Красивые открытки на Крещение Господне: 40 поздравлений в картинках

Перед тем как отправиться к иордани, не забудьте отправить близким открытку. В противном случае никакое смывание грехов не сработает

19 января наступает одно из главнейших таинств в христианстве — Крещение. Стремясь смыть с себя грехи, люди потянутся к прорубям с заблаговременно освященной водой. Некоторые считают, что она в Крещение прямо-таки волшебная. Но важно не забывать, что никакие чудеса без вашей воли не произойдут. В общем, вода под лежачий камень традиционно не течет. Даже святая.