут «съесть» нефть, хотя механическая фильтрация тоже может стать решением.

Пока рано судить, что сработает, но наука учит: надо пробовать всё. Тему поднимем, как только соберем достаточно материала. Для ТВ нужна картинка, чтобы было не только значимо, но и красиво. Сейчас готовим сюжет про барабульку: анализируем рыбу из Сочи, Крыма и Турции на загрязнения.

— Вы врач по образованию. Что скажете о пищевых привычках на юге?

— Плюсы очевидны: изобилие овощей, фруктов, круп. Это рай для здорового рациона. Клетчатка, которой так не хватает горожанам, здесь в избытке — она важна для микробиома кишечника, иммунитета и даже мозга.

Минусы — переедание соли, особенно в соленьях, в общепите. Это повышает давление и риск инсульта. Еще переедание в целом — из-за вкусных продуктов сложно остановиться. И избыток переработанного мяса: колбасы, сало, шашлыки — это фактор риска для сосудов и онкологии.

Алкоголь? Наука говорит: безопасных доз нет. Но умеренное употребление, вроде бокала вина, может быть частью культуры и туризма.

— Вы работали с IT-предпринимателями. Какие советы дадите стартаперам?

— Смотрите вокруг и ищите нерешенные проблемы. Пример — приложение InDriver из Якутии: начинали с группы во «ВКонтакте» для заказа такси, а теперь это международный сервис. На Кубани можно, например, организовать сбыт мелких партий овощей и фруктов, которые не берут крупные сети. Главное — видеть потребности и предлагать удобные решения.

Полезная еда&nbsp;— это тоже из научпопа | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUПолезная еда&nbsp;— это тоже из научпопа | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Полезная еда — это тоже из научпопа

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

— Как популяризовать науку в нашей стране?

— Государство уже делает шаги: строит кампусы, развивает музеи. Промышленный и научный туризм — отличный путь. Экскурсии на метеостанции, к телескопам или к службам борьбы с лавинами могут показать красоту науки. Важна открытость: объяснять, что делают ученые, простым языком.

Проблема в том, что сами ученые не всегда готовы говорить о работе — боятся конкуренции внутри институтов. Но усилия Минобрнауки и проекты вроде Science Slam, где ученые выступают в формате стендапа, помогают. Нужны и энтузиасты, и поддержка государства — одно без другого не работает.

Ранее Сергей Малозёмов рассказал 93.RU о планах на освещение скандала со свалкой в Краснодарском крае, из-за которой оказался испорчен местный рис.

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Максим ДмитриевМаксим Дмитриев
Максим Дмитриев
Журналист
Наука Научпоп Разлив мазута Черное море Полезная еда Интервью Телевидение Технологии Ведущий НТВ Айти Сергей Малоземов
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