Петров пост в 2026 году: какого числа начинается и сколько продлится

В июне 2026 года у православных христиан начнется пост, который продлится до 11 июля Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Лето 2026 года для православных верующих начинается с важного духовного периода: в июне начинается Петров пост. Из-за ранней апрельской Пасхи в этом году верующим предстоит выдержать один из самых длинных Апостольских постов в истории — ограничений в пище придется придерживаться целых 34 дня. Разбираемся, когда Петров пост в 2026 году, по какой формуле высчитываются его даты, почему продолжительность поста каждый год меняется и как правильно составить свой рацион на эти летние недели.

Что такое Петров пост

История появления Петрова поста уходит корнями в первые века христианства. Изначально он возник совсем не в честь апостолов Петра и Павла и назывался Постом пятидесятницы. Его появление было связано с практической необходимостью древней церкви. Он предназначался для тех, кто по каким-то причинам (непременно весомым — болезнь, путешествие, война) не смог выдержать Великий пост перед Пасхой. Такие верующие могли восполнить упущенное через неделю после Троицы.

В IV веке христианство перестало быть гонимой религией и стало официальным в Римской империи. В это время в Риме и Константинополе началось масштабное строительство христианских храмов, в том числе первых соборов в честь святых апостолов Петра и Павла. Их освящение приурочили к одному дню — 29 июня (по старому стилю, что соответствует 12 июля по новому стилю).

Этот день стал великим общецерковным праздником. Христиане настолько благоговели перед памятью апостолов, что летний Пост пятидесятницы постепенно стал восприниматься как подготовка к этому дню. Так пост получил свое современное название — Петров (или Апостольский).

Окончательное богословское объяснение посту дал святитель Лев Великий в V веке. Он напомнил верующим библейский сюжет: перед тем как отправиться на всемирную проповедь Евангелия, апостолы получили дар Святого Духа в день Троицы, а затем наложили на себя строгий пост и молитву, чтобы подготовиться к своему тяжелому духовному подвигу.

Поэтому для мирян этот пост стал временем соучастия в трудах апостолов. Постясь, люди как бы соприкасались с той строгостью жизни, которую вели первые проповедники христианства.

Когда Русь приняла крещение, Петров пост пришел на русские земли вместе с другими византийскими церковными традициями. В славянской культуре он прижился легко. В народе его называли «Петровкой» или «Петровками». Для крестьян этот пост стал важной вехой года: он совпадал с окончанием весенней пахоты, началом сенокоса и созреванием первых летних даров природы.

Когда Петров пост в 2026 году

Когда начинается Петров пост — всегда надо высчитывать. Потому что эта дата всегда подвижная и, как и весь весенне-летний церковный календарь, зависит от Пасхи.

На 50-й день от Пасхи отмечается Троица. А на второй понедельник после нее начинается Петров пост. В 2026 году православная Пасха была ранней — 12 апреля. Троица выпала на 31 мая. Таким образом, Петров пост в 2026 году начнется 8 июня.

Зато дата окончания Апостольского поста неизменна. Он завершается 11 июля, накануне праздника святых апостолов Петра и Павла (12 июля).

Поскольку дата начала «плавает» вслед за Пасхой, а дата завершения зафиксирована, длина Петрова поста каждый год разная. Она может составлять и всего 8 дней (это происходит при самой поздней Пасхе), и 42 дня (при самой ранней).

В 2026 году из-за апрельской Пасхи верующим предстоит держать пост 34 дня: с 8 июня до 11 июля.

Что едят в Петров пост

Петров пост считается не слишком строгим и выглядит как чередование дней с рыбой, горячей пищей без масла и строгих дней.

Понедельник — горячая пища без масла

Разрешены любые вареные, тушеные и запеченные блюда из растительных продуктов (каши, супы, овощные рагу), но без добавления подсолнечного или любого другого растительного масла.

Вторник — день с рыбой

Один из самых легких дней. Разрешается есть рыбу, морепродукты, а также любую горячую растительную пищу с добавлением растительного масла.

Среда — самый строгий день

Разрешена только сырая термически необработанная пища без масла: свежие овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, хлеб и вода. Рыба и горячая еда полностью запрещены.

Четверг — день с рыбой

Повторяются правила вторника: на столе могут быть любые рыбные блюда, морепродукты и горячая еда с растительным маслом.

Пятница — строгий день

Как и в среду, устав предписывает сухоядение. Меню состоит из сырых овощей, фруктов, орехов и воды.

Суббота и Воскресенье — праздничные дни

Разрешены любые блюда из рыбы и морепродуктов, горячая еда с маслом. Также в выходные дни устав позволяет верующим выпить немного вина.

Кому можно не поститься

Главное правило: пост — это не диета, а духовное упражнение. Если по состоянию здоровья вы не можете отказаться от мяса или молока, ваш пост может заключаться в отказе от вредных привычек, ограничении времени в соцсетях и совершении добрых дел.

Согласно церковным правилам и здравому смыслу, от соблюдения гастрономических ограничений в Петров пост (как и в любой другой) полностью освобождаются или получают значительные послабления те, для кого отказ от определенной пищи может нанести вред здоровью или угрожать жизни.

Вот кому официально разрешено не соблюдать пост:

людям с хроническими заболеваниями. При диабете, онкологических заболеваниях, язве желудка, гастрите, панкреатите, анемии и других нарушениях обмена веществ строгое изменение рациона категорически противопоказано;

болеющим в данный момент. Те, кто восстанавливается после операций, тяжелых травм, инфарктов, инсультов или переносит вирусную инфекцию, должны питаться полноценно;

пожилым и ослабленным людям. Если у человека нет физических сил держать пост, он от него освобождается;

беременным и кормящим женщинам. Организм матери работает за двоих, и ребенку (в том числе будущему) жизненно необходим полный спектр белков, жиров и витаминов, включая кальций из молочных продуктов и железо из мяса. Церковь настаивает на том, что вынашивание и вскармливание ребенка — это уже огромный естественный подвиг, который полностью заменяет пост;

детям и подросткам. Детский организм активно растет и формируется. Если посадить ребенка на голодовку, это может привести к задержке развития и снижению иммунитета. Детям до 7 лет пост вообще не положен. Подросткам до 14–16 лет разрешается поститься только по их личному осознанному желанию и в максимально мягкой форме (например, отказаться от сладостей и фастфуда, сохранив обычный мясной и молочный рацион);

людям, занятым тяжелым физическим трудом. Если человек тратит колоссальное количество энергии, растительная пища не сможет ее восполнить;

путешественникам. В дороге (особенно дальней, трудной или заграничной) у человека далеко не всегда есть возможность выбирать еду или готовить постные блюда. Путешественникам благословляется есть то, что есть в наличии, чтобы сохранять силы для пути.

Если вы сомневаетесь, можно ли вам поститься, лучшим решением будет посоветоваться с лечащим врачом по поводу диеты и взять благословение у священника в храме на послабление поста.