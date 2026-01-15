Красивые открытки на Крещение Господне: 40 поздравлений в картинках

19 января наступает одно из главнейших таинств в христианстве — Крещение. Стремясь смыть с себя грехи, люди потянутся к прорубям с заблаговременно освященной водой. Некоторые считают, что она в Крещение прямо-таки волшебная. Но важно не забывать, что никакие чудеса без вашей воли не произойдут. В общем, вода под лежачий камень традиционно не течет. Даже святая.
А еще на Крещение принято делиться с близкими праздничными открытками. Безгрешнее вы от этого, конечно, не станете, но адресатам точно сделаете приятно. Кто знает, может, когда-то это вам и зачтется.